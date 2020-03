Egyre ritkábban kell meghajlított drótfogassal próbálkozni, egyre kevesebb nő kerül kórházba átfúródott méhhel és életveszélyes fertőzésekkel. Így is kiemelhető a lényeg a londoni The Economist részletes összefoglalójából, amely arról szól, hogy a terhességmegszakítás világszerte biztonságosabb és könnyebben hozzáférhető – még azokban az országokban is, amelyekben tiltja a törvény. És ami nem kevésbé fontos: ezzel párhuzamosan csökken is a művi vetélések aránya.

Az abortusz persze politikai, lelkiismereti kérdés is. Donald Trump Amerikájában érlelődik, hogy akár szigoríthatják is a szabályokat. De a gyakorlat az, hogy 2000 és 2017 között nagyjából 27 országban könnyítették és csak néhányban nehezítették meg a terhességmegszakítást – írja a lap, sorolva a liberalizáló és szigorító országokat.

A nők javát leginkább az szolgálja, hogy terjed a gyógyszeres terhességmegszakítás. Ennek eszköze a mizoprosztol, egy olyan hatóanyag, amely gyomorfekély ellen is alkalmas. Az USA déli határánál, Mexikóban a patikákban a fájdalomcsillapítók és torokpasztillák mellett halmozzák föl, szabadon kiadható, és 50 dollárba kerül egy csomag. Időnként aggodalmas férfiak is felbukkannak, akik gyomorpanaszokra hivatkozva visznek belőle. Pár mérföldnyivel északabbra a szigor miatt egyre ritkuló klinikákon ugyanezzel a hatóanyaggal 700 dollárba kerül egy terhességmegszakítás – illusztrálja a cikk, miért járnak át a rászorulók az USA-ból Mexikóba.

© AFP / Paul Faith

Még csak utazni sem kell, ha valakinek tablettákra van szüksége. Léteznek civil szervezetek, köztük az Aid Access, amely 90 dollárért (közel 27 ezer forintért) segít. Interneten lehet konzultálni mondjuk egy osztrák orvossal, akinek a receptjére egy indiai gyógyszertárból postázzák az USA-ba a gyógyszert. Kevés olyan ország képzelhető el, ahol annyira lehetne szabályozni az internetet és a postát, hogy lehetetlenné váljon ez a módszer.

Az Aid Access nemzetközi (holland székhelyű) anyaszervezete, a Women on Web. Oda évente 150 ezer kérés jut el, főképp olyan országokból, mint Brazília, Lengyelország, Thaiföld, illetve korábban Észak-Írország. Az amerikai Plan C weboldal egyfajta fogyasztóvédelemmel szolgál. Rendszeresen teszteli az online patikák által forgalmazott tablettákat, a szállítási határidőket és a tanácsadást. Jogi információkkal is szolgál, hogy a nők ne kerüljenek összeütközésbe a törvénnyel. Az internetes abortusz híve lett a brit nőgyógyászok szövetsége is. A szakmai szervezet annak a szabálynak a visszavonását kéri a kormánytól, hogy a tabletták közül az elsőt most orvosi rendelőben kell bevenni.

A tilalmak és korlátozások amúgy sem igazán alkalmasak az abortuszok visszaszorítására – eleveníti fel a The Economist a régi tapasztalatot. Alátámasztják ezt a Guttmacher Institute (egy amerikai abortuszpárti civil szervezet és kutatóintézet) becslései, amelyek szerint ezer nőre vetítve évente 37 terhességmegszakítás történik azokban az országokban, ahol korlátozzák a művi vetélést, miközben ez a szám hasonló (sőt kissé alacsonyabb), mégpedig 34 ott, ahol nincs szigor. Az Egyesült Államokban, ahol államonként eltérő a szabályozás, nincs lényeges különbség a számokban, mindenütt folyamatosan csökkent az abortuszok aránya 1980 óta.

A terhességmegszakítások csökkenése nem tilalmakkal érhető el, hanem azzal, ha elérhetőbbé teszik a fogamzásgátlást. Jórészt ennek köszönhető a világméretű csökkenés – még akkor is, ha napjainkban még mindig a terhességek fele tartozik a nem kívánt kategóriába.

© AFP / PhotoAlto

A műtéti helyett a gyógyszeres abortusz elterjedése hatalmas változás. A skandináv országokban 90 százalék az aránya, Indiában 80 százalék, az USA-ban egyharmad. A módszer nagy mértékben szövődménymentes: ha a mizoprosztol mellett az ajánlott másik hatóanyagot, a mifeprisztont is alkalmazzák, az első tíz hétben 97 százalék a komplikáció néküli esetek aránya (a maradék 3 százaléknak azonban orvosi segítségre lehet szüksége). Kedvező az is, hogy sok helyen olcsón és egyszerűen lehet terhességi teszthez jutni, így a nők korábban szánják rá magukat a beavatkozásra.

További számadatok: 1990 óta világszerte 42 százalékkal csökkent a (többnyire illegális) abortuszba belehaló nők aránya, mégpedig százezer terhességmegszakításra vetítve 108-ról 63-ra. A kockázat csökkenése érthető: aki a törvényt megszegve, hivatalos orvosi segítség nélkül hozza meg a nehéz döntést, annak a tabletta sokkal kisebb veszélyt jelent, mint egyéb házilagos módszerek.