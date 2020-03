Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","shortLead":"Az őskorig kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni a ma dúló hitvitát a parafa-, illetve műanyagdugóról. \r

\r

","id":"20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36af7163-d165-4617-9d89-65abc3cfdbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c534d5-8423-452f-a549-8bd86f0b91d4","keywords":null,"link":"/360/20200309_Dugohistoria__Az_agyagtol_a_csavarzarig","timestamp":"2020. március. 09. 11:00","title":"Agyag, rongy, viasz, csavarzár stb.: az alkoholtárolás világtörténelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d732ec35-8cf0-49ce-8fc0-edd3402793db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes csomagterű családi autó szupersportkocsikat megszégyenítő módon gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A méretes csomagterű családi autó szupersportkocsikat megszégyenítő módon gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","id":"20200309_720_loero_es_kereken_1000_nm_a_legujabb_audi_rs6_kombiban_mansory","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d732ec35-8cf0-49ce-8fc0-edd3402793db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea466eba-bb3c-449d-9147-a81241f1c34f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_720_loero_es_kereken_1000_nm_a_legujabb_audi_rs6_kombiban_mansory","timestamp":"2020. március. 09. 06:41","title":"720 lóerő és kereken 1000 Nm a legújabb Audi RS6 kombiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f2a31c-4262-488d-9fc0-ac2e910b1cf4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A duma, az orosz parlament alsóháza megszavazta az orosz alkotmány módosításáról szóló törvénycsomagot, majd úgy ítélte meg, hogy a változtatás annyira jelentős, hogy újra kell kezdeni az államfő, Vlagyimir Putyin mandátumainak a számolását. Így a politikus még két hatéves ciklust is eltölthet a Kremlben, miután 2024-ben lejár a mostani mandátum.","shortLead":"A duma, az orosz parlament alsóháza megszavazta az orosz alkotmány módosításáról szóló törvénycsomagot, majd úgy ítélte...","id":"20200310_Putyin_elintezte_maganak_hogy_meg_16_evig_hivatalban_maradjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f2a31c-4262-488d-9fc0-ac2e910b1cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a33baca-8bfc-4447-a796-dc46098b9cf5","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Putyin_elintezte_maganak_hogy_meg_16_evig_hivatalban_maradjon","timestamp":"2020. március. 10. 16:28","title":"Putyin elintézte magának, hogy még jó sokáig hivatalban maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439","c_author":"BI","category":"elet","description":"A NAT-ról szóló propaganda-interjúk után elég nehéz eldönteni, hogy mi is az oktatáspolitikai álláspont: most akkor a gyerek szeresse az iskolát, vagy az igényeik nem fontosak. Egy biztos: szeptembertől bevezetik. Vélemény.","shortLead":"A NAT-ról szóló propaganda-interjúk után elég nehéz eldönteni, hogy mi is az oktatáspolitikai álláspont: most akkor...","id":"20200309_NAT_Most_epp_fontos_hogy_a_gyerek_szeresse_az_iskolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7144e043-6a99-4517-8187-defa68b976b0","keywords":null,"link":"/elet/20200309_NAT_Most_epp_fontos_hogy_a_gyerek_szeresse_az_iskolat","timestamp":"2020. március. 09. 11:16","title":"NAT: most épp fontos, hogy a gyerek szeresse az iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78724619-1170-441a-99eb-0ae84df40544","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: diagnózis, törzs, tiltólista, frontvonal, csúcslimiter. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200308_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78724619-1170-441a-99eb-0ae84df40544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaf7dcc-1b7f-403d-b304-9647a2d1e5d7","keywords":null,"link":"/360/20200308_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. március. 08. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes a kötelező és dicsőséges csúcslimitálásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","shortLead":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","id":"20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cb7fb-f462-4552-8f19-d2ef95bba108","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","timestamp":"2020. március. 09. 06:13","title":"A világ fegyvereladásainak több mint harmadát az USA adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0408d9-9e03-4305-a968-4b4922b1fc39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Sen vállalat öt darab mikroműholdat állítana Föld körüli pályára, majd az azokra szerelt kamerákkal közvetítenék a Földön zajló eseményeket.","shortLead":"A brit Sen vállalat öt darab mikroműholdat állítana Föld körüli pályára, majd az azokra szerelt kamerákkal közvetítenék...","id":"20200309_4k_felbontas_sen_muhold_vilagur_earth_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca0408d9-9e03-4305-a968-4b4922b1fc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c08cd69-6691-4fdb-ba7c-2dcd48c9d516","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_4k_felbontas_sen_muhold_vilagur_earth_tv","timestamp":"2020. március. 09. 08:03","title":"Új csatorna indulhat: az Earth TV 4K-ben közvetítené a világűrből, mi történik a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vígben kezdtem. Ha módomban áll, ide térek vissza – írja pályázatában a színész, rendező, aki polgári népszínházban gondolkodik. ","shortLead":"A Vígben kezdtem. Ha módomban áll, ide térek vissza – írja pályázatában a színész, rendező, aki polgári népszínházban...","id":"20200309_Rudolf_Peter_En_egy_olyan_moralis_szinhazban_hiszek_ahol_a_szineszek_alazattal_de_nem_megalazva_dolgozhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16356201-5e0e-468c-bcd9-78eea13bc8c7","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Rudolf_Peter_En_egy_olyan_moralis_szinhazban_hiszek_ahol_a_szineszek_alazattal_de_nem_megalazva_dolgozhatnak","timestamp":"2020. március. 09. 17:00","title":"Rudolf Péter: Én egy olyan „morális“ színházban hiszek, ahol a színészek alázattal, de nem megalázva dolgozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]