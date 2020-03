Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","shortLead":"A vírus által legjobban sújtott négy tagállam jelenleg Washington, Kalifornia, New York és Florida.","id":"20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9824bdde-ffec-45a0-a738-46b4d305f0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46496df5-3a12-470b-a075-ea740db134c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_fertozes_egyesult_allamok_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 11:15","title":"Ezer fölött a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik fedélzetét a fokozott fertőtlenítést szükségessé tévő koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik...","id":"20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaae3b3-47a1-4144-a511-6c719b082952","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","timestamp":"2020. március. 10. 17:03","title":"Videó: Így fertőtlenítik a repülőgépeket belülről a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","shortLead":"Csehország, Szlovákia és Románia után a lengyelek is az iskolabezárás mellett döntöttek.","id":"20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f15be24-52ff-4e08-b5bb-3ef483e1a68f","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Bezarjak_a_lengyel_iskolakat_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 11. 11:25","title":"Bezárják a lengyel iskolákat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Görögországban.","shortLead":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének...","id":"20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7eb0403-becc-4bea-9607-7a61be79a6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","timestamp":"2020. március. 10. 18:18","title":"Görögországban is bezárnak az oktatási intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed2ddd6-b5c8-4386-8ad9-065a43893925","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"463 ember halt meg koronavírus miatt, Giuseppe Conte miniszterelnök szerint ezek az ország legsötétebb órái. ","shortLead":"463 ember halt meg koronavírus miatt, Giuseppe Conte miniszterelnök szerint ezek az ország legsötétebb órái. ","id":"20200309_koronavirus_olaszorszag_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eed2ddd6-b5c8-4386-8ad9-065a43893925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce20950-5eed-49e1-ba75-dd6e1b1d27e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_olaszorszag_karanten","timestamp":"2020. március. 09. 22:06","title":"Egész Olaszországot lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reagált a Vígszínház igazgatója az elmúlt napokban vele szemben megfogalmazott vádakra az ATV-nek. ","shortLead":"Reagált a Vígszínház igazgatója az elmúlt napokban vele szemben megfogalmazott vádakra az ATV-nek. ","id":"20200311_Eszenyi_Eniko_Nagyon_jo_a_hangulat_a_szinhazban_minden_megy_a_maga_utjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72c0e4d-6628-43ce-9184-b95a9554175a","keywords":null,"link":"/kultura/20200311_Eszenyi_Eniko_Nagyon_jo_a_hangulat_a_szinhazban_minden_megy_a_maga_utjan","timestamp":"2020. március. 11. 13:30","title":"Eszenyi Enikő: Nagyon jó a hangulat a színházban, minden megy a maga útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4196fdca-39f5-4020-aee0-2e35fe2f1181","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 83-an betegedtek meg.","shortLead":"Egy nap alatt 83-an betegedtek meg.","id":"20200311_Kozelit_az_500hoz_a_koronavirusfertozottek_szama_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4196fdca-39f5-4020-aee0-2e35fe2f1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3518db-f1ec-4014-b639-db33377862d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Kozelit_az_500hoz_a_koronavirusfertozottek_szama_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. március. 11. 16:10","title":"Közelít az 500-hoz a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","shortLead":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","id":"20200309_budapest_dritan_alsela_barista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c526bf-c22d-4b37-a8c9-34e5bf632777","keywords":null,"link":"/elet/20200309_budapest_dritan_alsela_barista","timestamp":"2020. március. 09. 20:35","title":"Budapesten járt a baristák egyik leghíresebbje, Dritan Alsela","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]