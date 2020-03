Bosszantó, ha egy újonnan vásárolt mobiltelefon vagy táblagép röviddel az éves garanciális idő után olyan állapotba kerül, hogy csak igen súlyos összegért lehet megjavítani. Sokan ilyenkor nem is élnek a szervizelés adta lehetőséggel, inkább új terméket vásárolnak. Ez azonban óriási összeget ró az emberekre, és az elektronikai hulladék is csak gyarapszik. Részben ez sarkallta egy új javaslat kidolgozására az Európai Unió döntéshozóit, akik most egy másik, ehhez kapcsolódó paragrafussal bővítették az eredeti rendelkezést.

Mint a The Verge is írja, az uniós politikusok azt szeretnék elérni, hogy a szervizeléshez való jog az okostelefonokra, táblagépekre és laptopokra is vonatkozzon, lehetőleg már a jövő évtől. A vállalatokat tartósabb, és könnyebben javítható készülékek gyártására ösztönözmék, de az intézkedés környezetvédelmi célokat is szolgál: a képviselők szerint az is fontos lenne, ha az egyes termékekbe több újrahasznosított elem kerüljön, így ugyanis csökkenthető lenne a szén-dioxid-kibocsátás és a világ számos részén már most gondokat okozó e-szemét.

Hasonló törvényt tervez beiktatni az Egyesült Államok mintegy 18 tagállama is, de ott elsősorban azokat az eszközöket “védenék”, melyekhez nem kapható cserealkatrész, ennél fogva nem is javíthatók. A szakpolitikusok szerint ezzel elejét lehetne venni a felesleges vásárlásnak, miközben a szervizek életében is komoly változás állhatna be. A cél amúgy itt is kettős, ugyanis elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák a törvény beiktatásának szükségességét. De hogy mindebből mikor lesz a gyakorlatban is követendő rendelkezés, még nem tudni, és ugyanez a helyzet az EU esetében is.

