[{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több elemző is arra számít, hogy a járvány miatt a kínai gazdaság teljesítménye az első negyedévben most először visszaeséssel zárhat.","shortLead":"Több elemző is arra számít, hogy a járvány miatt a kínai gazdaság teljesítménye az első negyedévben most először...","id":"20200316_Durvan_visszavetette_a_kinai_gazdasagot_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6615cae9-e122-4936-831b-d0e847915982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Durvan_visszavetette_a_kinai_gazdasagot_a_jarvany","timestamp":"2020. március. 16. 07:30","title":"Durván visszavetette a kínai gazdaságot a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnök úr tegnap este bejelentette az iskolák bezárását hétfőtől kezdődően, amihez csatlakozva az önkormányzat az óvodákat és bölcsődéket is bezárja – jelentette be Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester Facebook-oldalán ismertette a városban hozott többi intézkedést. ","shortLead":"Miniszterelnök úr tegnap este bejelentette az iskolák bezárását hétfőtől kezdődően, amihez csatlakozva az önkormányzat...","id":"20200314_MarkiZay_Peter_elrendelte_a_vasarhelyi_ovodak_es_bolcsodek_bezarasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e803d9df-836c-4e8a-9da1-f3c431e74293","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_MarkiZay_Peter_elrendelte_a_vasarhelyi_ovodak_es_bolcsodek_bezarasat","timestamp":"2020. március. 14. 11:39","title":"Márki-Zay Péter elrendelte a vásárhelyi óvodák és bölcsődék bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nappal az első igazolt magyarországi koronavírusos esetek bejelentése előtt lázasodott be az édesanyja - állítja egy fiú, aki a Kútvölgyi kórházban kialakított karanténban készített videót. Ebben elmondja, mi történt a családjával az elmúlt két hétben, és milyen körülmények között tölti elkülönítve az előírt 14 napot.","shortLead":"Két nappal az első igazolt magyarországi koronavírusos esetek bejelentése előtt lázasodott be az édesanyja - állítja...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_szent_laszlo_kutvolgyi_korhaz_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af616c9-16df-4428-8e9d-c519ffae7848","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_jarvany_szent_laszlo_kutvolgyi_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 16. 07:50","title":"Vlogot indított a karanténban az egyik koronavírusos nő fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élő online közvetítésben tartja meg a pápa a húsvéti és az azt megelőző miséket és más rendezvényeket.","shortLead":"Élő online közvetítésben tartja meg a pápa a húsvéti és az azt megelőző miséket és más rendezvényeket.","id":"20200315_vatikan_papa_husvet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bd279d-f58a-4bf4-969d-996d2187711b","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_vatikan_papa_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 10:57","title":"Egyetlen húsvéti rendezvényt sem tartanak meg idén a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","shortLead":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","id":"20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bed35fb-8062-4684-b02c-7f58aa45adac","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","timestamp":"2020. március. 15. 11:45","title":"Közel háromezerrel nőtt a koronavírusos betegek száma a világon szombat este óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó adatkeretbővítés mellett a szolgáltató úgy döntött, a havi keretet a tanévév végéig nem csökkentik a legnépszerűbb oktatási oldalak és szolgáltatások.



","shortLead":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó...","id":"20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ce80d-a086-4380-861c-9333b8b5803d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","timestamp":"2020. március. 15. 16:43","title":"3x5 GB ingyenes mobilnetet kapcsol be a Vodafone mindenkinél a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","shortLead":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","id":"20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879d4d1d-3744-4c06-8a4e-3eba8dbb7903","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","timestamp":"2020. március. 14. 18:57","title":"Koronavírus: olvasónk ellenőrzés nélkül átjutott Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba szerint ezekben az időkben elválik, kinek mi a fontos.","shortLead":"Dömötör Csaba szerint ezekben az időkben elválik, kinek mi a fontos.","id":"20200316_Koronavirus_az_allamtitkar_szerint_eljohet_a_pont_amikor_mar_nem_lehet_minden_egyes_eset_reszleteibe_belemenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c695ca51-382e-4ca3-8ac3-9f5de7d54084","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Koronavirus_az_allamtitkar_szerint_eljohet_a_pont_amikor_mar_nem_lehet_minden_egyes_eset_reszleteibe_belemenni","timestamp":"2020. március. 16. 08:29","title":"Koronavírus: az államtitkár szerint eljöhet a pont, amikor “már nem lehet minden egyes eset részleteibe belemenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]