Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte a koronavírus.","shortLead":"Miközben az a kérdés, hogy megrendezhetik-e idén nyáron Tokióban az olimpiát, a japán bizottságot is elérte...","id":"20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a8ff2e-2ed5-4556-8ff5-3c41e2bcf3ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f061d4e7-ba04-46d3-ab44-48659c824ef0","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Koronavirus_japan_olimpia_foci","timestamp":"2020. március. 17. 12:57","title":"Koronavírusos a Japán Olimpiai Bizottság egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója szerint a színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját. ","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója szerint a színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját. ","id":"20200316_Mate_Gabor_az_Eszenyiugyrol_Nem_kivanok_reszt_venni_ebben_a_lincselesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059e83cb-da95-407b-84ca-10dc40d23a30","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Mate_Gabor_az_Eszenyiugyrol_Nem_kivanok_reszt_venni_ebben_a_lincselesben","timestamp":"2020. március. 16. 15:31","title":"Máté Gábor az Eszenyi-ügyről: Nem kívánok részt venni ebben a lincselésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első páciens hétfőn kapta meg a kísérleti vakcinát.","shortLead":"Az első páciens hétfőn kapta meg a kísérleti vakcinát.","id":"20200317_koronavirus_vakcina_vedooltas_teszt_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b4eb0c-5d2b-42b9-873c-81bf5779c12e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_vakcina_vedooltas_teszt_egyesult_allamok","timestamp":"2020. március. 17. 18:44","title":"Elkezdték a koronavírus elleni oltóanyag tesztelését az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","shortLead":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","id":"20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f5b895-428d-4ec2-a1ed-3c4a5b84b3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 07:03","title":"Így működik a határzár a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def3992e-76f5-4925-9b61-166c825cbe45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai BYD, amelynek magyarországi üzeme is van Komáromban, jelenleg autók helyett milliószámra gyártja az orvosi maszkokat.","shortLead":"A kínai BYD, amelynek magyarországi üzeme is van Komáromban, jelenleg autók helyett milliószámra gyártja az orvosi...","id":"20200317_kina_elektromos_auto_orvosi_maszk_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def3992e-76f5-4925-9b61-166c825cbe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e0ceff-10ee-42eb-b739-70194e6df86b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_kina_elektromos_auto_orvosi_maszk_gyar","timestamp":"2020. március. 17. 10:12","title":"Kína legnagyobb elektromosautó-gyárából most a világ legnagyobb orvosi maszk gyártója lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Nemcsak a járvány, a koronavírus-biznisz is terjed Magyarországon. Miközben a maszkok és kézfertőtlenítők mindenhol hiánycikknek számítanak, rengeteg dolgot árulnak koronavírus ellen az interneten. Sokan kínálnak fertőtlenítést, de vannak meghökkentő tételek is. ","shortLead":"Nemcsak a járvány, a koronavírus-biznisz is terjed Magyarországon. Miközben a maszkok és kézfertőtlenítők mindenhol...","id":"20200315_Menedekhazat_es_gazmaszkot_is_lehet_kapni_a_neten_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2019bd5-15ff-4f40-aca3-33effc7be8a0","keywords":null,"link":"/360/20200315_Menedekhazat_es_gazmaszkot_is_lehet_kapni_a_neten_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. március. 17. 13:00","title":"Menedékházat és mézbort is lehet kapni a neten koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miamiban óvintézkedések mellett, de megtartották a hagyományos Winter Party Festivalt. Csak közben a vírus is beindult.","shortLead":"Miamiban óvintézkedések mellett, de megtartották a hagyományos Winter Party Festivalt. Csak közben a vírus is beindult.","id":"20200318_miami_melegfelvonulas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25f3f95-3eb1-4054-9307-7452d7500e34","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_miami_melegfelvonulas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 09:10","title":"Rengetegen lettek koronavírusosak, miután részt vettek egy amerikai melegfelvonuláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77703c87-494b-4200-90c3-4b352c1b68f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy világ hitte azt, hogy a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére összehajtható telefont készített, pedig valójában egy átmatricázott Galaxy Foldot adott el a vásárlóknak.","shortLead":"Egy világ hitte azt, hogy a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére összehajtható telefont készített, pedig valójában...","id":"20200316_escobar_fold_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_marques_brownlee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77703c87-494b-4200-90c3-4b352c1b68f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ccc57e-4f2b-4bf9-8135-b023ded58538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_escobar_fold_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_marques_brownlee","timestamp":"2020. március. 16. 15:03","title":"Csúnyán megvezette a világot Escobar testvére az összehajtható \"telefonjával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]