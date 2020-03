Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5969420d-9b9a-4e4d-9fb0-54c67398cdd0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200319_Marabu_Feknyuz_Ne_becsuld_ala_a_veszelyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5969420d-9b9a-4e4d-9fb0-54c67398cdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa80737-b079-467d-bc6b-af4bca627f30","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Marabu_Feknyuz_Ne_becsuld_ala_a_veszelyt","timestamp":"2020. március. 19. 10:00","title":"Marabu Féknyúz: Ne becsüld alá a veszélyt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már nem vizsgálják, ki merre járt.","shortLead":"Már nem vizsgálják, ki merre járt.","id":"20200317_koronavirus_mintavetel_metoszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88ef29b6-de8f-4d08-ae61-b41752ebee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae4def5-1a42-497f-abda-71c28dbf5444","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_mintavetel_metoszolgalat","timestamp":"2020. március. 17. 14:27","title":"Koronavírus: mobil mintavevő egységeket hoznak létre Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizonyos időszakokban csak a leginkább veszélyeztetett idősek és gondozóik vásárolhatnak náluk.","shortLead":"Bizonyos időszakokban csak a leginkább veszélyeztetett idősek és gondozóik vásárolhatnak náluk.","id":"20200319_koronavirus_tesco_lidl_irorszag_idosek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67eae8c8-2ef9-4599-8457-ba5251348b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e96ea7-4f36-4136-b457-e5945e9552a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_koronavirus_tesco_lidl_irorszag_idosek","timestamp":"2020. március. 19. 09:11","title":"Külön nyitvatartással segít a Lidl és a Tesco az időseknek Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkéntesek többsége orvostan-, gyógyszerész- és fogorvoshallgató, de végzett orvosok és egészségügyi szakdolgozók is regisztráltak.","shortLead":"Az önkéntesek többsége orvostan-, gyógyszerész- és fogorvoshallgató, de végzett orvosok és egészségügyi szakdolgozók is...","id":"20200318_Majd_kilencszaz_egeszsegugyi_onkentes_jelentkezett_az_Emmi_felhivasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ba74bd-1b72-4c76-9b2e-f30ab74cdc76","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Majd_kilencszaz_egeszsegugyi_onkentes_jelentkezett_az_Emmi_felhivasara","timestamp":"2020. március. 18. 18:20","title":"Majd kilencszáz egészségügyi önkéntes jelentkezett az Emmi felhívására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf5c211-a678-4d89-bf08-710f2f0a1523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakul az ügyintézés rendje is a járvány miatt.","shortLead":"Átalakul az ügyintézés rendje is a járvány miatt.","id":"20200318__kormanyhivatal_ugyintezes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbf5c211-a678-4d89-bf08-710f2f0a1523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713e8b98-7468-4887-83aa-5fe42bafe487","keywords":null,"link":"/itthon/20200318__kormanyhivatal_ugyintezes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:58","title":"Már csak előzetes időpontfoglalással lehet a kormányhivatalokba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 2003 esetet vizsgáltak meg, az első tünetek jelentkezésétől az elhalálozásig az átlagidő hét nap. 17 elhunyt életkora nem érte el az 50 évet, vagyis nem csak az idősekre veszélyes a vírus.","shortLead":"Összesen 2003 esetet vizsgáltak meg, az első tünetek jelentkezésétől az elhalálozásig az átlagidő hét nap. 17 elhunyt...","id":"20200318_Az_olaszorszagi_koronavirusos_aldozatok_atlageletkora_795_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e23652a-7a88-4d15-abf6-eaff25f327a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d4530b-5452-493d-8bef-b99e813e023d","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Az_olaszorszagi_koronavirusos_aldozatok_atlageletkora_795_ev","timestamp":"2020. március. 18. 19:47","title":"Az olaszországi koronavírusos áldozatok átlagéletkora 79,5 év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","shortLead":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","id":"20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da21c11-125d-495a-9281-0c5ecbe966a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","timestamp":"2020. március. 18. 13:13","title":"Egy új ítélet szerint Katy Perry mégsem plagizált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f54edba-a837-4c46-9429-c03f824d5371","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiosztották a citromdíjakat Hollywoodban. ","shortLead":"Kiosztották a citromdíjakat Hollywoodban. ","id":"20200317_Ez_mar_hivatalos_a_Macskak_lett_az_ev_legrosszabb_filmje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f54edba-a837-4c46-9429-c03f824d5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c598101e-ce00-4152-adca-714390706087","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Ez_mar_hivatalos_a_Macskak_lett_az_ev_legrosszabb_filmje","timestamp":"2020. március. 17. 14:57","title":"Ez már hivatalos: a Macskák lett az év legrosszabb filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]