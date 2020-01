Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65e685fa-7472-41a0-b567-dd55108f22b0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy közeli szálloda vendége riasztotta a tűzoltókat azzal, hogy füstöl a dóm.","shortLead":"Egy közeli szálloda vendége riasztotta a tűzoltókat azzal, hogy füstöl a dóm.","id":"20200109_Fustnek_neztek_a_felhot_kivonultak_a_tuzoltok_a_kolni_domhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65e685fa-7472-41a0-b567-dd55108f22b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e59e0f7-1768-4301-bb53-23ab56f74885","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_Fustnek_neztek_a_felhot_kivonultak_a_tuzoltok_a_kolni_domhoz","timestamp":"2020. január. 09. 17:25","title":"Füstnek nézték a felhőt, kivonultak a tűzoltók a kölni dómhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gesztesi Károly temetésére csak a szűk családot várják, ezért külön róhatják le a kegyeletüket a kollégák és a rajongók. A Vígszínház falain belül a pályatársakat várják, a teátrum elé pedig a színész rajongóit.\r

\r

","shortLead":"Gesztesi Károly temetésére csak a szűk családot várják, ezért külön róhatják le a kegyeletüket a kollégák és...","id":"20200109_A_Vigszinhazban_bucsuztatjak_Gesztesi_Karolyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f722fd-332c-493a-8e57-34255be17744","keywords":null,"link":"/elet/20200109_A_Vigszinhazban_bucsuztatjak_Gesztesi_Karolyt","timestamp":"2020. január. 09. 09:43","title":"A Vígszínházban búcsúztatják Gesztesi Károlyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cee8979-943e-447d-abcc-94d056f94d0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A keleti járásokban okozhatja a csapadék a legtöbb problémát.","shortLead":"A keleti járásokban okozhatja a csapadék a legtöbb problémát.","id":"20200109_masodfoku_riasztas_onos_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cee8979-943e-447d-abcc-94d056f94d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1845d7fe-c59f-4658-984f-5f6c6bb9fd86","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_masodfoku_riasztas_onos_eso","timestamp":"2020. január. 09. 13:16","title":"Másodfokú riasztás érkezett az ónos eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","shortLead":"A Fiatnál is haladnak a korral, megjelentek az első hibridjeik. ","id":"20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17d8464c-9ca3-43cd-a7c8-81b4b1cb89a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de22f2ef-9068-481a-a33f-9a68011bdce9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_Itt_a_hibrid_Fiat_500as_es_Panda","timestamp":"2020. január. 09. 14:55","title":"Megérkezett a hibrid Fiat 500-as és Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"DJ Koh, a Samsung vezére Las Vegasban beszélt arról, hogyan teljesített eddig a cég vadonatúj technológiával készült mobilja, az összehajtható Galaxy Fold.","shortLead":"DJ Koh, a Samsung vezére Las Vegasban beszélt arról, hogyan teljesített eddig a cég vadonatúj technológiával készült...","id":"20200108_samsung_galaxy_fold_eladasi_szam_dj_koh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c6192a-4790-4f5a-917e-b23bf98aa566","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_samsung_galaxy_fold_eladasi_szam_dj_koh","timestamp":"2020. január. 08. 19:03","title":"Végre kiderült, hány darabot adott el a Samsung a 700 ezres Galaxy Foldból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b5ca9f-c740-4eb6-bbf0-e7b4d2e82bd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még egy meglepetéssel készülhet a Samsung a nevek terén az S20 bemutatójára. Ha hihetünk a napvilágot látott információnak, nem a Galaxy S20+ lesz a legerősebb mobil a sorozatban.","shortLead":"Még egy meglepetéssel készülhet a Samsung a nevek terén az S20 bemutatójára. Ha hihetünk a napvilágot látott...","id":"20200109_samsung_galaxy_s20_okostelefon_bemutato_nev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b5ca9f-c740-4eb6-bbf0-e7b4d2e82bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4b3a6b-5dd3-4e67-b03b-3f10c7f22486","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_samsung_galaxy_s20_okostelefon_bemutato_nev","timestamp":"2020. január. 09. 19:03","title":"Meglepetésre készülhet a Samsung: a Galaxy S20+ csak a második legerősebb mobil lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38219234-06cb-40ca-a9ea-8dd7aa7c6e9c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfelé nőtt a légszennyezettség, két település levegőjét már veszélyesnek minősítették a magas szállópor-tartalom miatt.","shortLead":"Többfelé nőtt a légszennyezettség, két település levegőjét már veszélyesnek minősítették a magas szállópor-tartalom...","id":"20200109_Putnokon_es_Sajoszentpeteren_veszelyes_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38219234-06cb-40ca-a9ea-8dd7aa7c6e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3da342-1390-4c15-b397-e6f496c1e6c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Putnokon_es_Sajoszentpeteren_veszelyes_a_levego","timestamp":"2020. január. 09. 15:52","title":"Putnokon és Sajószentpéteren veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló eredményeket ért el, amelyek fantasztikus akaraterőről, kitartásról tesznek tanúbizonyságot. 2007-ben ezüstérmet szerzett a négyévente megrendezésre kerülő Speciális Olimpián Sanghajban, majd 2015-ben Los Angelesben is megismételte ezt a teljesítményt. Kétszeres olimpiai bajnokként mégis új kihívásokat és a következő lépést keresi. Videónkban Misu történetét meséljük el, betekintést engedve mindennapjaiba, az edzésekbe és jövőbeni terveibe. ","shortLead":"Kovács Mihály ’Misu’ Down-szindrómás sportoló. 17 éve kezdett el judózni, mely sportágban olyan egyedülálló...","id":"20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86236702-48ff-4a37-8888-a0ad80b42e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeda33c0-f9a7-49d5-a606-654e4f1172b9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191211_Ezt_ugy_kell_elkepzelni_hogyha_jol_csinalom_orulnek","timestamp":"2020. január. 10. 11:30","title":"„Ezt úgy kell elképzelni, hogyha jól csinálom, örülnek” – a kétszeres Down-szindrómás olimpikon, Kovács Mihály ’Misu’ története – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]