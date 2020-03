Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot járvány idejére. ","shortLead":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot...","id":"20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895bc7b9-07c0-4d9b-95cb-2cfcd4f0827a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 10:38","title":"Ferenc pápa adott egy tippet, hogyan éljük túl az önkéntes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még múlt héten készített közvélemény-kutatást a Medián a HVG megbízásából a koronavírus-járványról, ez alapján az ország döntő többsége úgy érzi, hogy elegendő információja van az ügyben. A kormány döntéseit többen tartják hatékonynak, mint nem, igaz a kabinet kompetenciájában főként a Fidesz-szavazók bíznak. ","shortLead":"Még múlt héten készített közvélemény-kutatást a Medián a HVG megbízásából a koronavírus-járványról, ez alapján...","id":"20200318_Median_Elzarkoznak_Felzarkoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c806dac3-ff1c-438a-865b-c570404f097b","keywords":null,"link":"/360/20200318_Median_Elzarkoznak_Felzarkoznak","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"Medián: A többség elégedett a tájékoztatással, az egészségügyről kevésbé derűlátók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 15 embernél igazolták a fertőzést. Mindannyian magyarok.","shortLead":"Újabb 15 embernél igazolták a fertőzést. Mindannyian magyarok.","id":"20200319_igazolt_koronavirus_fertozes_magyarorszag_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc0304f-7504-4b34-a74d-4c7a42788b62","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_igazolt_koronavirus_fertozes_magyarorszag_karanten","timestamp":"2020. március. 19. 07:57","title":"Már 73 koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b753278b-915d-48b7-8ba3-89bb7daa93f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyasztóvédelem ellenőriz a napokban nagy felháborodást keltő drága csirkehús miatt, lecsapnak a csalókra, de az áremelkedés hátterében nem csak az áll, hogy minden kereskedő kalandor. A határok lezárása, a vendégmunkások elmaradása, a járvány miatti logisztikai átrendeződés is léket ütött a húspiacon, pedig csirke van dögivel.","shortLead":"A fogyasztóvédelem ellenőriz a napokban nagy felháborodást keltő drága csirkehús miatt, lecsapnak a csalókra, de...","id":"20200319_Farhatat_meg_lattunk_otszaz_forintert_de_lassan_csirkefronton_is_lecseng_a_panik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b753278b-915d-48b7-8ba3-89bb7daa93f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ef764-ca1b-417c-b495-d819aa47d779","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Farhatat_meg_lattunk_otszaz_forintert_de_lassan_csirkefronton_is_lecseng_a_panik","timestamp":"2020. március. 19. 16:15","title":"Nem feltétlenül csalás, ha drágább a csirkemell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d953dc-3e4a-4ee1-a10a-e95f82481c8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elindult a MOTTO – Művészek az Otthoni Oktatásért nevű projekt. ","shortLead":"Elindult a MOTTO – Művészek az Otthoni Oktatásért nevű projekt. ","id":"20200318_Besegitenek_a_szineszek_az_online_oktatassal_baratkozo_irodalomtanaroknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d953dc-3e4a-4ee1-a10a-e95f82481c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865a73fe-1345-45f3-badb-e8479f00ea8f","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Besegitenek_a_szineszek_az_online_oktatassal_baratkozo_irodalomtanaroknak","timestamp":"2020. március. 18. 11:11","title":"Azért mégiscsak más úgy Babitsot tanulni, ha Csuja Imre olvassa fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nepáli Hegymászó Szövetség szerint a most kialakult helyzetet arra használhatnák, hogy megtisztítsák a hegyet, és lehozzák az életüket vesztő hegymászók holtesttét. ","shortLead":"A Nepáli Hegymászó Szövetség szerint a most kialakult helyzetet arra használhatnák, hogy megtisztítsák a hegyet, és...","id":"20200318_Ne_zarjon_be_az_Everest__javasolja_a_Nepali_Hegymaszo_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0440a445-58e5-4a44-a613-8a83a011b32c","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Ne_zarjon_be_az_Everest__javasolja_a_Nepali_Hegymaszo_Szovetseg","timestamp":"2020. március. 18. 13:43","title":"A vírus miatt munka nélkül maradt serpák begyűjtenék a holttesteket az Everestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is változhat a járványkórházzá alakított intézményekben.","shortLead":"Több kórház előtt sátrakban osztályozzák a betegeket, máshol egykapus beléptetést vezettek be. A rendelési idő is...","id":"20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eba8bd-6d61-471a-b78f-eed2db6b31ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_korhaz_szurosator_nagykanizsa_oroshaza","timestamp":"2020. március. 19. 17:05","title":"Több vidéki kórháznál is szűrősátrakat állítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3c971a-b62c-4342-825d-b990c484c855","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Helyiekkel beszéltünk, hogy megtudjuk, mi a helyzet az egyik legdurvábban fertőzött európai országban. Munka nélkül maradt gyári munkás, rendőr, aktivista és ápolónő meséli el, milyen a helyzet most az ibériai országban.","shortLead":"Helyiekkel beszéltünk, hogy megtudjuk, mi a helyzet az egyik legdurvábban fertőzött európai országban. Munka nélkül...","id":"20200318_Bezartak_minket_es_nagyon_jol_tettek__a_koronavirus_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e3c971a-b62c-4342-825d-b990c484c855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0bc4c6-f24a-407e-8e2c-c354c8ca40ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Bezartak_minket_es_nagyon_jol_tettek__a_koronavirus_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 18. 14:30","title":"Bezártak minket és nagyon jól tették – a koronavírus Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]