Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki a fertőzés. A gyorsteszt már meg is kapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszeripari felügyelet engedélyét.","shortLead":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki...","id":"20200322_Koronavirus_Amerikaban_is_fejlesztettek_egy_gyorstesztet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e7d1f0-fab3-4df1-9927-5fcf8622861d","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirus_Amerikaban_is_fejlesztettek_egy_gyorstesztet","timestamp":"2020. március. 22. 08:53","title":"Koronavírus: Amerikában is fejlesztettek egy gyorstesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Olyan társadalmi kísérletek zajlanak a koronavírus megjelenése következtében, amilyeneket egy kormány sem merne meglépni „békeidőben” – állítja korunk egyik legismertebb gondolkodója. ","shortLead":"Olyan társadalmi kísérletek zajlanak a koronavírus megjelenése következtében, amilyeneket egy kormány sem merne...","id":"20200321_Yuval_Noah_Harari_A_vilag_a_koronavirus_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07746ea0-1718-4fce-93bc-ebac30ceac00","keywords":null,"link":"/360/20200321_Yuval_Noah_Harari_A_vilag_a_koronavirus_utan","timestamp":"2020. március. 21. 21:25","title":"Yuval Noah Harari: A világ a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ffd752-5f8f-446d-9c93-b9a43484f608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb megbetegedéseket mutattak ki.","shortLead":"Újabb megbetegedéseket mutattak ki.","id":"20200321_Magyarorszagon_103ra_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ffd752-5f8f-446d-9c93-b9a43484f608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61805f6d-c4b5-4dc3-a3fe-a98461c4a64a","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Magyarorszagon_103ra_nott_a_koronavirussal_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 21. 08:27","title":"Magyarországon 103-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdaságvédelem nem képzelhető el dolgozóvédelem nélkül – olvasható ki több szakszervezeti konföderáció közös állásfoglalásából.","shortLead":"Gazdaságvédelem nem képzelhető el dolgozóvédelem nélkül – olvasható ki több szakszervezeti konföderáció közös...","id":"20200322_Ne_csak_a_cegeket_a_munkavallalokat_is_vedjek__kerik_a_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24165204-c3a3-492e-b23c-953302a9e20c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_Ne_csak_a_cegeket_a_munkavallalokat_is_vedjek__kerik_a_szakszervezetek","timestamp":"2020. március. 22. 10:11","title":"Ne csak a cégeket, a munkavállalókat is védjék! – kérik a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e8bb10-b48f-423e-b8f4-0fa502c17649","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány kivételtől eltekintve csak azok maradhatnak nyitva, amelyek kórházak közelében vannak.","shortLead":"Néhány kivételtől eltekintve csak azok maradhatnak nyitva, amelyek kórházak közelében vannak.","id":"20200321_Kanadai_es_amerikai_boltokat_zar_be_a_Starbucks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73e8bb10-b48f-423e-b8f4-0fa502c17649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f52e35c-c9c0-4032-83e5-0c7b37767e09","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Kanadai_es_amerikai_boltokat_zar_be_a_Starbucks","timestamp":"2020. március. 21. 15:12","title":"Kanadai és amerikai boltokat zár be a Starbucks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt.","id":"20200321_A_szegedi_egyetem_rektora_a_karanten_helyett_operalo_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a5d7c6-561d-4ad8-97b9-a8befa9833c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_A_szegedi_egyetem_rektora_a_karanten_helyett_operalo_orvos","timestamp":"2020. március. 21. 22:06","title":"A szegedi egyetem rektora a fertőzötten operáló orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c0c232-3bdd-4d9c-b926-3480ca37bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt irtózatos mértékben nőtt a legfertőzöttebb olasz régióban a vírusosok halálozási aránya.","shortLead":"Egy nap alatt irtózatos mértékben nőtt a legfertőzöttebb olasz régióban a vírusosok halálozási aránya.","id":"20200321_Egyedul_Lombardiaban_546_ujabb_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c0c232-3bdd-4d9c-b926-3480ca37bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a27d978-1030-4fac-8abf-9ac20e5dcc41","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Egyedul_Lombardiaban_546_ujabb_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 21. 17:25","title":"Egyedül Lombardiában 546 újabb halálos áldozatot szedett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b83cb24-73fb-40a6-a9d4-faa6da3c54b7","c_author":"Dénes Ferenc","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt rendkívüli megbeszélést tartottak az UEFA érintettjei, hogy fontos döntéseket hozzanak a futballszezon befejezéséről. Az eddig a kiváló szervezettség látszatát keltő intézményről az elmúlt hetekben kiderült: nem áll a helyzet magaslatán. Vélemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt rendkívüli megbeszélést tartottak az UEFA érintettjei, hogy fontos döntéseket hozzanak...","id":"202012_a_futball_virusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b83cb24-73fb-40a6-a9d4-faa6da3c54b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6efb4e-a2f7-47bd-b18a-7028242136fe","keywords":null,"link":"/360/202012_a_futball_virusa","timestamp":"2020. március. 20. 13:00","title":"Dénes Ferenc: \"A labdarúgók és a nézők egészségénél mi lehet fontosabb? Úgy van, a profit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]