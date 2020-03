Egy járvány idején nagyon fontos, hogy csökkentsük a másikkal való érintkezést, és orvoshoz is csak akkor menjünk, ha nincs más választásunk. E szabály betartásában már a Google Maps is segít.

Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Sok ország kormánya működtet olyan tájékoztató oldalt, ahol a koronavírus-járvány történéseit lehet követni, illetve hasznos tudnivalók olvashatók a megelőzésről, valamint arról, mit ne tegyen az állampolgár, ha betegnek érzi magát. Ezek egyike, hogy semmiképp ne személyesen keressük fel az orvost, hanem telefonon érdeklődjünk, mert így nem veszélyeztetjük mások egészségét. A Google ez utóbbit hangsúlyozva készített új funkciót a Maps szoftveréhez.

A The Verge cikke szerint az egyelőre csak az Egyesült Államokban működő – próbáink szerint itthon például valóban nem élesített – újdonság akkor lép működésbe, ha valaki egy rendelő vagy kórház elérhetőségére keres rá a szolgáltatásban. Ilyenkor egy kisebb ablak is megjelenik a pontos cím alatt, azt kiemelve, hogy a páciens elsősorban telefonon érdeklődjön az orvosnál, és semmiképp ne személyesen keresse fel a szakembert, ha nincs jól. A fejlesztés a térkép Android és iOS-változatában is elérhető.

A Google (és néhány nagyobb technológiai cégre is igaz ez) más módon is kiveszi a részét a felhasználók járványügyi tájékoztatásában. A cég keresőoldalán egyrészt prioritást élveznek a koronavírussal kapcsolatos szervek felhívásai, a Play áruházból pedig folyamatosan tüntetik el azokat a kulcsszavakat, melyek félrevezető tartalomhoz navigálják a felhasználókat. A Google egy térképpel is segíti a hatóságok munkáját, de ez a szolgáltatás még nem elérhető. A Microsoft ugyanilyen megoldása viszont igen.

