[{"available":true,"c_guid":"5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Kásler Miklós erőforrásminiszter utasítására csütörtökig kellett volna átszervezniük a helyi tisztiorvosoknak az alapellátást: összevonni a felnőtt- és gyerek háziorvosi praxisokat, valamint az ügyeleteket egy új, közös akut betegellátó központba. A hvg.hu információi szerint azóta kiderült, hogy az átállás több okból is kivitelezhetetlen, ezért új – némiképp rugalmasabb – modell készült. ","shortLead":"Kásler Miklós erőforrásminiszter utasítására csütörtökig kellett volna átszervezniük a helyi tisztiorvosoknak...","id":"20200326_Visszakozik_a_kormany_az_alapellatas_teljes_felforgatasatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a56d2f-fe19-4385-bde6-aae4cbd1fb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Visszakozik_a_kormany_az_alapellatas_teljes_felforgatasatol","timestamp":"2020. március. 26. 12:46","title":"Visszakozik a kormány az alapellátás teljes felforgatásától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb750529-fefb-4469-bb86-6e0642e5f447","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyfelek a bankjuknál érdeklődhetnek, hogy az új értékhatár mikortól érhető el.","shortLead":"Az ügyfelek a bankjuknál érdeklődhetnek, hogy az új értékhatár mikortól érhető el.","id":"20200327_15000_forintra_emelte_az_erinteses_limitet_a_Visa_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb750529-fefb-4469-bb86-6e0642e5f447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe47009-8e93-47c4-98d6-416ebe05749c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_15000_forintra_emelte_az_erinteses_limitet_a_Visa_is","timestamp":"2020. március. 27. 18:12","title":"15 ezer forintra emelte az érintéses limitet a Visa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban a következő héten várható a járvány csúcspontja.","shortLead":"Az országban a következő héten várható a járvány csúcspontja.","id":"20200327_franciaorszag_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0156b260-0525-4261-bee9-31bbc9e13d4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_franciaorszag_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. március. 27. 09:38","title":"Franciaországban egy 16 éves lány is belehalt a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit nagykövet-helyettes az egyik magyarországi áldozat, Japánban rengeteg pénzt kaphatnak a családok.","shortLead":"A brit nagykövet-helyettes az egyik magyarországi áldozat, Japánban rengeteg pénzt kaphatnak a családok.","id":"20200326_Radar360_Ma_vege_lehet_a_telnek_az_USA_penzt_ont_a_gazdasagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55290501-b915-4e79-9027-91ab29b63e8a","keywords":null,"link":"/360/20200326_Radar360_Ma_vege_lehet_a_telnek_az_USA_penzt_ont_a_gazdasagba","timestamp":"2020. március. 26. 08:00","title":"Radar360: Ma vége lehet a télnek, az USA pénzt önt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök izolációba vonul, de tartja a kapcsolatot a kormányával, és mint fogalmazott, tovább vezeti annak a vírus elleni harcát.","shortLead":"A brit miniszterelnök izolációba vonul, de tartja a kapcsolatot a kormányával, és mint fogalmazott, tovább vezeti annak...","id":"20200327_koronavirus_boris_johnson_brit_miniszterelnok_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47586101-0c99-4c88-9103-e93867d0069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8de5381-2c1c-445b-acd3-42ec69ff6a55","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_koronavirus_boris_johnson_brit_miniszterelnok_fertozes","timestamp":"2020. március. 27. 12:37","title":"Boris Johnson is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936c29eb-1fbb-4620-b5a4-8d98f343ce39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budai kerületekben és a Pétervásárai járásban él relatíve a legtöbb 65 évesnél idősebb ember. Összesen 1,8 millió a járvány által leginkább fenyegetettek száma. A KSH adataiból kiderül az is, hogy a 2017-es influenzajárványnak 5 ezer áldozata is lehetett idehaza 2 hónap alatt. ","shortLead":"Budai kerületekben és a Pétervásárai járásban él relatíve a legtöbb 65 évesnél idősebb ember. Összesen 1,8 millió...","id":"202013_veszelyeztetett_korosztalyok_18_millio_aleginkabb_fenyegetettek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=936c29eb-1fbb-4620-b5a4-8d98f343ce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9060d8f3-6362-4b7d-901b-ce6b5636fca1","keywords":null,"link":"/360/202013_veszelyeztetett_korosztalyok_18_millio_aleginkabb_fenyegetettek_szama","timestamp":"2020. március. 27. 17:30","title":"Térképen mutatjuk, hol élnek idehaza azok, akiket a leginkább veszélyeztet a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas forgalom a boltokban, 26 milliárdos veszteség az OTP-nél, egyre súlyosabb a járvány az Egyesült Államokban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Hatalmas forgalom a boltokban, 26 milliárdos veszteség az OTP-nél, egyre súlyosabb a járvány az Egyesült Államokban...","id":"20200327_Radar360_300_beteg_6_gyogyult_videos_EUcsucs_a_jarvanyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df952c6b-f0e8-4108-aa0f-32a01294c5ec","keywords":null,"link":"/360/20200327_Radar360_300_beteg_6_gyogyult_videos_EUcsucs_a_jarvanyrol","timestamp":"2020. március. 27. 08:00","title":"Radar360: 300 beteg, 6 gyógyult, videós EU-csúcs a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df556f6-adbe-45eb-b8b0-8b02a2b4d0b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ugyan egyáltalán nincsen kizárva, hogy lesz összehajtható iPhone, azonban egy szabadalom arról árulkodik, az Apple azért tovább megy ennél, és egy feltekerhető telefon ötletét dédelgeti.","shortLead":"Az ugyan egyáltalán nincsen kizárva, hogy lesz összehajtható iPhone, azonban egy szabadalom arról árulkodik, az Apple...","id":"20200326_apple_szabadalom_feltekerheto_telefon_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6df556f6-adbe-45eb-b8b0-8b02a2b4d0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d478e5-0dd8-4ceb-b12c-dd87a36b073a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_apple_szabadalom_feltekerheto_telefon_iphone","timestamp":"2020. március. 26. 13:03","title":"Összehajtható iPhone? Az Apple már feltekerhető telefonon gondolkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]