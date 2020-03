Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány a kedvezőtlen hatások mellett lehetőséget is kínál a lakásbérleti piac szereplőinek, hogy átgondolják, illetve akár új megoldásokkal bővítsék hosszú távú stratégiájukat.","shortLead":"A járvány a kedvezőtlen hatások mellett lehetőséget is kínál a lakásbérleti piac szereplőinek, hogy átgondolják...","id":"20200326_alberletpiac_koronavirus_atalakulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f66dc09-86b1-46ac-bb45-a33f44c47395","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_alberletpiac_koronavirus_atalakulas","timestamp":"2020. március. 26. 17:26","title":"Felforgatja az albérletpiacot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2962e6d2-742b-4a9f-9e8c-6e23cd51f80d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 40 ezer egészségügyi tartalékos és 100 ezer önkéntes jelentkezett a kórházak toborzó akcióira.","shortLead":"Egy nap alatt 40 ezer egészségügyi tartalékos és 100 ezer önkéntes jelentkezett a kórházak toborzó akcióira.","id":"20200326_Egy_nap_alatt_231en_haltak_meg_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2962e6d2-742b-4a9f-9e8c-6e23cd51f80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2140d62-35ee-4784-9ae7-aed7d481bed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Egy_nap_alatt_231en_haltak_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2020. március. 26. 05:15","title":"Egy nap alatt 231-en haltak meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Most még a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk Magyarországon az új koronavírus-járvány terjedésében, de sokszor hallhattuk, hogy ezután érkezik a tömeges megbetegedések időszaka. De honnan fogjuk tudni, ha már a következő szintnél járunk, és egyáltalán, mikorra fulladhat ki a járvány? Erről beszéltünk szakemberekkel.\r

","shortLead":"Most még a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk Magyarországon az új koronavírus-járvány terjedésében, de...","id":"20200326_tomeges_csoportos_megbetegedes_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42747a88-66b7-4c42-b064-ea871a8e338f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f2c0c5-2fee-4ced-b969-da05c7233023","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_tomeges_csoportos_megbetegedes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 20:00","title":"Miből fogjuk tudni, hogy már tömeges a járvány Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","shortLead":"A helyiek nem, az Emmi tudott az esetről.","id":"20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ab8878a-e112-4d28-bf49-4ab3a9f309ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d47354-7d4b-427e-ad92-ad266edf93e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Ket_koronavirusos_beteget_kezelnek_a_kisvardai_korhazban","timestamp":"2020. március. 25. 19:52","title":"Két koronavírusos beteget kezelnek a kisvárdai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elsőre 60 font a bírság, ez után minden alkalommal duplázódik az összeg.","shortLead":"Elsőre 60 font a bírság, ez után minden alkalommal duplázódik az összeg.","id":"20200326_brit_birsag_jarvany_rendor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a275c3c-50d7-48a3-91fe-931b639d9d32","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_brit_birsag_jarvany_rendor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 21:18","title":"Mostantól megbírságolhatják azokat Nagy-Britanniában, akik nem tartják be a járvány miatti korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb750529-fefb-4469-bb86-6e0642e5f447","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyfelek a bankjuknál érdeklődhetnek, hogy az új értékhatár mikortól érhető el.","shortLead":"Az ügyfelek a bankjuknál érdeklődhetnek, hogy az új értékhatár mikortól érhető el.","id":"20200327_15000_forintra_emelte_az_erinteses_limitet_a_Visa_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb750529-fefb-4469-bb86-6e0642e5f447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe47009-8e93-47c4-98d6-416ebe05749c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_15000_forintra_emelte_az_erinteses_limitet_a_Visa_is","timestamp":"2020. március. 27. 18:12","title":"15 ezer forintra emelte az érintéses limitet a Visa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi az európaiakat, akik a helyi vádak szerint tömegesen fertőzik meg a környezetükben lévőket. Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt. ","shortLead":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi...","id":"20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce95f2b-d308-45ed-ad49-3ee76ceca248","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","timestamp":"2020. március. 27. 14:30","title":"Afrikában már zaklatják a járványért felelősnek tartott európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosan érinti az új koronavírus járványa Kelet-Európát és a Nyugat-Balkánt is. A fertőzöttek száma egyre nő, újabb és újabb korlátozások válnak szükségessé, a védőfelszerelések beszerzése pedig komoly gondokat okoz.","shortLead":"Súlyosan érinti az új koronavírus járványa Kelet-Európát és a Nyugat-Balkánt is. A fertőzöttek száma egyre nő, újabb és...","id":"20200327_romania_nyugatbalkan_jarvanyhelyzet_beteg_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee6f47c-0972-4c75-b23c-8209809a5195","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_romania_nyugatbalkan_jarvanyhelyzet_beteg_orvosok","timestamp":"2020. március. 27. 15:40","title":"A fertőzött orvosokat is munkára fognák Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]