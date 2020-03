Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A legutóbbi izraeli választás után úgy tűnt, hogy a Likud kerül kisebbségbe, de maga mellé állította az eddig győztesnek tűnő Kék-Fehér párt tizenöt képviselőjét, közöttük a pártelnököt.","shortLead":"A legutóbbi izraeli választás után úgy tűnt, hogy a Likud kerül kisebbségbe, de maga mellé állította az eddig...","id":"20200326_Benjamin_Netanjahu_izrael_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2307053-8cd5-4496-98bf-3589608c173c","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Benjamin_Netanjahu_izrael_miniszterelnok","timestamp":"2020. március. 26. 18:59","title":"Óriási politikai dráma után hatalmon maradhat Benjamin Netanjahu, és még az ellenzékét is sikerülhet szétvernie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d355b32-efa0-444a-a8cf-372c77154a4c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kínai gyártó három új felsőkategóriás telefonnal rukkolt elő, melyek általános hardverben és kamerában nagyon erősek, azonban van egy igen komoly, minden vásárlót érintő hiányosságuk: hiányzik róluk a Google rendszere, a Facebook körülményesen, a Spotify pedig még úgy sem érhető el.","shortLead":"A kínai gyártó három új felsőkategóriás telefonnal rukkolt elő, melyek általános hardverben és kamerában nagyon erősek...","id":"20200326_20200326_huawei_p40_pro_plus_bejelentes_specifikaciok_magyar_ar_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d355b32-efa0-444a-a8cf-372c77154a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d8dc40-9747-419b-8223-2091017b1d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_20200326_huawei_p40_pro_plus_bejelentes_specifikaciok_magyar_ar_forint","timestamp":"2020. március. 26. 14:30","title":"Mindent verőnek ígért kamerával és váratlan árcédulákkal itt a Huawei P40-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NNK szerint megtették a megfelelő intézkedéseket.","shortLead":"Az NNK szerint megtették a megfelelő intézkedéseket.","id":"20200326_Koronavirusos_lett_a_jarvanyugy_egyik_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e93411f-e38a-41ed-b85e-8b72a9fa40ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5a3f06-dc23-4f58-9c90-efb050636010","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Koronavirusos_lett_a_jarvanyugy_egyik_vezetoje","timestamp":"2020. március. 26. 06:58","title":"Koronavírusos lett a járványügy egyik vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról beszélt, hogy ez járvány a miénknél fejlettebb egészségügyi rendszereket is próbára teszi.","shortLead":"A főpolgármester arról beszélt, hogy ez járvány a miénknél fejlettebb egészségügyi rendszereket is próbára teszi.","id":"20200326_karacsony_gergely_interju_koronavirus_valsag_bkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9852441b-d747-4d55-8d63-f85b34c2e21d","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_karacsony_gergely_interju_koronavirus_valsag_bkv","timestamp":"2020. március. 26. 14:55","title":"Karácsony: A kijárási korlátozás elkerülhetetlen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kína a világjárvány ellenére nyitott globális gazdaságot akar – ezt hangsúlyozta Hszi Csinping elnök, aki Pekingből vett részt azon a videokonferencián, melyet a G20 állam- és kormányfők rendeztek meg. A pekingi China Daily már arról ír, hogy áprilistól megindulhat a fellendülés a világ második legnagyobb gazdaságában. ","shortLead":"Kína a világjárvány ellenére nyitott globális gazdaságot akar – ezt hangsúlyozta Hszi Csinping elnök, aki Pekingből...","id":"20200327_Kina_mar_azt_szamolgatja_mennyivel_nohet_a_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b67d204-1fdf-44d1-931b-6a20f94bab79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_Kina_mar_azt_szamolgatja_mennyivel_nohet_a_gazdasag","timestamp":"2020. március. 27. 09:38","title":"Kína már azt számolgatja, mennyivel nőhet a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"6 tipp az Amerikai Pszichológiai Társaság útmutatója alapján.","shortLead":"6 tipp az Amerikai Pszichológiai Társaság útmutatója alapján.","id":"20200326_Igy_orizhetjuk_meg_mentalis_epsegunket_az_izolacioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88504ff3-3436-4470-b441-5545f5f62cf5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200326_Igy_orizhetjuk_meg_mentalis_epsegunket_az_izolacioban","timestamp":"2020. március. 26. 12:15","title":"Így őrizhetjük meg mentális épségünket a bezártságban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi kitalált történetekkel vette rá az áldozatait, hogy beengedjék magukhoz, aztán elszedte a pénzüket.","shortLead":"A férfi kitalált történetekkel vette rá az áldozatait, hogy beengedjék magukhoz, aztán elszedte a pénzüket.","id":"20200327_csalo_kameleon_budapest_idos_sertett_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d777192-be69-4d86-bfe4-1573c1e91671","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_csalo_kameleon_budapest_idos_sertett_aldozat","timestamp":"2020. március. 27. 09:22","title":"Csaló kaméleon károsított meg budapesti időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi az európaiakat, akik a helyi vádak szerint tömegesen fertőzik meg a környezetükben lévőket. Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt. ","shortLead":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi...","id":"20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce95f2b-d308-45ed-ad49-3ee76ceca248","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","timestamp":"2020. március. 27. 14:30","title":"Afrikában már zaklatják a járványért felelősnek tartott európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]