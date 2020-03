Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvennék a betegek a helyiek elől a járvány elleni harcban szükséges forrásokat – mondta a floridai kormányzó, amikor megtiltotta, hogy egy holland üdülőhajó kikössön.","shortLead":"Elvennék a betegek a helyiek elől a járvány elleni harcban szükséges forrásokat – mondta a floridai kormányzó, amikor...","id":"20200331_hajo_florida_usa_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082f826e-ec68-4652-b2b2-0f9afc194a31","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_hajo_florida_usa_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:19","title":"Koronavírusos betegekkel és halottakkal a fedélzetén vesztegel egy hajó az amerikai partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1d5f93-bfc7-4dc1-be82-92dcba7dd4da","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A járvány miatti kényszerű otthonlét a párkapcsolatok próbája is. Szakértők szerint fontos készülni a konfliktusokra, és hasznosítani belőlük az esetenkénti keserű tapasztalatokat.","shortLead":"A járvány miatti kényszerű otthonlét a párkapcsolatok próbája is. Szakértők szerint fontos készülni a konfliktusokra...","id":"202013__osszezart_parok__tulelogyakorlatok__elmarado_joejtpuszi__idegekre_mennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e1d5f93-bfc7-4dc1-be82-92dcba7dd4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d2a7c7-1f2e-4ae9-bbf4-d7cf85dacc5d","keywords":null,"link":"/360/202013__osszezart_parok__tulelogyakorlatok__elmarado_joejtpuszi__idegekre_mennek","timestamp":"2020. március. 31. 13:00","title":"Hogy élje túl a nagy összezártságot a párkapcsolatunk? Terapeuták válaszolnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari kutatóintézet igazgatója.","shortLead":"Drasztikus létszámleépítést vár a német autóiparban a koronavírus-járvány következményei miatt a CAR járműipari...","id":"20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f075284-561a-451e-be72-112c60551a77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_Sok_munkahely_szunhet_meg_a_nemet_jarmuiparban","timestamp":"2020. március. 30. 10:14","title":"100 ezer munkahely szűnhet meg a német járműiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő jelenlétében – képletesen – a bitófa alá küldte az ország lakóit – még csak le sem szidták. Azóta viszont bekeményítettek. Helyszíni körkép Kókai Pétertől.","shortLead":"Furcsa ellentétek és drámai váltások kísérik a koronavírus-járványt Szerbiában. Egy vezető tüdőgyógyász az államfő...","id":"20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=781976d9-d206-4ecb-89b6-52e25de6912c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82997404-12c1-44ca-8df6-0d6a92ff39b5","keywords":null,"link":"/360/20200331_Elmaradt_a_milanoi_shopping","timestamp":"2020. március. 31. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nemrég Milánóba küldték a népet, most kijárási tilalommal védik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79ce4b3-7e57-4551-9ce6-9c0dfbe52cb7","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Bitches Brew egyike azoknak a zenéknek, amik nem csak kiemelkedően izgalmasak, de megváltoztatták a világot.\r

