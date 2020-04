Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4425651-0acf-4291-ac79-aa760d06c5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év után jelenik meg az egyik legfontosabb angol nyelven éneklő hazai gitárpop-zenekar, az idén 20 éves amber smith új lemeze, Record címmel.","shortLead":"Három év után jelenik meg az egyik legfontosabb angol nyelven éneklő hazai gitárpop-zenekar, az idén 20 éves amber...","id":"20200331_Visszanyultunk_gyerekkorunk_kedvenceihez__itt_az_amber_smith_uj_lemeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4425651-0acf-4291-ac79-aa760d06c5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d3cc3b-bb32-4e36-802f-a4bd2e2db070","keywords":null,"link":"/kultura/20200331_Visszanyultunk_gyerekkorunk_kedvenceihez__itt_az_amber_smith_uj_lemeze","timestamp":"2020. március. 31. 14:00","title":"„Visszanyúltunk gyerekkorunk kedvenceihez” – itt az amber smith új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március elején sokadjára hosszabbították meg a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. 