[{"available":true,"c_guid":"96735744-b6fe-42cd-85b1-8eb35435f4bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lee Iacocca villájáról sok mindent elárul, hogy a hatalmas épületben csak fürdőszobából nyolc van.","shortLead":"Lee Iacocca villájáról sok mindent elárul, hogy a hatalmas épületben csak fürdőszobából nyolc van.","id":"20200401_85_milliard_forintert_aruljak_az_autoipar_tavaly_elhunyt_legendas_alakjanak_a_hazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96735744-b6fe-42cd-85b1-8eb35435f4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b153c1-8f54-4726-93c0-354e3d3b99c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_85_milliard_forintert_aruljak_az_autoipar_tavaly_elhunyt_legendas_alakjanak_a_hazat","timestamp":"2020. április. 01. 11:21","title":"8,5 milliárd forintért árulják a legendás Lee Iacocca házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de70200-388b-427a-9f09-0b67e6a40be2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többnyire csak egy-egy autó kerül elő rozoga pajtákból, most egy egész kereskedés bukkant elő.","shortLead":"Többnyire csak egy-egy autó kerül elő rozoga pajtákból, most egy egész kereskedés bukkant elő.","id":"20200401_30_eve_bezart_autokereskedest_talaltak_tele_jarmuvekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de70200-388b-427a-9f09-0b67e6a40be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57480b5-8ad6-43c8-bc80-c54733100266","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_30_eve_bezart_autokereskedest_talaltak_tele_jarmuvekkel","timestamp":"2020. április. 01. 10:10","title":"30 éve bezárt autókereskedést találtak tele járművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","id":"20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450d83b-ff0c-4616-bc73-6c9c0b50d2a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","timestamp":"2020. március. 31. 13:26","title":"250 millió dollárral segíti a szállásadókat az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Járvány van, de egyesek üzletét ez sem tudja elrontani.","shortLead":"Járvány van, de egyesek üzletét ez sem tudja elrontani.","id":"20200401_appeninn_vagyonkezelo_kikoto_club_aliga_meszaros_lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad38f747-6a11-43fa-a3d7-ecb19fe7b923","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_appeninn_vagyonkezelo_kikoto_club_aliga_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. április. 01. 19:37","title":"Kétmilliárd forintot kap kikötőépítésre Mészáros és Tiborcz közös biznisze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ma tér vissza a kellemes meleg.","shortLead":"Nem ma tér vissza a kellemes meleg.","id":"20200401_idojaras_elorejelzes_napsutes_huvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560ac11d-d48f-4324-bf6b-85f67a3f6302","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_idojaras_elorejelzes_napsutes_huvos","timestamp":"2020. április. 01. 05:14","title":"Napsütéses, de hűvös nap lesz a mai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81683313-e616-4888-9246-1cff86fd23ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzőcég szerint az európai GDP akár 40 százalékkal zuhanhat.\r

","shortLead":"Az elemzőcég szerint az európai GDP akár 40 százalékkal zuhanhat.\r

","id":"20200402_Dramai_visszaesest_josol_a_Goldman_Sachs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81683313-e616-4888-9246-1cff86fd23ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a02992c-f2a6-4db4-9c96-1367da2da4cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Dramai_visszaesest_josol_a_Goldman_Sachs","timestamp":"2020. április. 02. 06:06","title":"Drámai visszaesést jósol a Goldman Sachs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Miközben Európa a koronavírus-járvánnyal küzd, Kína átfogó propagandaoffenzívát indított, hogy elfeledtesse, részben azért okozott világjárványt az új koronavírus, mert a kínai hatóságok az első hetekben megpróbálták elhallgattatni a kór veszélyeire figyelmeztető orvosokat. A mostani kampánynak sokat árt, hogy az ázsiai országból érkezett segélyek jó része használhatatlan.","shortLead":"Miközben Európa a koronavírus-járvánnyal küzd, Kína átfogó propagandaoffenzívát indított, hogy elfeledtesse, részben...","id":"20200401_Gozerovel_de_botlasokkal_halad_a_kinai_mosolyoffenziva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e130c8d-24ef-4c77-930c-b1a2d8137d91","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Gozerovel_de_botlasokkal_halad_a_kinai_mosolyoffenziva","timestamp":"2020. április. 01. 18:00","title":"Kína a világ megmentőjének mutatja magát, eddig nem nagy sikerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti amerikai követség arra kéri a kormányokat, hogy tartózkodjanak az alapvető emberi jogok és szabadságok megsértésétől és tartsák tiszteletben a sajtószabadságot.","shortLead":"A budapesti amerikai követség arra kéri a kormányokat, hogy tartózkodjanak az alapvető emberi jogok és szabadságok...","id":"20200401_amerikai_kovetseg_kozlemeny_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9949056c-d1ce-4ad1-abad-3c575c9e4fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_amerikai_kovetseg_kozlemeny_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 01. 18:34","title":"Orbánnak üzent az amerikai külügy a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]