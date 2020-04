Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai hírcsatorna a hataloméhes politikusokról írt cikkében emlékezett meg Orbán Viktorról.","shortLead":"Az amerikai hírcsatorna a hataloméhes politikusokról írt cikkében emlékezett meg Orbán Viktorról.","id":"20200401_Hatalomehes_vezetokrol_ir_a_CNN_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7259c8-7035-427a-8672-bebfa1465aa8","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Hatalomehes_vezetokrol_ir_a_CNN_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_utan","timestamp":"2020. április. 01. 14:15","title":"A CNN a Fülöp-szigetek diktátorához hasonlítja Orbán Viktort a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időre leállt az áram egy kórházi szobában, emiatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget - állítja az RTL. Az egyetem azt közölte: gyorsan javították a hibát, senkinek nem lett komoly baja.","shortLead":"Rövid időre leállt az áram egy kórházi szobában, emiatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget - állítja...","id":"20200402_RTL_Aramszunet_korhaz_pecs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590d3d00-9b18-4ba3-9f6e-7371b51b8bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_RTL_Aramszunet_korhaz_pecs_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 21:09","title":"RTL: Áramszünet miatt kézzel kellett lélegeztetni egy koronavírusos beteget a pécsi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b532e4-8c72-4a80-8cc6-7b30b252bdcf","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"vilag","description":"Hollandiában fejleszthetik ki a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"Hollandiában fejleszthetik ki a koronavírus elleni vakcinát.","id":"20200401_Egymilliard_dollar_koronavirus_elleni_oltoanyagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b532e4-8c72-4a80-8cc6-7b30b252bdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b24cc9-2f87-4dd2-9688-0a14d5f2f242","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Egymilliard_dollar_koronavirus_elleni_oltoanyagra","timestamp":"2020. április. 01. 14:50","title":"Egymilliárd dollárt adnak a koronavírus elleni oltóanyagra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly március végéhez képest több mint 45 ezer napi utast vesztett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a koronavírus gazdasági hatásai miatt.","shortLead":"Tavaly március végéhez képest több mint 45 ezer napi utast vesztett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a koronavírus...","id":"20200402_budapest_airport_koronavirus_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc60a2b7-f48d-4d6f-ad9f-c1f91923aaf8","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_budapest_airport_koronavirus_fizetes","timestamp":"2020. április. 02. 14:08","title":"Saját béréből segítené ki megszorult alkalmazottait a Budapest Airport menedzsmentje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdától kifejezetten kedvezményes áron biztosít mobilinternetes adatkeret-bővítő opciót a Telenor. Egy gigabájt áráért adnak további kilencvenkilencet – akár többször is.","shortLead":"Szerdától kifejezetten kedvezményes áron biztosít mobilinternetes adatkeret-bővítő opciót a Telenor. Egy gigabájt...","id":"20200401_telenor_1_99_gb_mobilinet_hipernet_adatjegy_100_gb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da887e8-14b2-4ba4-9d8c-bd900ab8e01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_telenor_1_99_gb_mobilinet_hipernet_adatjegy_100_gb","timestamp":"2020. április. 01. 13:03","title":"1+99 GB-os mobilnetes csomagot vezetett be a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e46ff1-feba-4424-bf57-a5d26ef0369f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány film dobozba került, néhányat nem is tudnak időben befejezni. ","shortLead":"Néhány film dobozba került, néhányat nem is tudnak időben befejezni. ","id":"20200402_A_Wicked_es_az_uj_Minyonokfilm_is_csuszik_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e46ff1-feba-4424-bf57-a5d26ef0369f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b797e0f6-b85d-4c45-b76f-f2d955ec5ac4","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_A_Wicked_es_az_uj_Minyonokfilm_is_csuszik_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 02. 14:48","title":"A Wicked és az új Minyonok-film is csúszik a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb halálesetről számoltak be a kormányzati tájékoztatási oldalon.","shortLead":"Újabb halálesetről számoltak be a kormányzati tájékoztatási oldalon.","id":"20200402_koronavirus_Magyarorszag_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0848e1c-62c3-488a-b81e-12e01df48595","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_Magyarorszag_aldozatok","timestamp":"2020. április. 02. 07:19","title":"21-re nőtt az elhunytak, 585-re a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt terepjáró új változatában minden korábbinál több hely lehet, de van egy komoly gond a típussal.","shortLead":"A kompakt terepjáró új változatában minden korábbinál több hely lehet, de van egy komoly gond a típussal.","id":"20200402_5ajtos_uj_valtozatban_tamad_a_kicsi_suzuki_jimny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a23b2d-92e2-4a8d-ab7e-c1723150858e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_5ajtos_uj_valtozatban_tamad_a_kicsi_suzuki_jimny","timestamp":"2020. április. 02. 11:21","title":"Ötajtós új változatban érkezhet a kicsi Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]