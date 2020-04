Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b60e11f-a785-4ddc-8a14-4823deb46f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A macOS-t és a Windowst futtató számítógépekre is elérhetővé tette a Facebook a Messenger alkalmazását.","shortLead":"A macOS-t és a Windowst futtató számítógépekre is elérhetővé tette a Facebook a Messenger alkalmazását.","id":"20200402_facebook_messenger_asztali_szamitogep_macos_windows_alkalmazas_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b60e11f-a785-4ddc-8a14-4823deb46f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984f9459-d6c0-4be5-97af-88d579f90657","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_facebook_messenger_asztali_szamitogep_macos_windows_alkalmazas_letoltes","timestamp":"2020. április. 02. 18:03","title":"Megcsinálta a Facebook a számítógépre telepíthető Messengert, mehetnek vele a videóhívások is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 68 éves Alfa Saadu 40 évet dolgozott a brit egészségügyben.","shortLead":"A 68 éves Alfa Saadu 40 évet dolgozott a brit egészségügyben.","id":"20200401_koronavirus_nyugalmazott_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1161434-6a12-4508-b0c4-f8133ac46d08","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_nyugalmazott_orvos","timestamp":"2020. április. 01. 19:09","title":"Koronavírus miatt halt meg egy brit nyugalmazott orvos, aki visszatért, hogy fertőzötteket ápoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78435e8a-66bf-4e57-981b-ebd451b487ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új koronavírus megjelenését követően a kínai kormányzat a vadhúsok fogyasztására és kereskedelmére is tilalmat vezetett be. ","shortLead":"Az új koronavírus megjelenését követően a kínai kormányzat a vadhúsok fogyasztására és kereskedelmére is tilalmat...","id":"20200402_Betiltjak_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasat_a_delkinai_Sencsenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78435e8a-66bf-4e57-981b-ebd451b487ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e1839f-43ea-4f66-b0ed-e05e841832e6","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Betiltjak_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasat_a_delkinai_Sencsenben","timestamp":"2020. április. 02. 11:16","title":"Betiltják a kutya- és macskahús fogyasztását a dél-kínai Sencsenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerintük a vevők gyorsan meg fogják szokni.","shortLead":"Szerintük a vevők gyorsan meg fogják szokni.","id":"20200401_A_kereskedelmi_kamara_a_boltok_roviditett_egy_muszakos_nyitvatartasara_tett_javaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c90853-720c-4e85-96ba-a5e21af7403e","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_A_kereskedelmi_kamara_a_boltok_roviditett_egy_muszakos_nyitvatartasara_tett_javaslatot","timestamp":"2020. április. 01. 17:53","title":"A kamara azt javasolja, még rövidebb ideig tartsanak nyitva a boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7334b748-fe89-4b7e-b330-162ff286294c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A The Daily Show műsorvezetője diktátorozva beszél a magyar miniszterelnökről, és arról, mire tanított meg minket a koronavírus.","shortLead":"A The Daily Show műsorvezetője diktátorozva beszél a magyar miniszterelnökről, és arról, mire tanított meg minket...","id":"20200402_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_daily_show_trevor_noah","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7334b748-fe89-4b7e-b330-162ff286294c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784d97e7-22b5-4856-96f0-0dde5d3e1280","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_daily_show_trevor_noah","timestamp":"2020. április. 02. 07:24","title":"Orbán lett az elrettentő példa egy híres amerikai tévéműsorban a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa80604-bd78-4bbd-bded-a57fc9be3a6b","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A Guinness Rekordok Könyve a madridi Sobrino de Botínt a legrégebb óta folyamatosan nyitva tartó étteremként tartja számon. Megtörve a csaknem három évszázados rekordot, a koronavírus miatt a patinás vendéglátóhely is bezárni kényszerült. ","shortLead":"A Guinness Rekordok Könyve a madridi Sobrino de Botínt a legrégebb óta folyamatosan nyitva tartó étteremként tartja...","id":"20200402_Bezart_a_vilag_legregebben_nyitva_tarto_etterme_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa80604-bd78-4bbd-bded-a57fc9be3a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4f618a-0b39-47c7-8964-826f204050a3","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Bezart_a_vilag_legregebben_nyitva_tarto_etterme_is","timestamp":"2020. április. 02. 15:05","title":"Bezárt a világ legrégebben nyitva tartó étterme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","shortLead":"A tanároknak, szülőknek most kijár egy kis varázslat – véli az író.\r

\r

","id":"20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97992e2a-25c9-4aee-b5bb-65915618e113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c4b8e3-8b65-453b-8865-d8f5da7b8d11","keywords":null,"link":"/elet/20200402_J_K_Rowling_ingyen_elerhetove_tette_az_elso_Harry_Pottert","timestamp":"2020. április. 02. 08:42","title":"Ingyen elérhetővé tette az első Harry Pottert J. K. Rowling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Németország felé tartó tehervonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalhoz is visz pár konténernyi ellátmányt.","shortLead":"A Németország felé tartó tehervonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalhoz is visz pár konténernyi ellátmányt.","id":"20200402_budapest_belgrad_tehervonat_vuhan_meszaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd3ef08-578e-4160-8bca-146b2140140c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_budapest_belgrad_tehervonat_vuhan_meszaros","timestamp":"2020. április. 02. 14:41","title":"Elindult Vuhanból a vonat, amelyik Mészáros cégének is szállít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]