[{"available":true,"c_guid":"309608b1-84ec-42dd-afb8-0be00a1dcd66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eszközöket is visznek, összesen nyolc csoport utazik.","shortLead":"Eszközöket is visznek, összesen nyolc csoport utazik.","id":"20200403_koronavirus_oroszorszag_szerbia_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=309608b1-84ec-42dd-afb8-0be00a1dcd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58aa441c-b85e-47b8-b4d7-75b931973577","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_oroszorszag_szerbia_orvosok","timestamp":"2020. április. 03. 13:25","title":"Orosz orvosok érkeznek Szerbiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy küldött Moszkva egymillió dollár értékű egészségügyi felszerelést az USA-ba, hogy közben Oroszországban sincs elég szájmaszk és lélegeztetőgép.","shortLead":"Úgy küldött Moszkva egymillió dollár értékű egészségügyi felszerelést az USA-ba, hogy közben Oroszországban sincs elég...","id":"20200404_Sokasodnak_a_kerdojelek_az_USAnak_kuldott_orosz_segellyel_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7fc728-e3ef-4801-bf5a-a2565ae182a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Sokasodnak_a_kerdojelek_az_USAnak_kuldott_orosz_segellyel_kapcsolatban","timestamp":"2020. április. 04. 16:42","title":"Gyanús az oroszok nagyvonalúsága az USA-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729b76e-b1a1-4846-a018-3f17a490faa0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a polgármestereket a kormány bejelentése, az önkormányzatok szerint ha most elveszik a gépjárműadó-bevételeket, akkor mindenről az államnak kell gondoskodnia. ","shortLead":"Megdöbbentette a polgármestereket a kormány bejelentése, az önkormányzatok szerint ha most elveszik...","id":"20200404_Jarvanyugyi_akcioterv_2700_telepulesen_nem_marad_egy_filler_sem_ha_elviszik_a_maradek_gepjarmuadot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3729b76e-b1a1-4846-a018-3f17a490faa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a401a8f-b061-4a7c-9926-32b600695a27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Jarvanyugyi_akcioterv_2700_telepulesen_nem_marad_egy_filler_sem_ha_elviszik_a_maradek_gepjarmuadot","timestamp":"2020. április. 04. 13:22","title":"Ha a kormány elveszi a gépjárműadót, akkor egy fillér nélkül maradhat sok település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28aca45-de52-4537-98ab-c3e2b27234e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Julia Donaldson író és Axel Scheffler – a Graffaló című könyvek szerzői – olyan rajzokkal üzennek a gyerekeknek, amelyek révén a kicsik könnyebben megérthetik, hogy miért kell növelni hirtelen az emberek közötti távolságot.","shortLead":"Julia Donaldson író és Axel Scheffler – a Graffaló című könyvek szerzői – olyan rajzokkal üzennek a gyerekeknek...","id":"20200404_A_Magyarorszagon_is_nepszeru_A_Graffalo_szerzoi_a_tavolsagtartas_fontossagara_tanitjak_a_gyerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f28aca45-de52-4537-98ab-c3e2b27234e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8deaf1f1-8d18-48bb-b0bc-2577737049d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200404_A_Magyarorszagon_is_nepszeru_A_Graffalo_szerzoi_a_tavolsagtartas_fontossagara_tanitjak_a_gyerekeket","timestamp":"2020. április. 04. 19:58","title":"A világsikerű Graffaló is a távolságtartás fontosságára tanítja a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895d48f3-740a-4c7d-83e9-207a481eff3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data szakértői többek között egy föld-levegő rakétarendszer felhasználói kézikönyvét is megtalálták a német hadsereg által leselejtezett notebookon, melyet az eBayen vásároltak meg.","shortLead":"A G Data szakértői többek között egy föld-levegő rakétarendszer felhasználói kézikönyvét is megtalálták a német...","id":"20200404_gdata_leselejtezett_laptop_bizalmas_adatok_adattorles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895d48f3-740a-4c7d-83e9-207a481eff3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52849d40-ddc8-4189-a9db-874187c3f2aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200404_gdata_leselejtezett_laptop_bizalmas_adatok_adattorles","timestamp":"2020. április. 04. 08:03","title":"Bizalmas katonai adatokat találtak egy 30 ezer forintért megvásárolt leselejtezett számítógépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200404_Egy_oteves_gyermek_is_meghalt_a_koronavirusjarvanyban_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee833b1-0946-4fc5-9a2f-d1a18386d252","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Egy_oteves_gyermek_is_meghalt_a_koronavirusjarvanyban_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 04. 18:02","title":"Egy ötéves gyermek is meghalt a koronavírus-járványban Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b7ee33-1115-40c1-bd47-b546035811cb","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ficzek Ildikó egyike azoknak a magyar kisvállalkozóknak, akik nem kata szerint adóznak, viszont a koronavírus-járvány az ő megrendeléseiket, így a bevételüket is lenullázta. Az eddigi kormányzati csomagokból azonban rendre kimaradtak. Ebből pedig Ildikó szerint nagy baj lesz – egy csőd szélére sodródott kisvállalkozó története.","shortLead":"Ficzek Ildikó egyike azoknak a magyar kisvállalkozóknak, akik nem kata szerint adóznak, viszont a koronavírus-járvány...","id":"20200403_kkv_vallalkozok_koronavirus_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b7ee33-1115-40c1-bd47-b546035811cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c7d16d-c68e-40b1-bdca-735056643b6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_kkv_vallalkozok_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 03. 15:27","title":"\"Én szeretnék tisztességesen adózni, de most nem megy\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár Ausztriát leszámítva a Magyarországgal határos államokban viszonylag alacsony a koronavírussal megfertőzöttek száma, a szomszédok élenjárnak a szigorúságban, és sorra hozzák az újabb korlátozó intézkedéseket. Részben azért is, mert attól tartanak, az egészségügyi rendszer képtelen lenne nagyszámú beteg eredményes kezelésére. ","shortLead":"Bár Ausztriát leszámítva a Magyarországgal határos államokban viszonylag alacsony a koronavírussal megfertőzöttek...","id":"20200403_Igy_kemenyitenek_be_Ukrajnaban_Szerbiaban_es_Horvatorszagban__kotelezo_maszkok_kijarasi_tilalom_es_felfuggesztett_tomegkozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac4a34e-ddf5-46fc-a6e0-d4401bc1cd00","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Igy_kemenyitenek_be_Ukrajnaban_Szerbiaban_es_Horvatorszagban__kotelezo_maszkok_kijarasi_tilalom_es_felfuggesztett_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. április. 03. 17:55","title":"Ukrajna, Szerbia és Horvátország bekeményített a vírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]