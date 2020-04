Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke szerint a katonaság tartalékos állományának bővítése is segíthetne a munka nélkül maradt embereken.","shortLead":"Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke szerint a katonaság tartalékos állományának bővítése is...","id":"20200406_mkt_pleschinger_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4a8810-52e8-4c49-966b-b12e9053156d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_mkt_pleschinger_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 11:50","title":"Hosszabb ideig járó munkanélküli-segély, tovább felhasználható SZÉP-kártya – újabb javaslatok a kormány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0360704d-8e83-49ef-a3bd-3b579a434cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik Covid-19 betegséggel diagnosztizált gondozott azóta az életét vesztette.","shortLead":"Az egyik Covid-19 betegséggel diagnosztizált gondozott azóta az életét vesztette.","id":"20200406_koronavirus_idosek_otthona_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0360704d-8e83-49ef-a3bd-3b579a434cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a513903-ad45-49e3-93ff-644e6901de56","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_idosek_otthona_budapest","timestamp":"2020. április. 06. 13:17","title":"Újabb fővárosi idősek otthonában találtak koronavírusos beteget a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erőss Monika a szervezet egyik elnökhelyettese lett.\r

","shortLead":"Erőss Monika a szervezet egyik elnökhelyettese lett.\r

","id":"20200406_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_eross_monika_orszagos_birosagi_hivatal_elnokhelyettes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ed24e1-948c-4cdd-be29-ad47f71c8f18","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_eross_monika_orszagos_birosagi_hivatal_elnokhelyettes","timestamp":"2020. április. 06. 17:48","title":"Bekerült Varga Judit anyósa az Országos Bírósági Hivatal vezetésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vastagabb rongydarab és két gumi szükséges az átmeneti védelemhez az amerikai járványügy (CDC) iránymutatásával készült videó szerint.","shortLead":"Egy vastagabb rongydarab és két gumi szükséges az átmeneti védelemhez az amerikai járványügy (CDC) iránymutatásával...","id":"20200406_koronavirus_jarvany_szajmaszk_keszitese_otthon_egyszeruen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9699bc-0df6-4004-aed2-cc5e494892bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_koronavirus_jarvany_szajmaszk_keszitese_otthon_egyszeruen","timestamp":"2020. április. 06. 11:33","title":"Így tud magának gyorsan, használható szájmaszkot készíteni, varrás nélkül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti főpolgármester szerint a parkolás ingyenessé tétele ellentétes a kormány azon szándékával, hogy az emberek maradjanak otthon.","shortLead":"A budapesti főpolgármester szerint a parkolás ingyenessé tétele ellentétes a kormány azon szándékával, hogy az emberek...","id":"20200406_Karacsony_akik_eddig_nem_mozdultak_ki_most_Orban_dontese_utan_autoba_ultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9608460c-9353-4016-ab0f-287128cbb5f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Karacsony_akik_eddig_nem_mozdultak_ki_most_Orban_dontese_utan_autoba_ultek","timestamp":"2020. április. 06. 18:26","title":"Karácsony: Akik eddig nem mozdultak ki, most Orbán döntése után autóba ültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","shortLead":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","id":"20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a020645a-876f-42f3-a619-03486f1217fa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","timestamp":"2020. április. 06. 12:06","title":"A Volánbusz megmutatta, hova lehet utazni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári Palotában, hanem a Magyar Dolgozók Pártjának teljes apparátusát is. Arra nézve nincsenek hiteles források, hogy végül Rákosi Mátyás döntött másképp, vagy a bürokrácia miatt maradt el a költözés.","shortLead":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári...","id":"202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad4595-ac5a-4514-b406-6c8649d541d3","keywords":null,"link":"/360/202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","timestamp":"2020. április. 04. 19:30","title":"Elvtársi puritánság: Rákosiék a Várba költöztették volna a pártvezetőséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb33dcfd-adc6-4006-8732-279a26081e3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamelyest csökkenhet a mentőautók leterheltsége.","shortLead":"Valamelyest csökkenhet a mentőautók leterheltsége.","id":"20200406_20_autot_ajanlottak_fel_a_koronavirus_elleni_hazai_vedekezeshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb33dcfd-adc6-4006-8732-279a26081e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4910b0e7-2189-4724-af46-fc2809fa279c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_20_autot_ajanlottak_fel_a_koronavirus_elleni_hazai_vedekezeshez","timestamp":"2020. április. 06. 16:55","title":"20 autót ajánlottak fel a koronavírus elleni hazai védekezéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]