Az elmúlt időkben a fiatalok megannyiszor eszünkbe juttatták a ghettoblastereket, vagyis a megboldogult hordozható kazettás magnókat, ahogy a legújabb kompakt Bluetooth-hangfalaik és okostelefonjaik révén zenével töltötték be az utcákat és tereket. Aztán jött a koronavírus, és mostanság leginkább csak a szomszéd lakásból támad az ifjúság formálódó zenei ízlése.

A hordozható Bluetooth-hangszórók térnyerésével párhuzamosan mostanság egyre népszerűbbek az otthoni okoshangszórók. Ezek a wifi hálózaton lógó eszközök a felhőben élő digitális asszisztenseik révén jóval túlmutatnak az egyszerű zenemegszólaltató kütyükön. Az idén nagykorúvá váló amerikai Sonos gondolt egyet, és keresztezte egymással a két kategóriát, melynek eredményeképp megszületett az alábbiakban részletesen bemutatandó Move.

© László Ferenc

Ovális doboz

A kizárólag fekete színben készülő Sonos Move nem annyira a trendi Bluetooth-hangszórókra, hanem sokkal inkább az otthoni okoshangfalakra hasonlít. Vagyis egy olyan álló helyzetű ovális dobozhoz van szerencsénk, mely 16 centiméter széles, 12 centiméter mély, illetve 24 centiméter magas. A Move pontosan annyival nagyobb, mint egy normál okoshangszóró, mint amennyi helyet a hordozhatóságot biztosító integrált akkumulátor elfoglal.

Utóbbinak tudható be a nem éppen baráti, 3 kilogrammos tömeg is, vagyis ha hosszú sétára indulunk, akkor annak végére egész biztosan tisztában leszünk a készülék nem éppen pehelysúlyú kvalitásaival. A helyzetet némileg javítja, hogy az oldalt található bemélyedésbe kiválóan befér a kezünk, vagyis jó fogáspontot találhatunk akár a hosszabb hordozgatáshoz is.

© László Ferenc

A tetején lévő öt mikrofonlyuk közül négy alatt található ténylegesen mikrofon. Ezek mellé került még a működésjelző LED és a három érintőgomb is. Hátoldalt keresendő a bekapcsológomb, a Bluetooth/wifi üzemmódváltó, illetve a több eszközös párosításhoz használandó nyomógomb.

Úszáshoz a medencébe több ok miatt sem érdemes magunkkal vinni a Move-ot, de az IP56-os védelem garanciát jelent arra, hogy a tavaszi eső, a tűző napsütés, a felfröccsenő naptej vagy ketchup, illetve a focizás által felvert por nem tesz kárt a technikában. Nem jelenthet gondot továbbá egy 75 centiméter magasból történő véletlen leejtés, mint ahogy az eszköz a leírás szerint a -10 fokos zimankó vagy akár a +55 fokos sivatagi forróssággal is kompatibilis.

© László Ferenc

Mitől és hogyan szól?

Belül egy lefelé irányított közép/magas hangsugárzót, egy mélyhangszórót, valamint két D-osztályú erősítőt rejtettek el az amerikai gyártó audiofil szakemberei. A végeredmény pedig egészen kiváló lett, a hangminőséggel mind alacsony, mind magas hangerő mellett maximálisan elégedettek lehetünk, legyen szó beltéri, akár kültéri használatról.

A magas- és mélyhangokat ugyan manuálisan is szabályozhatjuk, de erre nem igazán van szükség. A Sonos Move a beépített mozgásszenzor révén érzékeli, ha új helyre mozgatják, és ezután a mikrofonjaival elvégez egy félperces kalibrálást, és automatikusan optimalizálja a hangzást. Hasonló megoldással a Sonos és az Ikea által közösen kifejlesztett lámpás okoshangszóró esetében is találkoztunk, de ott még egy iPhone-ra telepített alkalmazással manuálisan kellett elvégezni a kalibrációt.

Amazon Echo Dot, Amazon Echo, Sonos Move © László Ferenc

A 36 Wh-s akkumulátornak köszönhetően egy feltöltéssel mintegy 10 órán keresztül hallgathatjuk kedvenc muzsikáinkat, már amennyiben beérjük nagyjából közepes hangerővel. A gyártó 3 éves, illetve 900 töltéses életciklust jósol a telepnek, mely mintegy 5 napos készenléti idővel kecsegtet. Az energiatakarékosság jegyében 30 perc inaktivitást követően magától kikapcsol a rendszer, a töltést pedig az alapáron járó töltőkarikával, vagy bármilyen USB-C-s töltővel lehet megoldani. Az akkumulátor egyébként úgy lett méretezve, hogy repülőgépre fel lehessen vinni magunkkal kézipoggyászban a Move-ot.

A teljesen lemerült Move egy óra alatt körülbelül 50 százalékosra tölthető, egy 0-100-as töltés pedig mintegy 2,5 óra alatt oldható meg.

© László Ferenc

Mit tud?

A Sonos első hordozható eszköze tökéletesen passzol a gyártó egész lakást behálózó vezeték nélküli wifis ökoszisztémájába. A beüzemelés gyerekjáték egyszerűségű, csak néhány gombnyomás az okostelefonos alkalmazásban és máris működik a hangszóró, melyből két darabot akár sztereóba is kapcsolhatunk egymással. Igaz ez utóbbit Bluetoothon nem, hanem csak wifin keresztül tudjuk megtenni.

Az AirPlay 2-kompatibilis rendszer több tucatnyi online zeneszolgáltatást támogat, így semmi akadálya annak, hogy például TuneIn alkalmazáson keresztül egy ausztrál webrádiót hallgassunk a Move-on, vagy hogy éjjel-nappal kedvenc Spotify, Deezer, illetve Apple Music zenéink szóljanak. A kétsávos, b/g/n szabványú wifi kiválóan teszi a dolgát, a négyantennás rendszer minden körülmények mellett stabil adatátvitelt biztosít.

© László Ferenc

A digitális asszisztensek közül az Amazon Alexa és a Google Assistant támogatott, melyek közül egyszerre csak egy használható, a kettő közötti váltás az alkalmazásban oldható meg. Mi az Amazon Echo készülékekről már jól ismert Alexát próbáltuk ki, melyhez első körben magyarról amerikaira kellett váltani a lokációt, utána viszont problémamentesen működött minden szolgáltatás.

Magyarul továbbra sem tud Alexa, de minimális angol vagy német tudással rengeteg feladat végrehajtására rávehető. Ehhez egyszerű hangparancsokat kell használnunk: megkérdezhetjük, hogy milyen lesz a másnapi időjárás, hogy mennyibe kerül egy euró, vagy hogy melyik a világ legmagasabb hegycsúcsa. És hasonló módon egyszerűen szóban kérhetjük kedvenc zenéink lejátszását, és szóban vezérelhetjük okosotthonunk különböző funkcióit. Kihasználatlanság esetén a mikrofonok bármikor könnyen kikapcsolhatók.

© László Ferenc

Negatívum, hogy az Amazon Echo hangszóróktól eltérően a készülékek közötti "drop in" kommunikáció nem működik, vagyis az emeleti Sonosról nem tudunk átszólni a garázsban lévő társára, hogy "kész az ebéd, gyere fel!" Illetve itt jegyzendő meg, hogy a digitális asszisztensek csak akkor működnek, ha a hangszóró wifi hálózatra van csatlakoztatva. Bluetooth módban a Move ugyanannyit tud, mint bármelyik más normál hordozható hangszóró.

Az alkalmazásban korlátozható a maximális hangerő, illetve ébresztéseket is be lehet állítani. Utóbbiak kapcsán megadhatjuk, hogy mikor, melyik hangszórón, milyen zene és milyen hangerővel szólaljon meg, és persze a szundi funkció sem hiányozhat a repertoárból. Szülői felügyeletet is kapunk, és ha ezt bekapcsoljuk, akkor az adott hangszórókon nem lehet lejátszani a szókimondó tartalmakat.

© László Ferenc

Konklúzió, árak, alternatívák

+ : strapabíró kivitel, egyszerű kezelhetőség, remek hangminőség, komoly hangerő, korrekt üzemidő. –: nagy tömeg, sok funkcióhoz mindenképpen wifi kell, a hangvezérlés nem tud magyarul, magas ár.

A Sonos Move egy beltérben és kültéren egyaránt kiváló hangminőséget és komoly hangerőt biztosító strapabíró készülék, mely kiválóan elmossa a normál Bluetooth hangfalak és az otthoni okoshangszórók közötti határvonalat. Nem könnyű és van néhány hiányossága, de ezekkel bőven együtt lehet élni.

Az árcédulán olvasható 140 ezer forintos összeg nem túl baráti, de például az Apple HomePod sem sokkal olcsóbb, miközben szerényebb a tudása. A Sonos Move legközelebbi riválisa a 130 ezer forintos Bose Portable Home Speaker, ha pedig nem fontos a hordozhatóság, akkor 75 ezer forint ellenében már a miénk lehet egy digitális asszisztenses Sonos One, vagy 60 ezer forintért egy asszisztens nélküli Sonos One SL.

© László Ferenc

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.