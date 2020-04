Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó beteg is elhagyta a komplexumot, így az ideiglenes kórház teljesítette küldetését.","shortLead":"Az utolsó beteg is elhagyta a komplexumot, így az ideiglenes kórház teljesítette küldetését.","id":"20200415_vuhan_kina_koronavirus_korhaz_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfda3e3e-6618-4958-a04b-eca86850f8b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_vuhan_kina_koronavirus_korhaz_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 13:05","title":"Vuhanban már be is zárják a sebtében felhúzott koronavírus-kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325dd421-b4df-45eb-8804-02457245151e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Planetary Computer néven indította útjára új projektjét, amelyben a cég partnereinek, ügyfeleinek igyekszik hathatós segítséget nyújtani a környezetvédelem terén.","shortLead":"A Microsoft Planetary Computer néven indította útjára új projektjét, amelyben a cég partnereinek, ügyfeleinek igyekszik...","id":"20200416_microsoft_planetary_computer_biodiverzitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325dd421-b4df-45eb-8804-02457245151e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d9f6ef-2559-4e6c-b714-232e99fdf662","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_microsoft_planetary_computer_biodiverzitas","timestamp":"2020. április. 16. 14:33","title":"Itt a Planetary Computer – a Microsoft már nemcsak saját karbonlábnyomát tüntetné el, hanem másokét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438a2be-ea74-419c-8f2c-bd05b251d5af","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Piaci vélekedés szerint 90 százalékkal esett az érdeklődők száma.","shortLead":"Piaci vélekedés szerint 90 százalékkal esett az érdeklődők száma.","id":"20200415_Jo_ha_egyket_ember_bemegy_most_egy_hasznaltauto_kereskedesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a438a2be-ea74-419c-8f2c-bd05b251d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2c06d-0d04-4881-97ae-179165945808","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_Jo_ha_egyket_ember_bemegy_most_egy_hasznaltauto_kereskedesbe","timestamp":"2020. április. 15. 12:22","title":"Jó, ha egy-két ember bemegy most egy használtautó-kereskedésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A híres chilei író több mint egy hónapig küzdött a kór ellen. 70 éves volt.","shortLead":"A híres chilei író több mint egy hónapig küzdött a kór ellen. 70 éves volt.","id":"20200416_koronavirus_jarvany_iro_luis_sepulveda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4615357-5296-4687-a32d-6f8bed20832d","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_koronavirus_jarvany_iro_luis_sepulveda","timestamp":"2020. április. 16. 12:02","title":"Meghalt a vírusfertőzött Luis Sepúlveda író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c9b528-28f4-459b-808a-1cd45f3dd945","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szokatlan nyílt levelet írt 32 hazai klub és fesztivál a koncertre járóknak.\r

\r

","shortLead":"Szokatlan nyílt levelet írt 32 hazai klub és fesztivál a koncertre járóknak.\r

\r

","id":"20200415_A_jegyarakat_automatikusan_vissza_szokas_teriteni_de_jelen_helyzetben_ezt_sokan_nem_tehetjuk_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5c9b528-28f4-459b-808a-1cd45f3dd945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6266e0-789c-4084-97f3-815c4dfbdc0f","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_jegyarakat_automatikusan_vissza_szokas_teriteni_de_jelen_helyzetben_ezt_sokan_nem_tehetjuk_meg","timestamp":"2020. április. 15. 12:21","title":"„A jegyárakat automatikusan vissza szokás téríteni, de jelen helyzetben ezt sokan nem tehetjük meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ffd46e-6513-405c-85c3-b877c661be79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy viszonylag üres autópálya-szakaszon használta ki a LaFerrari képességeit egy autós.","shortLead":"Egy viszonylag üres autópálya-szakaszon használta ki a LaFerrari képességeit egy autós.","id":"20200415_372_kmhval_hajtott_LaFerrarival_a_tulaj_egy_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ffd46e-6513-405c-85c3-b877c661be79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbb4663-4959-4652-9e4c-079ec85ccb4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_372_kmhval_hajtott_LaFerrarival_a_tulaj_egy_autopalyan","timestamp":"2020. április. 15. 13:52","title":"Kicsit elszaladtak a lovak: 372 km/h-val hajtott egy autós ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91aa764-3a8e-4461-a88b-4a44d3b53827","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az olasz tenor húsvéti koncertjét több mint 35 millióan nézték meg.\r

","shortLead":"Az olasz tenor húsvéti koncertjét több mint 35 millióan nézték meg.\r

","id":"20200415_Andrea_Bocelli_letarolta_a_YouTubeot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91aa764-3a8e-4461-a88b-4a44d3b53827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa906355-7a3a-4b63-80bb-10f92be08df9","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Andrea_Bocelli_letarolta_a_YouTubeot","timestamp":"2020. április. 15. 18:45","title":"Andrea Bocelli letarolta a YouTube-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81142e3-5e7f-4035-870f-939bbea685d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Daniel De Bruin készített egy videót arról a furcsa szerkezetről, amely egy emberöltő alatt sem tudja megfordítani az utolsó kerekét.","shortLead":"Daniel De Bruin készített egy videót arról a furcsa szerkezetről, amely egy emberöltő alatt sem tudja megfordítani...","id":"20200415_daniel_de_bruin_fogaskerek_googol_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81142e3-5e7f-4035-870f-939bbea685d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7c1298-b544-480c-8eec-d07d14a4b2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_daniel_de_bruin_fogaskerek_googol_video","timestamp":"2020. április. 15. 08:33","title":"Videó: Összeszereltek 100 fogaskereket, az utolsót szinte lehetetlen megfordítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]