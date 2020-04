Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"104770e5-d336-4ea2-a6ae-0d14cd94d587","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik állami szerepvállalást akar a lakáspiacon, a Fidesz-KDNP Karácsonyt próbálja sarokba szorítani.","shortLead":"A Jobbik állami szerepvállalást akar a lakáspiacon, a Fidesz-KDNP Karácsonyt próbálja sarokba szorítani.","id":"20200418_Koronavirus__partpolitika_a_hetvegen_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=104770e5-d336-4ea2-a6ae-0d14cd94d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92826e72-39db-485a-802f-a0e8fe86c78c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Koronavirus__partpolitika_a_hetvegen_is","timestamp":"2020. április. 18. 16:02","title":"Koronavírus + pártpolitika a hétvégén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó gazdasági összeomlás és társadalmi válság is legalább annyi szenvedést hoz, mint a járvány maga. Vélemény. (Az írásra reagáló ellenvéleményt is talál a cikkben.)","shortLead":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó...","id":"20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78753eb0-ce20-437a-b07f-6b07f6996bfd","keywords":null,"link":"/360/20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Tordai Bence: Mérsékelni a szenvedést – ez most a legfőbb feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 22 745-en haltak meg a koronavírus-járványban.","shortLead":"Már 22 745-en haltak meg a koronavírus-járványban.","id":"20200417_Ismet_novekedett_a_halottak_szama_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721a69c1-4beb-4fa5-b29a-caa4f49aaf5d","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_Ismet_novekedett_a_halottak_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. április. 17. 18:34","title":"Ismét emelkedett a 24 óra alatt elhunytak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárják az ország fontos kirándulóhelyeit és parkjait a helyi önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt; fertőző hittérítőktől féltik az őslakosokat. Ezek a koronavírus-járvány hírei szombaton.","shortLead":"Lezárják az ország fontos kirándulóhelyeit és parkjait a helyi önkormányzatok a koronavírus-járvány elleni védekezés...","id":"20200418_Lezart_varosokkal_indul_a_hetvege__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b3a90de-b6e2-47e2-a592-e95efd065be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9339abbe-f859-4d84-a4a9-4d6685bbf59c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Lezart_varosokkal_indul_a_hetvege__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 18. 07:25","title":"7 ezer halott az amerikai idősotthonokban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","shortLead":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","id":"20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fd1ab-3dcc-43fa-a9fd-a06dff223ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:19","title":"Úgy hírlik, a magyar félnek nem tetszik a Giro új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacdb6ef-2082-4ae3-92b6-c7d65f080536","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai gyártók régóta nem csinálnak nagy ügyet a termékekhez fűződő szerzői jogokból, egy az egyben másolnak le autókat.","shortLead":"A kínai gyártók régóta nem csinálnak nagy ügyet a termékekhez fűződő szerzői jogokból, egy az egyben másolnak le...","id":"20200417_Hivatalosan_is_bemutatkozott_a_Toyota_Land_Cruiser_kinai_koppintasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eacdb6ef-2082-4ae3-92b6-c7d65f080536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc92d75d-7537-4b6a-ab71-a61d41dae023","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Hivatalosan_is_bemutatkozott_a_Toyota_Land_Cruiser_kinai_koppintasa","timestamp":"2020. április. 17. 14:13","title":"Hivatalosan is bemutatkozott a Toyota Land Cruiser kínai koppintása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló új filmjének ugyanaz a címe, mint Vitézy László 1979-es alkotásának. ","shortLead":"Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló új filmjének ugyanaz a címe, mint Vitézy László 1979-es alkotásának. ","id":"20200418_Cimplagiummal_vadoljak_Hajdu_Szabolcsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dcd532-9eb0-4ccf-8b4b-8a193e8bf5d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Cimplagiummal_vadoljak_Hajdu_Szabolcsot","timestamp":"2020. április. 18. 09:27","title":"Címplágiummal vádolják Hajdu Szabolcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cd96f6-b3e7-4ef9-960f-bf08cf4b608b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még sosem szivárgott ki annyi információ egy be sem mutatott telefonról, mint most. A képeken állítólag az iPhone 12 Pro Max vázlatait lehet szemügyre venni.","shortLead":"Talán még sosem szivárgott ki annyi információ egy be sem mutatott telefonról, mint most. A képeken állítólag az iPhone...","id":"20200417_iphone_12_pro_max_grafika_cad_vazlat_everythingapplepro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8cd96f6-b3e7-4ef9-960f-bf08cf4b608b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3793bd-1124-4179-a959-7308bfc29318","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_iphone_12_pro_max_grafika_cad_vazlat_everythingapplepro","timestamp":"2020. április. 17. 18:03","title":"Így nézhet ki az ősszel érkező legdrágább iPhone – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]