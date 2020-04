Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet az alapvető jogok biztosához fordult.","shortLead":"A jogvédő szervezet az alapvető jogok biztosához fordult.","id":"20200420_vizsgaltat_korhazak_kiurites_ombudsman_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd93d1-3e0f-402b-9efd-d3484a2520b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_vizsgaltat_korhazak_kiurites_ombudsman_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 20. 12:59","title":"Ombudsmanhoz fordul a kórházak kiürítése miatt a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05c9389-2e13-455a-8f0a-73c754e139a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 484 milliárd dolláros intézkedéscsomag révén segítséget kapnak a egyebek mellett a kisvállalkozások és a kórházak a koronavírus-járvány okozta nehézségek leküzdéséhez.\r

","shortLead":"A 484 milliárd dolláros intézkedéscsomag révén segítséget kapnak a egyebek mellett a kisvállalkozások és a kórházak...","id":"20200422_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_mentocsomag_egyesult_allamok_szenatus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05c9389-2e13-455a-8f0a-73c754e139a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd51670d-02fc-455d-b71a-42bd482954cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_koronavirus_jarvany_gazdasagi_hatasok_mentocsomag_egyesult_allamok_szenatus","timestamp":"2020. április. 22. 06:04","title":"Gigantikus mentőcsomag tervét fogadta el az amerikai szenátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8375e938-25f5-413c-9b08-446aaf5f2a0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A környék szállodái és panziói többnyire illegálisan töltötték fel belőle a medencéiket, ezért a tó vize elapadt. ","shortLead":"A környék szállodái és panziói többnyire illegálisan töltötték fel belőle a medencéiket, ezért a tó vize elapadt. ","id":"20200421_turizmus_termeszetvedelem_puspokfurdo_to","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8375e938-25f5-413c-9b08-446aaf5f2a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd652e70-08f0-49f1-a6af-739d728a2243","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_turizmus_termeszetvedelem_puspokfurdo_to","timestamp":"2020. április. 21. 18:23","title":"Leállt a turizmus, újra megtelt termálvízzel a kiszáradt püspökfürdői tó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éjjel levelet írt Maruzsa Zoltán a középiskolák vezetőinek az érettségi lebonyolításáról.\r

\r

","shortLead":"Éjjel levelet írt Maruzsa Zoltán a középiskolák vezetőinek az érettségi lebonyolításáról.\r

\r

","id":"20200421_Ha_nincs_eleg_tanar_az_erettsegihez_kulsosoket_vonnak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799746f-cc70-4e57-97de-5c5d88f8bbb7","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Ha_nincs_eleg_tanar_az_erettsegihez_kulsosoket_vonnak_be","timestamp":"2020. április. 21. 09:14","title":"Az se baj, ha nincs elég tanár az érettségihez, külsősöket vonnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa több országa is olyan alkalmazás kifejlesztésén dolgozik, amellyel nyomon lehet követni a koronavírus-járvány terjedését.","shortLead":"Európa több országa is olyan alkalmazás kifejlesztésén dolgozik, amellyel nyomon lehet követni a koronavírus-járvány...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_applikacio_megfigyeles_nyomkovetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f3e660-2950-4b0c-bc41-0cae724d21aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_jarvany_applikacio_megfigyeles_nyomkovetes","timestamp":"2020. április. 20. 09:33","title":"Koronavírus-járvány: heteken belül jönnek a mobilos megfigyelő appok Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van Beethoven. Az aktív közéleti tevékenységet is végző török komponista és zongorista a német mester 32 zongoraszonátáját örökítette meg cd-n.","shortLead":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van...","id":"202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e137c4-61f5-4a43-8a0d-8dfb19689ec0","keywords":null,"link":"/360/202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","timestamp":"2020. április. 20. 16:45","title":"A török Beethoven, aki szembe mert szállni Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","shortLead":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","id":"20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37514604-dcc6-4890-b7e6-d16d4bc82d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","timestamp":"2020. április. 21. 08:03","title":"Ilyen még nem volt: műhold javított meg műholdat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg az érettségik esetében fel sem vetődött hasonló, nyelvvizsgát várhatóan gond nélkül le lehet majd tenni online.","shortLead":"Míg az érettségik esetében fel sem vetődött hasonló, nyelvvizsgát várhatóan gond nélkül le lehet majd tenni online.","id":"20200421_online_nyelvvizsga_majus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5973d3e1-0f0f-4b9d-8442-7a3a7d9eaa2f","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_online_nyelvvizsga_majus","timestamp":"2020. április. 21. 11:14","title":"Májustól tízezrek tehetik le otthonról a nyelvvizsgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]