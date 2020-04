Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nagyobb számban regisztrálják magukat a munka nélkül maradottak, hogy álláskeresési járadékban részesüljenek. Az Adózóna összegyűjtötte, milyen feltételek szükségesek az álláskeresési járadékhoz, illetve a jelenlegi körülmények között hogyan zajlik a regisztráció.","shortLead":"Egyre nagyobb számban regisztrálják magukat a munka nélkül maradottak, hogy álláskeresési járadékban részesüljenek...","id":"20200421_allaskeresesi_jaradek_fizetes_nelkuli_szabadsag_adozona_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0410aad-c850-4e5a-ad31-7e111d153497","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_allaskeresesi_jaradek_fizetes_nelkuli_szabadsag_adozona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 09:45","title":"Nem kérhet álláskeresési járadékot, akit fizetés nélküli szabadságra küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cacd810-ae33-4ce0-998d-57bafd6ea458","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kavics formájú Model 3-ból csináltak egy harcias, csupa szpoiler tuningautót.","shortLead":"A kavics formájú Model 3-ból csináltak egy harcias, csupa szpoiler tuningautót.","id":"20200420_Lamborghinis_remseg_lett_ebbol_a_Teslabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cacd810-ae33-4ce0-998d-57bafd6ea458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049da22c-c9c7-4911-afa3-58facdb51419","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_Lamborghinis_remseg_lett_ebbol_a_Teslabol","timestamp":"2020. április. 20. 16:00","title":"Lamborghini Tesla lett ebből a Model 3-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15723e08-64e4-4660-8a12-22565229dbe7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár a húszas éveikben kétségkívül fittebbek, energikusabbak és rugalmasabbak a nők, nem is beszélve arról, hogy akkor a legtermékenyebbek, amikor gyerekvállalásról gondolkodunk, az életkor, úgy tűnik, csak egyike az egyenlet sok összetevőjének.","shortLead":"Bár a húszas éveikben kétségkívül fittebbek, energikusabbak és rugalmasabbak a nők, nem is beszélve arról, hogy akkor...","id":"20200421_Igen_vagy_nem_Ha_igen_mikor_Ez_lehet_a_gyerekvallalas_egyenlete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15723e08-64e4-4660-8a12-22565229dbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e418b9-5603-4520-abb5-75e720e2491a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200421_Igen_vagy_nem_Ha_igen_mikor_Ez_lehet_a_gyerekvallalas_egyenlete","timestamp":"2020. április. 21. 12:15","title":"Igen vagy nem? Ha igen, mikor? Ez lehet a gyerekvállalás egyenlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c70153-be5d-4662-9ea7-a5c5dd0faef3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogy kerülhetjük el, hogy mi legyünk a balekok, akiknek a közértben végül nem marad toalettpapír, liszt vagy kézfertőtlenítő, mert mások felhalmozták ezeket? Kicsit tudományosabban: miként lehet a tömeges önző viselkedés helyett az önmérsékletet elősegíteni? ","shortLead":"Hogy kerülhetjük el, hogy mi legyünk a balekok, akiknek a közértben végül nem marad toalettpapír, liszt vagy...","id":"202016_panikbevasarlasok_es_jatekelmelet_szabadulas_afogolydilemmabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93c70153-be5d-4662-9ea7-a5c5dd0faef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4d14cb-2d6d-48af-9fd8-c27f2aa63b87","keywords":null,"link":"/360/202016_panikbevasarlasok_es_jatekelmelet_szabadulas_afogolydilemmabol","timestamp":"2020. április. 21. 14:00","title":"A járvány és a fogolydilemma: hogyan mérsékelhető a pánikbevásárlás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kezdetben egyműszakos munkarendben folyik majd a gyártás.","shortLead":"Kezdetben egyműszakos munkarendben folyik majd a gyártás.","id":"20200422_suzuki_gyar_esztergom_ujraindulas_termeles_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2e6fb6-f380-4c80-a0f7-eb353e7bd35c","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_suzuki_gyar_esztergom_ujraindulas_termeles_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 08:40","title":"Jövő szerdán újraindul a termelés az esztergomi Suzukinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dff08ee-ab33-4c96-ad7e-7381aeca565e","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Amikor a Fidesz fejbólintójánosa a törvénytelen törvényeket szentesítő aláírásaival módszeresen kiírja magát a történelemből, korántsem csupán plagizáló „álamfő”-elődje példáját követi, hanem igen jellegzetes rendszerváltás előtti hagyományt éltet tovább.","shortLead":"Amikor a Fidesz fejbólintójánosa a törvénytelen törvényeket szentesítő aláírásaival módszeresen kiírja magát...","id":"202016__bologato_allamfok__epizodok_asulytalansagra__mintavetel__irnak_rendelkezesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dff08ee-ab33-4c96-ad7e-7381aeca565e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48b8dd8-63af-4ceb-88bd-bea89be77633","keywords":null,"link":"/360/202016__bologato_allamfok__epizodok_asulytalansagra__mintavetel__irnak_rendelkezesre","timestamp":"2020. április. 21. 07:00","title":"Magyar hagyomány, hogy az államfői poszton aláírásukért tartott bábfigurák vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc24ca5-6c2a-48e9-8fd3-e4be1f135a8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Már azt is lehet tudni, hogy mikor. ","shortLead":"Már azt is lehet tudni, hogy mikor. ","id":"20200422_Tizezer_oranyi_tartalom_Jobaratok_HBO_Max","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc24ca5-6c2a-48e9-8fd3-e4be1f135a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff362fef-d874-4d1c-9440-024cc9edfa4c","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Tizezer_oranyi_tartalom_Jobaratok_HBO_Max","timestamp":"2020. április. 22. 09:43","title":"Új Jóbarátok-epizód nélkül, tízezer órányi tartalommal indul az HBO Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","shortLead":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","id":"20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8f1e36-591b-42a0-bcc2-99581b2f1b01","keywords":null,"link":"/sport/20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","timestamp":"2020. április. 21. 21:50","title":"Szeptemberig biztos, hogy nem lesz profi futball Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]