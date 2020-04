Legalább négyszer több fertőzést jelenthetett volna Kína a koronavírus-járvány első hulláma alatt, ha a vírust klinikailag megfelelően határozza meg – olvasható a The Lancet orvosi szaklapban csütörtökön megjelent egyik tanulmányban. Szerzői hongkongi tudósok, akik a COVID-19 vírus hét klinikai definícióját vetették össze azzal, amit a járvány terjedéséről tudni lehet. A meghatározásokat Kína január közepe és március eleje között használta, és minden egyes újabb változat bevezetésével jelentősen – 2,8-7-szeresen – megugrott a kimutatott fertőzések száma.

A kutatók arra jutottak, hogy

az 5. leírás használata a február 20-ig jelentett 55 ezer fertőzés helyett – a becslés szerint – 232 ezer esetet jelenthetett volna.

Kínában még most, két hónappal később is csak 83 ezer a hivatalosan regisztrált megbetegedések száma, jegyzi meg az eredmény kapcsán a The Guardian. A kínai vezetést a járvány kezelése kapcsán számos kritika érte már, jobbára azzal gyanúsítva az országot, hogy elhallgatják a valós helyzetet. A tényeket tisztázandó, az Egyesült Államok és Ausztrália is nemzetközi vizsgálat indítását sürgette, miután múlt pénteken váratlanul újabb 1290 halálesetet adtak hozzá a Vuhan városában eddig regisztrált 2579-hez. A járvány tényleges vuhani áldozatainak száma azonban még most hivatalos 3869-nél is magasabb lehet.