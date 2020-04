Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés nélkül, szinte minden böngészőből használható már az almás cég Spotify-rivális zenei szolgáltatása, az Apple Music.","shortLead":"Telepítés nélkül, szinte minden böngészőből használható már az almás cég Spotify-rivális zenei szolgáltatása, az Apple...","id":"20200421_apple_music_webes_lejatszo_zenehallgatas_az_interneten_bongeszobol_streaming_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe8407d-ad6b-4750-98d0-bc25573b4b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0eb2de-e2d9-4ef9-bbf0-6015d11fbe97","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_apple_music_webes_lejatszo_zenehallgatas_az_interneten_bongeszobol_streaming_zene","timestamp":"2020. április. 21. 11:33","title":"A neten hallgatna zenét? Az Apple lejátszója már ott is használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54139bf2-6d92-48b4-9ba9-41e6e252f4a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Audi A3 családba megérkezett a négyajtós szedán változat is. ","shortLead":"Az új Audi A3 családba megérkezett a négyajtós szedán változat is. ","id":"20200421_Megjott_a_sokaig_Gyorben_gyartott_Audi_uj_generacioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54139bf2-6d92-48b4-9ba9-41e6e252f4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184224df-d070-479e-ba1e-ab4f652b4fce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_Megjott_a_sokaig_Gyorben_gyartott_Audi_uj_generacioja","timestamp":"2020. április. 21. 15:31","title":"Megjött a sokáig Győrben gyártott Audi új generációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ma még a gond az összehajtható, többkijelzős telefonok csuklópántjával. A Microsoft kitalálta, hogyan változtassa előnnyé ezt a problémát.","shortLead":"Sok ma még a gond az összehajtható, többkijelzős telefonok csuklópántjával. A Microsoft kitalálta, hogyan változtassa...","id":"20200422_microsoft_szabadalom_harmadik_kijelzo_a_csuklopanton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f4c73-8fbc-4de2-aba7-0bc5d472511e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_microsoft_szabadalom_harmadik_kijelzo_a_csuklopanton","timestamp":"2020. április. 22. 09:33","title":"Nagy ötlet a Microsofttól: amiben más problémaforrást lát, ők oda tennének kijelzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de63eaac-e7be-423e-b03b-7e5d6edf4c73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány után további korlátozásokat vezetnének be az autós forgalomra. ","shortLead":"A koronavírus-járvány után további korlátozásokat vezetnének be az autós forgalomra. ","id":"20200422_Milano_ambiciozus_tervvel_csokkentene_a_varosi_autoforgalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de63eaac-e7be-423e-b03b-7e5d6edf4c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f18c6-8be0-48e3-87ae-5ecd9cf54e4b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Milano_ambiciozus_tervvel_csokkentene_a_varosi_autoforgalmat","timestamp":"2020. április. 22. 10:06","title":"Milánó ambíciózus tervvel csökkentené a városi autóforgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kétórásra rövidülhet az idősek bolti idősávja, olaszok milliói állhatnak újra munkába. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kétórásra rövidülhet az idősek bolti idősávja, olaszok milliói állhatnak újra munkába. A hvg360 reggeli...","id":"20200423_Radar360_Levelet_irt_a_boltoknak_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb69dfd-d43c-4419-a969-2c375894f485","keywords":null,"link":"/360/20200423_Radar360_Levelet_irt_a_boltoknak_Karacsony","timestamp":"2020. április. 23. 08:00","title":"Radar360: Levelet írt a boltoknak Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tizedik évére annyira bebetonozódott a Nemzeti Együttműködés Rendszere, hogy mára többen vannak azok, akik szerint az Orbán-kormány demokratikus választásokon már nem leváltható, ráadásul a Fidesz-szavazók körében is ez a többségi álláspont – olvasható a Policy Solutions friss kutatásában. Ebből kiderül az is: a többség szerint a Fidesz-kormány a gazdagoknak kedvez, és a kormánypárti szavazók zöme is úgy véli, az juthat előre, aki fideszes. Ezek után nem meglepő a tanulmánynak az a megállapítása sem, hogy többen vannak, akik szerint az ország összességében rosszabb állapotban van, mint tíz évvel ezelőtt.","shortLead":"Tizedik évére annyira bebetonozódott a Nemzeti Együttműködés Rendszere, hogy mára többen vannak azok, akik szerint...","id":"20200422_Mar_a_fideszesek_tobbsege_is_ugy_gondolja_Orban_nem_levalthato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21055ec-fa8d-4f04-a4b0-2d7397464857","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Mar_a_fideszesek_tobbsege_is_ugy_gondolja_Orban_nem_levalthato","timestamp":"2020. április. 22. 14:00","title":"Már a fideszesek többsége is úgy gondolja, Orbán nem leváltható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4989e3b9-9426-49b8-9d9c-fffac54273c9","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt zárva tartanak az állatkertek, így a látogatói bevételektől elesnek, de az állatok folyamatos gondoskodást igényelnek, ami viszont pénzbe kerül. Megkérdeztük a magyar állatkerteket, hogyan élik túl a következő hónapokat.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt zárva tartanak az állatkertek, így a látogatói bevételektől elesnek, de az állatok...","id":"20200421_Allatkertek_bevetelek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4989e3b9-9426-49b8-9d9c-fffac54273c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebffd2cd-cef8-4e3d-91ea-566d2f3a23f6","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Allatkertek_bevetelek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 20:00","title":"A magyar állatkerti oroszlánoknak már nagyon hiányoznak a gyerekek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár a tűz nem veszélyezteti a várost magát, annak egét szén-monoxiddal teli füst árasztotta el.","shortLead":"Bár a tűz nem veszélyezteti a várost magát, annak egét szén-monoxiddal teli füst árasztotta el.","id":"20200422_Erdotuz_miatt_kiuritettek_egy_holland_kisvarost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ea491f-a00a-49bf-a7f2-88f540d76dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Erdotuz_miatt_kiuritettek_egy_holland_kisvarost","timestamp":"2020. április. 22. 16:52","title":"Erdőtűz miatt kiürítettek egy holland kisvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]