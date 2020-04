Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a tartozásaik fizetésére is alig van pénzük, rendkívüli terhet jelent az érintett országoknak a koronavírus-járvány és az annak nyomában járó recesszió is.","shortLead":"Miközben a tartozásaik fizetésére is alig van pénzük, rendkívüli terhet jelent az érintett országoknak...","id":"20200423_unctad_fejlodo_orszagok_tartozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e3224-80a7-4af2-b95f-0472b94ef1b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_unctad_fejlodo_orszagok_tartozasa","timestamp":"2020. április. 23. 19:46","title":"1000 milliárd dollárnyi adósságot engedne el a fejlődő országoknak az ENSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f245e3f5-ca29-4ab8-ada3-bb3ef1031d03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A juttatások egy részét pótszabadságra váltják át a győri Audi-gyárban, a fizetés nem változik.","shortLead":"A juttatások egy részét pótszabadságra váltják át a győri Audi-gyárban, a fizetés nem változik.","id":"20200423_Megallapodtak_a_gyori_Audigyar_vezetoi_a_szakszervezettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f245e3f5-ca29-4ab8-ada3-bb3ef1031d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44cfed-1a27-4246-989d-b0c8e67d1b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Megallapodtak_a_gyori_Audigyar_vezetoi_a_szakszervezettel","timestamp":"2020. április. 23. 21:42","title":"Megállapodtak a győri Audi-gyár vezetői a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99251601-c426-4d33-a0e7-e9e3e446224d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A negyven-ötvenmillió forintos autóhoz még hozzá lehet csapni egy közel 2 millió forintos kerékpárt is.","shortLead":"A negyven-ötvenmillió forintos autóhoz még hozzá lehet csapni egy közel 2 millió forintos kerékpárt is.","id":"20200422_Stilusban_passzolo_brigat_is_kinalnak_a_BMW_8as_kupehoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99251601-c426-4d33-a0e7-e9e3e446224d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a4c27d-d399-46f0-b535-ab5a250b5a18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_Stilusban_passzolo_brigat_is_kinalnak_a_BMW_8as_kupehoz","timestamp":"2020. április. 22. 13:59","title":"Stílusban passzoló bringát is kínálnak a BMW 8-as kupéhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről mindegyiket ki tudtuk volna hagyni…","shortLead":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről...","id":"20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394182e8-b700-4533-875e-15992b4d08f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","timestamp":"2020. április. 23. 09:00","title":"Nagy Iván Zsolt: Maradjanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt az 1896-ban elkészült Millenniumi Földalatti Vasút megépítése. ","shortLead":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt...","id":"20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d06fa4-f612-4521-9e85-2f141631d747","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","timestamp":"2020. április. 23. 09:57","title":"A kisföldalattit felvették a világ nagy mérföldkövei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóval kevésbé fertőznek azok a betegek, akiknél a koronavírus-fertőzésből való felépülésük után másodszor is kimutatták a vírust – közölték dél-korai egészségügyi illetékesek.","shortLead":"Jóval kevésbé fertőznek azok a betegek, akiknél a koronavírus-fertőzésből való felépülésük után másodszor is kimutatták...","id":"20200423_koronavirus_gyogyult_betegek_ujra_pozitiv_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f44c19-47c8-40f1-a69b-b25f7bff9fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koronavirus_gyogyult_betegek_ujra_pozitiv_fertozes","timestamp":"2020. április. 23. 21:03","title":"Akinek a gyógyulás után is pozitív a koronavírustesztje, az már jóval kevésbé fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f5e886-ed28-414d-9ed8-27b18d15c520","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság kimenetelét. Elsőként Lakatos Péter, a Videoton társ-vezérigazgatója írja le, milyen változásokra és kihívásokra számít. ","shortLead":"A HVG által megkérdezett hazai befektetők a közhangulatnál jóval derűlátóbban ítélik meg a járvány okozta válság...","id":"20200422_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Lakatos_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f5e886-ed28-414d-9ed8-27b18d15c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d450da0-75d4-40ba-b0a0-0a279b996a9b","keywords":null,"link":"/360/20200422_Magyar_milliardosok_tulelesi_technikai_Lakatos_Peter","timestamp":"2020. április. 22. 16:00","title":"Magyar milliárdosok túlélési technikái: Lakatos Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"Pénzügyi befektetőt keresett a háttérben, így többek közt a médiaérdekeltségekkel is rendelkező LMP-s országgyűlési képviselővel, Ungár Péterrel is egyeztetett a Pesti Hírlap jelenlegi tulajdonosa – tudta meg a hvg.hu. Végül azonban állítólag a Brit Média Kft. invesztál az eredetileg közterületi terjesztésre szánt, de a járványhelyzet miatt jelenleg online megjelenő lapba.","shortLead":"Pénzügyi befektetőt keresett a háttérben, így többek közt a médiaérdekeltségekkel is rendelkező LMP-s országgyűlési...","id":"20200422_Uj_befekteto_szall_be_a_Pesti_Hirlapba_Ungar_Peterrel_is_targyaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7823b552-181f-4a00-bcc6-4248b715c332","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Uj_befekteto_szall_be_a_Pesti_Hirlapba_Ungar_Peterrel_is_targyaltak","timestamp":"2020. április. 22. 17:45","title":"Új befektető száll be a Pesti Hírlapba, Ungár Péterrel is tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]