[{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Straight To Hell címmel új, elég zúzós dalt mutatott be Ozzy.\r

\r

","shortLead":"Straight To Hell címmel új, elég zúzós dalt mutatott be Ozzy.\r

\r

","id":"20191123_Drogellenes_dalt_irt_Ozzy_Osbourne_gitarosnak_pedig_megnyerte_Slasht","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4261a3d6-c9b0-42c3-af5b-6294be0e10be","keywords":null,"link":"/kultura/20191123_Drogellenes_dalt_irt_Ozzy_Osbourne_gitarosnak_pedig_megnyerte_Slasht","timestamp":"2019. november. 23. 17:18","title":"Drogellenes dalt írt Ozzy Osbourne, gitárosnak pedig megnyerte Slasht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64934a3-f86d-494f-a31a-69e3341fb4f5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Ford hollywoodi sikerfilmben megörökített Le Mans-i győzelmében meghatározó szerepet játszott az autók tuningolásában utolérhetetlen amerikai Carroll Shelby, aki szív- és veseátültetés után is imádta a száguldást.","shortLead":"A Ford hollywoodi sikerfilmben megörökített Le Mans-i győzelmében meghatározó szerepet játszott az autók tuningolásában...","id":"20191122_Carroll_Shelby_a_tuningkiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64934a3-f86d-494f-a31a-69e3341fb4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f0ff44-dcfc-4fec-8e71-314c84a8da8b","keywords":null,"link":"/360/20191122_Carroll_Shelby_a_tuningkiraly","timestamp":"2019. november. 22. 19:05","title":"Carroll Shelby, a tuningkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990ba5a1-5aa3-406c-92a7-08154be6f699","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk. ","id":"201947__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__hitel_alma_hitek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=990ba5a1-5aa3-406c-92a7-08154be6f699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80d8594-a2be-4acc-8484-4c9b8dabfc7b","keywords":null,"link":"/360/201947__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__hitel_alma_hitek","timestamp":"2019. november. 24. 12:20","title":"Amikor a Coca-Cola-mámor után begyűrűzött hozzánk az almaillatmámor - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint nem csak a kevés komputertomográfia okoz gondot, MRI-gépből vagy digitális röntgenből is kevés van.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint nem csak a kevés komputertomográfia okoz gondot, MRI-gépből vagy digitális röntgenből is...","id":"20191122_CT_daganatos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8b3929-7b58-4c72-b6f9-ac75f2ea2637","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_CT_daganatos","timestamp":"2019. november. 22. 20:59","title":"Továbbra is hosszú a várólista a CT-vizsgálatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6fd661-00b4-4427-91e7-f33129bb197f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc már biztosan nyer azon, hogy rövid időre a Mátrai Erőmű tulajdonosa lett; egy ország van, amely többet költ a foci-Eb-re, mint mi, és már biztosan nem jut ki; zöld utat kapott a magyar uniós biztosjelölt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Mészáros Lőrinc már biztosan nyer azon, hogy rövid időre a Mátrai Erőmű tulajdonosa lett; egy ország van, amely többet...","id":"20191124_Es_akkor_matrai_eromu_foci_varhelyi_lakhatas_falvak_szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c6fd661-00b4-4427-91e7-f33129bb197f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87dd639d-2b1c-4c49-ac3f-f80a063f1c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Es_akkor_matrai_eromu_foci_varhelyi_lakhatas_falvak_szeged","timestamp":"2019. november. 24. 07:00","title":"És akkor kiderült, ki bukik a legnagyobbat a foci Eb-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438546d0-c130-4291-8adb-344e82bf443b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat reggel több központi részt is lezárt a rendőrség D. Csaba ügye miatt, a bérgyilkos fegyverét keresték, de semmit nem találtak a Blikk információi szerint.\r

\r

","shortLead":"Szombat reggel több központi részt is lezárt a rendőrség D. Csaba ügye miatt, a bérgyilkos fegyverét keresték, de...","id":"20191123_A_szerb_maffia_bergyilkosanak_ugye_miatt_volt_kozlekedesi_kaosz_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=438546d0-c130-4291-8adb-344e82bf443b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af6f6a6-8026-470f-8d1b-e26ea9171c09","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_A_szerb_maffia_bergyilkosanak_ugye_miatt_volt_kozlekedesi_kaosz_Budapesten","timestamp":"2019. november. 23. 09:03","title":"A szerb maffia bérgyilkosának ügye miatt volt közlekedési káosz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek – jelentette be az agrárminiszter.\r

","shortLead":"A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól méhcsaládonként 500 helyett 1000 forint támogatás jár a méhészeknek –...","id":"20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525e317-d664-46db-85c0-05f0e1a5782d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_meheszek_nagyobb_allami_tamogaras_2020","timestamp":"2019. november. 24. 13:42","title":"Megtámogatja az állam a vergődő méhészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Visszakozás lett a vége, mégsem kell középfokú nyelvvizsga a felvételihez. Ez egy csapásra megoldotta több ezer felvételiző kínját, és megmentett a csődtől több felsőoktatási intézményt is, de a magyar fiatalok katasztrofális nyelvtudása nem javul.","shortLead":"Visszakozás lett a vége, mégsem kell középfokú nyelvvizsga a felvételihez. Ez egy csapásra megoldotta több ezer...","id":"201947__nyelvvizsga__visszakozas__puhulo_kovetelmenyek__ujratervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9c6cec-e7f0-4bb7-8af1-c97f234904ae","keywords":null,"link":"/360/201947__nyelvvizsga__visszakozas__puhulo_kovetelmenyek__ujratervezes","timestamp":"2019. november. 24. 12:00","title":"Tehetetlennek bizonyult a kormányzat a hazai idegennyelv-oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]