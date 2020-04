Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász, most viszont a recesszió kényszerítheti ezt ki. Az biztos, hogy az értékek úgy értelmezést nyerhetnek, és ez sok mindent megváltoztathat.","shortLead":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász...","id":"20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2648b-b4c9-427a-b80f-6cfb8f213c5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Itt az ideje átgondolni az \"aki nem dolgozik, ne is egyék\" elvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56db91c3-21e6-4649-aa83-5cae473e310a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először találtak mikroműanyag-szennyezést antarktiszi jégmintákban: a Tasmaniai Egyetem kutatói 14 különféle műanyagra bukkantak 2009-ben fúrt jégmintákban.","shortLead":"Először találtak mikroműanyag-szennyezést antarktiszi jégmintákban: a Tasmaniai Egyetem kutatói 14 különféle műanyagra...","id":"20200426_antarktiszi_jegmintakba_mikromuanyag_szennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56db91c3-21e6-4649-aa83-5cae473e310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32869edb-f230-40c2-9d8f-7a67b5161c0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_antarktiszi_jegmintakba_mikromuanyag_szennyezes","timestamp":"2020. április. 26. 10:03","title":"Már itt tartunk: mikroműanyagot találtak antarktiszi jégmintákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyolc méterrel emelte meg a tengerek vízszintjét az eurázsiai jéglemez mintegy 14 ezer évvel ezelőtti leszakadása egy új kutatás szerint, amely a jégsapka mai gyors olvadásának veszélyeire hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Nyolc méterrel emelte meg a tengerek vízszintjét az eurázsiai jéglemez mintegy 14 ezer évvel ezelőtti leszakadása...","id":"20200426_eurazsiai_jeglemez_leszakadasa_tengerszint_emelkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbadfa8-34dc-4b5b-8777-445783c469df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_eurazsiai_jeglemez_leszakadasa_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2020. április. 26. 14:03","title":"8 méterrel emelte meg a tengerek vízszintjét az eurázsiai jéglemez leszakadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e26b87-0189-4703-97cc-9c664048839a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A jogszabálytervezet ősszel kerül a német kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha szeretne, és el tudja végezni a feladatait munkahelyi jelenlét nélkül.","shortLead":"A jogszabálytervezet ősszel kerül a német kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha...","id":"20200426_Az_otthoni_munkavegzes_joganak_bevezeteset_tervezi_a_nemet_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42e26b87-0189-4703-97cc-9c664048839a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9256cbcb-5eba-4f72-87fe-14fa4e70446b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Az_otthoni_munkavegzes_joganak_bevezeteset_tervezi_a_nemet_kormany","timestamp":"2020. április. 26. 17:01","title":"Az otthoni munkavégzés jogának bevezetését tervezi a német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült, hogy az operatív törzs szerint addig elvégzett 52 ezer tesztet valójában csak 32 ezer emberen végezték. Az NNK mellett azóta a Magyar Tudományos Akadémia is széles körű tesztelést sürget. A korlátozó intézkedések viszont úgy tűnik, eredményesek.","shortLead":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült...","id":"20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4eda48-a262-460b-8c52-aae7f57160d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","timestamp":"2020. április. 27. 12:29","title":"Több teszteléssel és kötelező maszkviseléssel folytatná a járvány elleni küzdelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A brit környezetvédelmi miniszter szerint az új koronavírus okozta járvány miatt bezárt vállalatok kényszerszabadságon lévő alkalmazottai segíthetnének a földeken hamarosan elkezdődő gyümölcsszedési munkálatokban.","shortLead":" A brit környezetvédelmi miniszter szerint az új koronavírus okozta járvány miatt bezárt vállalatok kényszerszabadságon...","id":"20200426_A_kenyszerszabadsagon_levok_segithetnenek_a_gyumolcsszedesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba238066-6b37-4a3e-baed-3902014d1e5e","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_A_kenyszerszabadsagon_levok_segithetnenek_a_gyumolcsszedesben","timestamp":"2020. április. 26. 21:15","title":"A kényszerszabadságon lévők segíthetnének a gyümölcsszedésben a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyógyultan távozott a kórházból az utolsó SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött beteg a közép-kínai Vuhanban - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap.","shortLead":"Gyógyultan távozott a kórházból az utolsó SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött beteg a közép-kínai Vuhanban - közölte...","id":"20200426_Elhagyta_a_korhazat_az_utolso_fertozott_paciens_a_kozepkinai_Vuhanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c976ff-ef52-4523-a434-e5dff6e8b196","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Elhagyta_a_korhazat_az_utolso_fertozott_paciens_a_kozepkinai_Vuhanban","timestamp":"2020. április. 26. 13:46","title":"Elhagyta a kórházat az utolsó fertőzött páciens Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315c7758-89aa-42cd-ac03-0374eec03a20","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A munkavállalók szoronganak közalkalmazotti létük elvesztése miatt, sokan átverve érzik magukat, bár vannak intézmények, amelyeknek a vezetői üdvözölték a szerintük rugalmasabb működést lehetővé tevő változtatást.","shortLead":"A munkavállalók szoronganak közalkalmazotti létük elvesztése miatt, sokan átverve érzik magukat, bár vannak...","id":"202017__a_kultura_napszamosai__statuszvesztes__piaci_viszony__lassu_kivegzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=315c7758-89aa-42cd-ac03-0374eec03a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f86338-9217-49be-bb24-3e0e45a3089f","keywords":null,"link":"/360/202017__a_kultura_napszamosai__statuszvesztes__piaci_viszony__lassu_kivegzes","timestamp":"2020. április. 26. 08:15","title":"Időzített bomba lehet a kulturális szféra dolgozóinak státuszvesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]