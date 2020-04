Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több magyar facebookozónál is megjelentek a közösségi oldal vadonatúj reakciógombjai. A vélhetően csak ideiglenes jelleggel használható jeleket a járvány miatt vezette be a Facebook.","shortLead":"Több magyar facebookozónál is megjelentek a közösségi oldal vadonatúj reakciógombjai. A vélhetően csak ideiglenes...","id":"20200429_facebook_uj_reakciogombok_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef857c07-b337-43b4-ac11-fc3980bcabc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_facebook_uj_reakciogombok_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 12:23","title":"Megjöttek a Facebook új reakciógombjai, amiket a járvány miatt vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek bevezetésével. Orbán azt ígérte a hét elején, mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól. Ehhez viszont valószínűleg fel kell pörgetni a közmunkaprogramot is.","shortLead":"Ugyan az Alkotmánybíróság egyszer már megsemmisítette ezt a rendelkezést, Pintér Sándor most újra megpróbálkozik ennek...","id":"20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450ed3a0-0363-4deb-b17c-a68b23558cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Kizarnak_a_kozmunkabol_akinek_rendezetlen_az_udvara","timestamp":"2020. április. 29. 12:53","title":"Kizárnák a közmunkából, akinek rendezetlen az udvara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nemcsak ideiglenesen, hanem belátható ideig marad a kiskereskedelmi különadó, jelen állás szerint a benzinkutaktól a könyvesboltokon keresztül a gyógyszertárakig mindenkinek. A Pénzügyminisztérium a környezetvédelemmel indokolja a sarcot. A külföldi kereskedőkre is vonatkozik, szóval indul a NAV vs Amazon meccs.","shortLead":"Nemcsak ideiglenesen, hanem belátható ideig marad a kiskereskedelmi különadó, jelen állás szerint a benzinkutaktól...","id":"20200429_Kulonado_kiskereskedelem_adorendszer_fogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f5ab93-e75c-47d8-acaf-7dfecb70278a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Kulonado_kiskereskedelem_adorendszer_fogyasztas","timestamp":"2020. április. 29. 11:10","title":"A koronavírus csak a kifogás volt arra, hogy a kormány megsarcolja a kereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétféleképpen fordítható felirattal ellátott csomagok érkeztek kedden Kínából Budapestre. Az egyik fordítás szerint nem egészségügyi felhasználásra szánják őket, a másik szerint csak arra. Végül a külügyminisztérium árulta el, mi van a dobozokban.","shortLead":"Kétféleképpen fordítható felirattal ellátott csomagok érkeztek kedden Kínából Budapestre. Az egyik fordítás szerint nem...","id":"20200429_kinai_felirat_egeszsegugyi_hasznalatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca3c7c8-9ce3-4d1c-b50d-f4d0ffd89a05","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_kinai_felirat_egeszsegugyi_hasznalatra","timestamp":"2020. április. 29. 13:54","title":"Kiderült, mit rejtenek a különös kínai felirattal ellátott dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab237c21-a42b-41f1-81de-7f230a6be945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.\r

","shortLead":"A fából készült kerítésnek és a fejfának is nyoma veszett.\r

","id":"20200427_Eltunt_szulei_sirhelye_a_Megyeri_uti_temetobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab237c21-a42b-41f1-81de-7f230a6be945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993996ba-831d-476f-8c6f-b5186e55f167","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Eltunt_szulei_sirhelye_a_Megyeri_uti_temetobol","timestamp":"2020. április. 27. 21:56","title":"Eltűnt egy férfi szüleinek a sírhelye a Megyeri úti temetőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone kedden délelőtt azt közölte: sikerült helyre állítani a (régi UPC-s) vezetékes internetszolgáltatását.","shortLead":"A Vodafone kedden délelőtt azt közölte: sikerült helyre állítani a (régi UPC-s) vezetékes internetszolgáltatását.","id":"20200428_upc_nincs_internet_vodafone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77da337-330a-4238-aa62-0a22b3472017","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_upc_nincs_internet_vodafone","timestamp":"2020. április. 28. 09:33","title":"Vodafone: Helyreállt a UPC-s internetszolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyerekeket oktató pedagógusok szerint tanulóik harmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba – ez derül ki egy friss, kutatásból. Az eredmények alapján várható, hogy tovább nő majd az iskolai szakadék a gyerekek társadalmi helyzete alapján.\r

\r

","shortLead":"A túlnyomórészt hátrányos helyzetű gyerekeket oktató pedagógusok szerint tanulóik harmada nem tudott bekapcsolódni...","id":"20200428_A_hatranyos_helyzetu_gyerekek_papir_alapon_kapcsolodnak_a_digitalis_tanredhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23585590-d3e5-42b6-b9da-f211d8a574b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d406c9-16fc-46d8-a684-7752d37c1488","keywords":null,"link":"/elet/20200428_A_hatranyos_helyzetu_gyerekek_papir_alapon_kapcsolodnak_a_digitalis_tanredhez","timestamp":"2020. április. 28. 09:27","title":"A hátrányos helyzetű gyerekek papír alapon kapcsolódnak a „digitális tanredhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba19a9-1c7f-44fc-9480-17346c1c9fa0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A manuális váltóval stopper szerint kicsit lassabb a német sportkocsi, de nagyobb élvezetet nyújthat a vezetése.","shortLead":"A manuális váltóval stopper szerint kicsit lassabb a német sportkocsi, de nagyobb élvezetet nyújthat a vezetése.","id":"20200429_7_fokozatu_kezivaltot_kapott_es_okosabb_lett_az_uj_porsche_911","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adba19a9-1c7f-44fc-9480-17346c1c9fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daacbd3-f10b-4969-8ec3-cd265aa9dfd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_7_fokozatu_kezivaltot_kapott_es_okosabb_lett_az_uj_porsche_911","timestamp":"2020. április. 29. 09:21","title":"7 fokozatú kéziváltót kapott és okosabb lett az új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]