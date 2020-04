Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c59f4f7a-c1e8-4346-aa71-e5b9390aec29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felkerült néhány kép az internetre a BMW elektromos autójáról, amelynek gyártása hivatalosan idén indulna Kínában. ","shortLead":"Felkerült néhány kép az internetre a BMW elektromos autójáról, amelynek gyártása hivatalosan idén indulna Kínában. ","id":"20200428_Kepeken_a_vegleges_BMW_iX3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c59f4f7a-c1e8-4346-aa71-e5b9390aec29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff70d90-f784-41c8-b70e-36c582122aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Kepeken_a_vegleges_BMW_iX3","timestamp":"2020. április. 28. 10:15","title":"Vagy nagyon ügyes a garázsdizájn, vagy tényleg itt a BMW iX3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitüntetései között van az Arany Prága-díj, a Balázs Béla-díjat 1987-ben kapta meg, 2007-ben kiváló művész címmel ismerték el munkáját.","shortLead":"Kitüntetései között van az Arany Prága-díj, a Balázs Béla-díjat 1987-ben kapta meg, 2007-ben kiváló művész címmel...","id":"20200428_meghalt_Szalai_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d6a182-7802-4378-99f1-9b27a24925a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_meghalt_Szalai_Andras","timestamp":"2020. április. 28. 19:11","title":"Meghalt Szalai András kiváló művész, Balázs Béla-díjas operatőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért egyet annak tervezett lebonyolítási módjával.\r

\r

","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért...","id":"20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8508c09-7b7a-44b8-8c33-d5d772e6bcf6","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","timestamp":"2020. április. 28. 12:15","title":"A diákok döntő többsége nem ért egyet az érettségi lebonyolításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Óvatos és diplomatikus volt, egyebek között németbarátsága gátolta meg abban, hogy szót emeljen a holokauszt miatt. XII. Pius máig vitatott megítélését tovább árnyalhatja, hogy kutathatók lettek a vatikáni titkos archívumban az ő uralkodása idején keletkezett dokumentumok.","shortLead":"Óvatos és diplomatikus volt, egyebek között németbarátsága gátolta meg abban, hogy szót emeljen a holokauszt miatt...","id":"202017__vatikani_titkos_archivum__xii_pius__hibauzenet__titkok_nyitja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23853772-6239-47e5-8504-2b2b7d8453cb","keywords":null,"link":"/360/202017__vatikani_titkos_archivum__xii_pius__hibauzenet__titkok_nyitja","timestamp":"2020. április. 29. 11:00","title":"Most mindenki megtudhatja, miért hallgatott XII. Pius pápa a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hitelmoratóriumot itthon jelentették be a leghamarabb, azokat, akiket elbocsátottak, fizetés nélküli szabadságra küldtek, vagy egyéni vállalkozóként jelentősen bezuhant a bevételük, egyedül Magyarország nem támogatja semmilyen formában a visegrádi országok közül.","shortLead":"Bár a hitelmoratóriumot itthon jelentették be a leghamarabb, azokat, akiket elbocsátottak, fizetés nélküli szabadságra...","id":"20200429_Magyarorszag_adja_a_legkevesebb_tamogatast_a_bajba_kerult_cegek_dolgozoinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159d4f7c-6f53-4eaf-b9ab-e10c52395518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Magyarorszag_adja_a_legkevesebb_tamogatast_a_bajba_kerult_cegek_dolgozoinak","timestamp":"2020. április. 29. 11:05","title":"V4-ek: Magyarország adja a legkevesebb támogatást a bajba került cégek dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f16349f-c72c-4c91-ad42-464fa1aeefe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kell még ennél erősebb érv?","shortLead":"Kell még ennél erősebb érv?","id":"20200429_A_vilag_legnagyobb_reszen_a_nap_es_a_szelenergia_a_legolcsobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f16349f-c72c-4c91-ad42-464fa1aeefe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48eda043-888f-4ba7-98d5-3a52cdcd30cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200429_A_vilag_legnagyobb_reszen_a_nap_es_a_szelenergia_a_legolcsobb","timestamp":"2020. április. 29. 11:07","title":"A világ legnagyobb részén már a nap- és a szélenergia a legolcsóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"Fokasz Oresztész, Kovács Gábor","category":"360","description":"Az Európai Unió pillérei közül legalább kettőt, a munkaerő és az áruk szabad mozgását is veszélyezteti a járványhelyzet. Vagy sikerül megtartani ezeket, vagy vége a közösségnek. Egyelőre előbbi a valószínűbb.","shortLead":"Az Európai Unió pillérei közül legalább kettőt, a munkaerő és az áruk szabad mozgását is veszélyezteti...","id":"202017__fuvarozas__munkaeroaramlas__europa_valaszut_elott__es_megis_mozog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfe1194-766c-43b4-af30-8fb47fd03ff7","keywords":null,"link":"/360/202017__fuvarozas__munkaeroaramlas__europa_valaszut_elott__es_megis_mozog","timestamp":"2020. április. 28. 15:00","title":"Az Európai Unió puszta létét fenyegeti a koronavírus-járvány miatti befagyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tb-alapoknak három héten belül le kell adniuk a költségvetési terveiket, a kormány által korábban bejelentett extra járandóságról azonban még nincs elfogadott jogszabály. ","shortLead":"A tb-alapoknak három héten belül le kell adniuk a költségvetési terveiket, a kormány által korábban bejelentett extra...","id":"20200429_Megsem_lesz_13_havi_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2221e0-272a-4886-9530-74aa8fce1e19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Megsem_lesz_13_havi_nyugdij","timestamp":"2020. április. 29. 12:43","title":"Egyelőre nem látszik a jövő évi költségvetésben a 13. havi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]