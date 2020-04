Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és üzletember ötletének részleteiről, de ha mégis van benne valami, akkor olyasmi kerül a piacra, ami eddig lehetetlennek tűnt. ","shortLead":"Műholdas telefon mindenkinek? A kérdőjel egyelőre indokolt, mert nem sokat tudni Abel Avellan amerikai feltaláló és...","id":"202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311c04f2-e82f-4ad1-946b-ed00d7eacd97","keywords":null,"link":"/360/202017_urtelefon_maskepp_egi_jel","timestamp":"2020. április. 29. 10:00","title":"Ahol nincs térerő, ott is működik – sima mobillal is csatlakozni lehet majd a műholdas hálózathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 0,00-0,25 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot szerdán az amerikai jegybank kamatdöntő fóruma.","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 0,00-0,25 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot szerdán az amerikai...","id":"20200429_fed_kamatdontes_iranyado_kamat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aa2bd2-ac39-4256-9819-934a026d990a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_fed_kamatdontes_iranyado_kamat","timestamp":"2020. április. 29. 21:06","title":"Nem változott az amerikai jegybank kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8332ab9-50e4-44e2-9edd-5b48fb914fbe","c_author":"Ifj. Chikán Attila","category":"gazdasag.zhvg","description":"A járvány idején egy dolognak azért örülhetünk: bolygónk lélegzethez jutott. A korlátozások miatt a Föld minden pontján tisztul a levegő és a víz. De vigyázat! A klímaváltozás nem állt le, csak lassul. Mindenki számára világos lehet, a jelenlegi társadalmi, gazdasági állapotok hosszú távon nem fenntarthatóak. De vajon meg lehet-e őrizni, és ki lehet-e szélesíteni a klímaváltozás szempontjából kedvező eredményeket? A gazdasági kényszerszünet ugyanis lehetőséget ad arra, hogy meglépjünk olyan dolgokat, amelyekben eddig csak apró eredményeket értünk el. Persze az is lehet, hogy minden marad a régiben. Sajnos.","shortLead":"A járvány idején egy dolognak azért örülhetünk: bolygónk lélegzethez jutott. A korlátozások miatt a Föld minden pontján...","id":"20200428_Ifj_Chikan_Attila_Megallithatjae_a_virus_a_felmelegedest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8332ab9-50e4-44e2-9edd-5b48fb914fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081c5a58-de53-45b4-900e-218e502684fc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200428_Ifj_Chikan_Attila_Megallithatjae_a_virus_a_felmelegedest","timestamp":"2020. április. 28. 10:00","title":"Ifj. Chikán Attila: Megállíthatja-e a vírus a felmelegedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","shortLead":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","id":"20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ae071-911f-4e0c-830f-4118845414dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 28. 14:05","title":"Lelassult a járvány Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere az ATV kedd esti műsorában beszélt a sebességkorlátozással kapcsolatos előterjesztésről, amely egyébként már Tarlós István idején is téma volt.","shortLead":"Budapest főpolgármestere az ATV kedd esti műsorában beszélt a sebességkorlátozással kapcsolatos előterjesztésről, amely...","id":"20200428_karacsony_gergely_sebesseghatar_csokkentes_idosotthon_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42e4b19-339a-4a9b-a8c7-6d94b9b63fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_karacsony_gergely_sebesseghatar_csokkentes_idosotthon_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 21:22","title":"Karácsony: Édesapám egy este nem jött haza, ezért nincs jogosítványom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccccebc-a432-4684-b4a2-089c502c77dd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt országszerte elmaradnak a hétvégi ballagások a középiskolákban, a legtöbb helyen online búcsúztatják el a diákokat, de van, ahol később megtartják az ünnepséget. Körkép.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt országszerte elmaradnak a hétvégi ballagások a középiskolákban, a legtöbb helyen online...","id":"20200430_ballagas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccccebc-a432-4684-b4a2-089c502c77dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925448a3-3ca2-48fd-b9ff-5bc67885ea99","keywords":null,"link":"/elet/20200430_ballagas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 30. 06:17","title":"Elmaradnak a ballagások a középiskolákban, online búcsúztatják a végzősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4f396-9992-46d9-921c-09bb1c667a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flightradar24 végig követte egy amerikai kisgép pilótájának 1 óra 17 perces útját, amely végén egyértelművé vált, miért szállt fel vele.","shortLead":"A Flightradar24 végig követte egy amerikai kisgép pilótájának 1 óra 17 perces útját, amely végén egyértelművé vált...","id":"20200429_koronavirus_jarvany_covid_19_repulogep_flightradar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4f396-9992-46d9-921c-09bb1c667a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f490f5-f0d7-4b8f-9e6b-e5368cc68f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_koronavirus_jarvany_covid_19_repulogep_flightradar","timestamp":"2020. április. 29. 16:03","title":"Az égre rajzolta az amerikai pilóta, mit gondol a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Automatikus fizetésemelés, lakások közpénzből, elmaradt adóbefizetés – Érd polgármestere szerint az elődje két kézzel szórta a pénzt, szponzort viszont nem talált a város női kézilabdacsapatának.","shortLead":"Automatikus fizetésemelés, lakások közpénzből, elmaradt adóbefizetés – Érd polgármestere szerint az elődje két kézzel...","id":"20200428_erd_kezilabda_polgarmester_csozik_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97e0e8e-b80b-4989-b966-092013dc3622","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_erd_kezilabda_polgarmester_csozik_laszlo","timestamp":"2020. április. 28. 11:08","title":"Borított a polgármester, új korszak jön az érdi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]