Volt idő, mikor még az addig csak hűtőgépeket gyártó vállalatok is úgy gondolták, okostelefonnal kell előrukkolniuk, most abban van a pénz. Gyorsan kiderült, hogy nem is olyan egyszerű népszerű mobilt tervezni, majd telítődött is a piac, így a gyengébb próbálkozók kiestek a pixisből. És egy ideje már a nagyobb szereplők közül is csak az igazán erősek maradhatnak talpon.

A két és fél éve megfigyelhető keresletcsökkenést követően a tavalyi harmadik és negyedik negyedévben sikerült némi növekedést elérni, 2019 második felében több okostelefon talált gazdára, mint egy évvel korábban. A koronavírus-járvány hatásai azonban nem kímélték az iparágat, sok nagy szereplő gyengült – derül ki az elemzőcégek friss jelentéseiből. Míg január-februárban a kínai járványhelyzet a gyártási kapacitásra volt rossz hatással, mire ott javult a helyzet, addigra – február-márciusban – a kereskedelem került nehéz helyzetbe.

A Canalys szakemberei úgy számolnak, az idei első negyedévben – éves viszonylatban – 13 százalékkal esett vissza a piac, már csak 272 millió új mobil fogyott. A Canalysnál úgy számolnak, a Samsung, az Apple és a Huawei kevesebb készüléket tudott eladni. A felénk kevésbé ismert Vivo picit (+3%) tudott növekedni. Az utóbbi hónapokban Európában, azon belül

Magyarországon is sebességbe kapcsolt Xiaomi viszont még ebben a helyzetben is 9 százalékos éves forgalomnövekedést tudott felmutatni.

© Canalys

Hasonlóan látja a helyzetet Counterpoint Research is. A hongkongi központú elemzőcég szakemberei valamivel több eladást becsülnek, szerintük 295 millió okostelefon fogyott világszerte január elsejétől március végéig. Mivel azonban ők egy évvel korábba is nagyobb piacot mértek, mint a Canalys, így a csökkenés mértéke a két piacelemzésen megegyező: 13 százalékos.

A Counterpoint által közétett becslésből kiderül: a Samsung őrzi 20 százalékkal megszerzett első helyét úgy is, hogy 72 millió helyett csak 59 millió darab okostelefont értékesített. A második helyen az 59,1 milliós eladás helyett ezúttal 49 milliósat elkönyvelő Huawei áll. (A gyártó ezek szerint sikeresen tudja ellensúlyozni a keleti piacokon azt a veszteséget, melyet – az amerikai szankciók, az Android rendszer Google-féle magjától való elszakítás miatt – minden valószínűség szerint elszenved az európai piacon.)

A dobogó harmadik helyén álló Apple eldásai is csökkentek ugyan, 42 millióról 40 millióra, de a Counterpoint Research úgy számol, ennyi iPhone elég volt ahhoz, hogy az almás cég részesedése 12 százalékosról 14 százalékosra növekedjen. A negyedik helyezett Xiaomi 27,8 millió helyett 29,7 millió telefont adott el, így 8 százalékról 10 százalékosra növelte részesedését.

© Counterpoint Research

A sorban következő márkák közül egyedül a Xiaomitól részben leválasztott Realme tudott bővülni, a tavalyi első negyedév 2,8 milliós eladása után az idei év első negyedében már 7,2 millió mobilt értékesítettek.

A Counterpoint által bemutatott adatsor érdekessége, hogy a top 10-be az imént soroltakon kívül csak az Oppo, a Vivo, a Lenovo, az LG és a felénk ismeretlen Tecno került be. Olyan közismert márkák, mint a Nokia, a OnePlus vagy a Sony egyenként még 5 millió darab okostelefont sem tudtak eladni három hónap alatt.

A koronavírus-járvány hatása vélhetően még ennél is erősebb lesz a jelenleg zajló második negyedév adataira. A Canalys elemzője, Shengtao Jin elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy a vásárlók visszafogottabb költése mellett az is ronthat a helyzeten, hogy néhány heti vagy havi kényszerszünet alatt – kormányzati segítség nélkül – sok kereskedő is lehúzhatja a rolót.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.