Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha valaki nem hallott volna róla.","shortLead":"Ha valaki nem hallott volna róla.","id":"20200503_Oriasplakatokon_nepszerusiti_a_kormany_a_gazdasagvedelmi_akciotervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313b9231-d570-411b-b00a-3e7f27d7b308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_Oriasplakatokon_nepszerusiti_a_kormany_a_gazdasagvedelmi_akciotervet","timestamp":"2020. május. 03. 17:55","title":"Óriásplakátokon népszerűsíti a kormány a gazdaságvédelmi akciótervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát készíteni, de akár két évig is eltarthat a kutatás.","shortLead":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát...","id":"20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3578266-7565-4ebc-a2c4-e592542bfa0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","timestamp":"2020. május. 04. 07:33","title":"Bill Gates szerint az újszülötteknek kötelező védőoltás lehet a koronavírus elleni vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen szokatlan, bár kétségkívül hatékony módon ellenőrzik Kínában a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések betartását.","shortLead":"Egészen szokatlan, bár kétségkívül hatékony módon ellenőrzik Kínában a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó...","id":"20200504_kinai_kormany_megfigyeles_kamera_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33eef7c8-6327-48b7-8b51-a7355b467d5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kinai_kormany_megfigyeles_kamera_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 04. 08:03","title":"Kínában kamerákat raknak lakások elé, hogy lássák, otthon maradnak-e az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Hogy tapasztalta meg a szegényes, ám védett burokban élő afroamerikai kislány először a világ egyenlőtlenségét, s ezzel dacolva végül hogy menetelt be a világ egyik leghíresebb egyetemére, majd szülővárosa legmenőbb jogi irodájába? S miként döbbentette rá egy furcsa nevű jogászpalánta, Barack Obama, hogy ezektől a sikerektől még nem vált önmagává.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e865c-59e4-4c17-8f38-b63841e5e920","keywords":null,"link":"/360/20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","timestamp":"2020. május. 03. 17:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 1. rész – Mákszemek egy rizzsel teli tálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a88eba-3c01-496d-a05d-bd4891474862","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jó hatással van a táblagép-használati szokásokra a bezárkózás. Ez olvasható ki egy friss elemzéséből, melyben a kategóriát ha nem is megteremtő, de új formában divatba hozó iPad világának elmúlt hónapjait vették górcső alá.","shortLead":"Jó hatással van a táblagép-használati szokásokra a bezárkózás. Ez olvasható ki egy friss elemzéséből, melyben...","id":"20200504_apple_ipad_eladasok_alkalmazas_letoltesek_szama_erteke_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a88eba-3c01-496d-a05d-bd4891474862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f39663-0f99-45df-b3aa-956c6c6de421","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_apple_ipad_eladasok_alkalmazas_letoltesek_szama_erteke_bevetel","timestamp":"2020. május. 04. 09:33","title":"Ismeri azt a viccet, hogy az Apple-nek nem jött be az iPad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d848e0-b12a-4d8f-b62f-644cf465a15a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénzbírságot és két nap elzárást kapott Tornyi Barnabás edző az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Pénzbírságot és két nap elzárást kapott Tornyi Barnabás edző az Egyesült Államokban. ","id":"20200502_Bortonbe_kerult_lopasert_a_magyar_fociedzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10d848e0-b12a-4d8f-b62f-644cf465a15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c783899f-f41d-42cd-991e-7985e3ea68f0","keywords":null,"link":"/sport/20200502_Bortonbe_kerult_lopasert_a_magyar_fociedzo","timestamp":"2020. május. 02. 17:10","title":"Lopáson érték Tornyi Barnabás fociedzőt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"Balavány György","category":"gazdasag","description":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","shortLead":"Munkaalapú társadalomról beszél akkor, amikor az emberek tömegeinek nincs és nem is lesz munkájuk.","id":"20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e3645-aefc-487d-88ac-86e7ffea1c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Orban_a_katasztrofat_fogja_sikernek_nevezni","timestamp":"2020. május. 02. 15:44","title":"Balavány: Orbán a katasztrófát fogja sikernek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyarok kezdik megismerni, mit várnak tőlük, mi az etikettje az otthoni munkának. Még nem tartunk ott, mint a nyugat-európaiak, de elindultunk arrafelé.","shortLead":"A magyarok kezdik megismerni, mit várnak tőlük, mi az etikettje az otthoni munkának. Még nem tartunk ott, mint...","id":"202018__tavmunka__chatelo_magyarok__etikett__oltozz_fel_jol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f3ae4-1240-4bd0-b352-949e9ebb618a","keywords":null,"link":"/360/202018__tavmunka__chatelo_magyarok__etikett__oltozz_fel_jol","timestamp":"2020. május. 03. 15:00","title":"Idehaza még bizalmatlanság lengi be a távmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]