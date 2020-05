Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c24f78d4-ab40-402d-8e0b-e3ac81c4bff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilisban azonosították először a fertőzést az intézményben.","shortLead":"Áprilisban azonosították először a fertőzést az intézményben.","id":"20200504_koronavirusteszt_pozitiv_voroskereszt_hajlektalanszallo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c24f78d4-ab40-402d-8e0b-e3ac81c4bff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd6d31c-70db-4d03-936a-3ce3ca5388f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_koronavirusteszt_pozitiv_voroskereszt_hajlektalanszallo","timestamp":"2020. május. 04. 12:58","title":"Újabb lakó koronavírustesztje lett pozitív a Vöröskereszt hajléktalanszállóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","shortLead":"A képviselő szerint Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyára még januárban is szennyezte a környező patakokat.","id":"20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feadfe1-0520-47a7-b0e2-4ad0b95a5f17","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_feljelentes_szel_bernadett_viresol","timestamp":"2020. május. 04. 16:46","title":"Feljelentést tesz Szél Bernadett Mészáros cégének a szennyezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418dc8c-e5da-4bf8-b05c-0d30a304e427","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A klímamegoldások kulcsa a közösségben, az együttműködésben és az összmunkában rejlik – vallja Paul Hawken. Az alábbiakban a környezetvédelmi szakértő társadalmi párbeszédre és összefogásra buzdító írását közöljük.","shortLead":"A klímamegoldások kulcsa a közösségben, az együttműködésben és az összmunkában rejlik – vallja Paul Hawken...","id":"20200503_fenntarthatosag_paul_hawken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b418dc8c-e5da-4bf8-b05c-0d30a304e427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a5e478-ac53-43bb-8939-f5d654e711a7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200503_fenntarthatosag_paul_hawken","timestamp":"2020. május. 03. 19:15","title":"Az embereket megbénítja a személyes felelősség. Mi a kulcsa a hatékony klímavédelemnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i világnapja alkalmából. Világszerte számos helyen fenyegettek újságírókat vagy indítottak eljárást ellenük, mert kritizálták az új típusú koronavírus miatt járvány ellen hozott intézkedéseket.","shortLead":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i...","id":"20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ba770c-1b81-4a94-870c-1f355de6ac8a","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2020. május. 03. 09:56","title":"Amnesty: A járvány elleni küzdelemnek tesz keresztbe, aki gyengíti a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kínában nem volt új halálos áldozat.","shortLead":"Egy nap alatt közel 80 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Kínában nem volt új halálos áldozat.","id":"20200504_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_pandemia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325d822e-dd34-4281-a011-bfd3c66586d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_pandemia","timestamp":"2020. május. 04. 08:36","title":"Átlépte a 3,5 milliót a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási korlátozás enyhítését, és gyorsan tisztázni kell a részletszabályokat.","shortLead":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási...","id":"20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33af8af8-37ea-4eff-a10e-852eca2b4a02","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","timestamp":"2020. május. 04. 15:40","title":"Május végi nyitás a reális a fürdőszövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1440bf4a-bb43-4e65-81a7-9836e1c32a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy Z Flipet is vallatóra fogta a független DxOMark tesztlaboratórium. A Samsung legújabb összecsukható telefonjával a teszterek szerint átlagos fotók készíthetők – de legtöbben valószínűleg nem is a fényképkészítési képességei miatt keresik a különleges telefont. De az is lehet, hogy érdemes kivárni az utódját.","shortLead":"A Galaxy Z Flipet is vallatóra fogta a független DxOMark tesztlaboratórium. A Samsung legújabb összecsukható...","id":"20200504_samsung_galaxy_z_flip_kameraja_dxomark_ertekeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1440bf4a-bb43-4e65-81a7-9836e1c32a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cc263a-904c-4eb8-b692-e4ca91caab8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_samsung_galaxy_z_flip_kameraja_dxomark_ertekeles","timestamp":"2020. május. 04. 17:03","title":"Milyen fotókat készít a Samsung Galaxy Z Flip? Itt vannak a független tesztlabor eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó része még a teszteknél sem tart. Pedig ha valahol, itt tényleg nagy szükség lenne a védelemre.","shortLead":"Számtalan ötlet létezik, amellyel megakadályozható lehet a koronavírus repülőgépen való terjedése, ám a technikák jó...","id":"20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b201e-3bbb-4c4d-a06f-4e1dea0ef252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e0e0fe-50f0-4ef9-99bf-ddbfd752c6d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_koronavirus_terjedese_mikrocsepp_kohoges_tusszentes_repulogep_kabin_arcmaszk","timestamp":"2020. május. 04. 09:03","title":"Mi történik, amikor valaki maszk nélkül tüsszent egyet a repülőn? Animáción mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]