Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","shortLead":"Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból.","id":"20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18817f62-c2a2-4dd3-8cbf-c88fbcb6dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bddd5b1-6b06-4796-89d4-58cca4a6071a","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Elkaptak_Chileben_hat_embert_az_evszazad_rablasa_miatt","timestamp":"2020. május. 06. 06:10","title":"Elkaptak Chilében hat embert az \"évszázad rablása\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ddcdb72-92d0-45e6-959a-134df3698f03","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Demszky Gábor a demokratikus ellenzék egyik meghatározó alakja volt, a rendszerváltás utáni első szabadon választott budapesti főpolgármester. A HVG 1991 szeptemberében készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Demszky Gábor a demokratikus ellenzék egyik meghatározó alakja volt, a rendszerváltás utáni első szabadon választott...","id":"20200505_Rendszervaltok30__Demszky_Gabor_1991_HVGportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ddcdb72-92d0-45e6-959a-134df3698f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ba53ca-9589-42a0-bf1d-860392cc02e0","keywords":null,"link":"/360/20200505_Rendszervaltok30__Demszky_Gabor_1991_HVGportre","timestamp":"2020. május. 05. 16:00","title":"Rendszerváltók30 - Demszky Gábor: Feleségemmel csak írásban beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest és Abu-Dzabi között közlekedő járat a tervek szerint júniusban indul.","shortLead":"A Budapest és Abu-Dzabi között közlekedő járat a tervek szerint júniusban indul.","id":"20200504_wizz_air_abu_dzabi_uj_jaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14edaee2-f5bc-4415-8d65-c02bf9e66ede","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_wizz_air_abu_dzabi_uj_jaratok","timestamp":"2020. május. 04. 14:18","title":"Új útvonalakon indít járatot indít a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A középpályásnak van diplomata útlevele, ezért tud hazajönni a járattal.","shortLead":"A középpályásnak van diplomata útlevele, ezért tud hazajönni a járattal.","id":"20200505_Nyolc_magyart_hoznak_haza_az_Emirsegekbol_Dzsudzsak_az_egyik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5d9116-7b65-450b-8e45-dd7aa906bb2f","keywords":null,"link":"/sport/20200505_Nyolc_magyart_hoznak_haza_az_Emirsegekbol_Dzsudzsak_az_egyik","timestamp":"2020. május. 05. 18:30","title":"Nyolc magyart hoznak haza az Emírségekből, Dzsudzsák az egyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Kevés dolgot szeretnek az ország mostani vezetői annyira, mint a sportot. Épp ezért a NER eddigi 10 évének összegzésekor úgy érdemes nézni ezt a területet: mi történik akkor, ha valamiben minden áron szeretnének eredményt elérni? Stadionok, sportcsarnokok építésében és világversenyek rendezésében nagyot lépett előre az ország 2010 óta –épp csak a sporteredmények nem akarnak jönni.","shortLead":"Kevés dolgot szeretnek az ország mostani vezetői annyira, mint a sportot. Épp ezért a NER eddigi 10 évének...","id":"20200505_ner_sport_10_ev_stadion_foci_sportcsarnok_vb_olimpia_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3084fe8c-f3bc-4d9b-b451-d72c22602897","keywords":null,"link":"/360/20200505_ner_sport_10_ev_stadion_foci_sportcsarnok_vb_olimpia_gazdasag","timestamp":"2020. május. 05. 07:00","title":"A NER és a sport 10 éve: amit pénzen meg lehetett venni, azt megvették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414da2df-b4f8-4880-9b14-0e80eb8a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2500 forintért exkluzív tartalmakhoz juthatnak a felhasználók.","shortLead":"2500 forintért exkluzív tartalmakhoz juthatnak a felhasználók.","id":"20200505_Fizetos_rajongoi_oldallal_potolna_beveteleit_Ganxsta_Zolee","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=414da2df-b4f8-4880-9b14-0e80eb8a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4509b681-eaa0-447f-9175-c9e725e4edea","keywords":null,"link":"/kultura/20200505_Fizetos_rajongoi_oldallal_potolna_beveteleit_Ganxsta_Zolee","timestamp":"2020. május. 05. 16:57","title":"Fizetős rajongói oldallal pótolná bevételeit Ganxsta Zolee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353ea4b-f333-407d-99d9-b70c97de08e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben az alternatív világban mégsem olyan biztonságos az új hálózat-technológia.","shortLead":"Ebben az alternatív világban mégsem olyan biztonságos az új hálózat-technológia.","id":"20200505_5g_halozat_horrorfilm_zombik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0353ea4b-f333-407d-99d9-b70c97de08e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e36a7-1bc8-433b-96e2-ebf775017715","keywords":null,"link":"/elet/20200505_5g_halozat_horrorfilm_zombik","timestamp":"2020. május. 05. 16:07","title":"ZS-kategóriás horror készült az 5G “hatásairól”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2eebdf-e6b4-438c-996c-8ecba531f320","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az applikáció telepítése önkéntes alapú, de aki azután vét a szabályok ellen, megbírságolják.","shortLead":"Az applikáció telepítése önkéntes alapú, de aki azután vét a szabályok ellen, megbírságolják.","id":"20200505_koronavirus_telefonos_szoftver_ellenorzes_hatosagi_hazi_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e2eebdf-e6b4-438c-996c-8ecba531f320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa6dbf1-cbcb-43b0-9bfa-384a554d6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_telefonos_szoftver_ellenorzes_hatosagi_hazi_karanten","timestamp":"2020. május. 05. 08:08","title":"Itthon is telefonos szoftverrel ellenőriznék a házi karantén betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]