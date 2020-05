Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A váci fegyintézet nyomdájában gyártják. A fogvatartottak több millió maszkot is készítettek már.","shortLead":"A váci fegyintézet nyomdájában gyártják. A fogvatartottak több millió maszkot is készítettek már.","id":"20200509_Meglepo_helyrol_erkeznek_a_karantencedulak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b895dff9-1a9e-4b56-84b6-c54ebfc1c869","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Meglepo_helyrol_erkeznek_a_karantencedulak","timestamp":"2020. május. 09. 09:16","title":"Meglepő helyről érkeznek a „karanténcédulák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04f7e0c-c15d-4e42-8fb3-e193301a985b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A \"Valaki útravált...\" - Az úton levő és kiútkereső Ady Endre című kötet eddig nem látott részletességgel mutatja be az ismerősen is ismeretlen poéta „műhelyét” és kapcsolatrendszerét.","shortLead":"A \"Valaki útravált...\" - Az úton levő és kiútkereső Ady Endre című kötet eddig nem látott részletességgel mutatja be...","id":"202019_konyv__testkozeli_ady_valaki_utra_valt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b04f7e0c-c15d-4e42-8fb3-e193301a985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01230cd-2286-499e-8eef-20c74e53f031","keywords":null,"link":"/360/202019_konyv__testkozeli_ady_valaki_utra_valt","timestamp":"2020. május. 10. 15:15","title":"Ady Endre testközelből - Feltárul a költő magánélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044f4b3f-eea7-480d-ad88-4595b395f8ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkvában elmaradt a május 9-ei győzelmi napi díszszemle, míg a szomszédos Fehéroroszországban – dacolva a koronavírus-járvánnyal – több ezer katona vonult fel, hogy megemlékezzen a második világháborúban Németország ellen aratott győzelem 75. évfordulójáról.","shortLead":"Moszkvában elmaradt a május 9-ei győzelmi napi díszszemle, míg a szomszédos Fehéroroszországban – dacolva...","id":"20200509_Gyozelem_napja__csend_Moszkvaban_diszszemle_Minszkben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=044f4b3f-eea7-480d-ad88-4595b395f8ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c378e1-c736-409c-b867-88bfac14255d","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Gyozelem_napja__csend_Moszkvaban_diszszemle_Minszkben","timestamp":"2020. május. 09. 14:51","title":"Győzelem napja – csend Moszkvában, díszszemle Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c1d0968-3544-4be6-8930-3edae3521a96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette legfrissebb mérési eredményeit a Google a magyarok mozgási szokásairól.","shortLead":"Közzétette legfrissebb mérési eredményeit a Google a magyarok mozgási szokásairól.","id":"20200510_Google_mobil_adatok_kijarasi_korlatozas_karanten_mozgas_kovetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c1d0968-3544-4be6-8930-3edae3521a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4f55e3-6787-45ed-98db-8dc2b216d002","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Google_mobil_adatok_kijarasi_korlatozas_karanten_mozgas_kovetes","timestamp":"2020. május. 10. 16:07","title":"A Google pontosan látta, mennyire nem tudtunk ellenállni a parkok csábításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"","category":"itthon","description":"A Magyarország-Kína légihíd egyetlen napra sem áll le - írja ki Facebook-oldalára Szijjártó Péter külügyminiszter.","shortLead":"A Magyarország-Kína légihíd egyetlen napra sem áll le - írja ki Facebook-oldalára Szijjártó Péter külügyminiszter.","id":"20200509_Szijjarto_ujabb_55_millio_maszk_es_80_lelegeztetogep_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6627b5-f0a8-46f4-96e5-1b4789843f02","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Szijjarto_ujabb_55_millio_maszk_es_80_lelegeztetogep_erkezett","timestamp":"2020. május. 09. 17:29","title":"Szijjártó: újabb 5,5 millió maszk és 80 lélegeztetőgép érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a063195-6b14-4970-956d-40856373fad2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Felszámolásra ítélt cég 3 milliárdot érő szerződéseit apportálták a Nikolics Investbe.","shortLead":"Felszámolásra ítélt cég 3 milliárdot érő szerződéseit apportálták a Nikolics Investbe.","id":"202019_nikolics_invest_milliardok_vasercbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a063195-6b14-4970-956d-40856373fad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b9c4d5-3dda-409b-895e-e3102f9c4002","keywords":null,"link":"/360/202019_nikolics_invest_milliardok_vasercbol","timestamp":"2020. május. 09. 11:15","title":"Egy pécsi vállalkozó milliárdos tőkét csinált a bolondok aranyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lendületesen lefelé ível a járványgörbe Olaszországban, ahol 200 alá csökkent az egy nap alatt meghalt betegek száma a polgári védelem szombat esti adatai szerint. Ezzel egy időben megteltek az utcák sétáló emberekkel, és több tartományban előbbre hozták az üzletek megnyitását is.","shortLead":"Lendületesen lefelé ível a járványgörbe Olaszországban, ahol 200 alá csökkent az egy nap alatt meghalt betegek száma...","id":"20200509_Ketszaz_alatt_az_olasz_aldozatok_szama_megteltek_setalokkal_az_olasz_utcak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3b6410-08ee-4c24-b5ff-0ef6c93954ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Ketszaz_alatt_az_olasz_aldozatok_szama_megteltek_setalokkal_az_olasz_utcak","timestamp":"2020. május. 09. 20:10","title":"Kétszáz alatt az olasz áldozatok száma, megteltek sétálókkal az olasz utcák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3dd30-4ec2-4aa2-9168-22a82f992eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntektől mind az elnökön, mind az alelnökön naponta végeznek vírustesztet.","shortLead":"Péntektől mind az elnökön, mind az alelnökön naponta végeznek vírustesztet.","id":"20200509_Koronavirusos_az_amerikai_alelnok_szovivoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c3dd30-4ec2-4aa2-9168-22a82f992eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19662d4e-d79f-4093-affb-d2e262184bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Koronavirusos_az_amerikai_alelnok_szovivoje","timestamp":"2020. május. 09. 08:57","title":"Koronavírusos az amerikai alelnök szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]