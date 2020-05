Még a lassú, óvatos nyitás is elképzelhetetlen védőeszközök nélkül. Jelenleg az arcmaszk és a kesztyű a legelterjedtebb, de egyre gyakrabban látni a mindennapokban is műanyag arcpajzsokat.

Még nem tisztázottak tejesen a légzőszervi vírusok terjedési mechanizmusai, sok részlet nem világos még azzal kapcsolatban, hogyan jutnak át ezek a kórokozók az egyik emberről a másikra. Ugyanakkor több olyan tanulmány is született az utóbbi időben, ami arra utalt, hogy az arcmaszkok, akár az egyszerű, házilag varrt textilmaszkok viselése is bizonyos védelmet nyújthat a vírusok, és így a koronavírus ellen is.

Amíg nincsen megfelelő gyógyszer és oltóanyag, a legjobb védelemnek persze a bezárkózás tűnik, azonban nem állhat le egy ország egésze hosszú hónapokra, egyre több állam választja az óvatos nyitást. Miután a legtöbb országban nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű tesztelő kapacitás, egyre inkább az egyéni védelemre kerül a hangsúly.

Bár az arcmaszkokkal kapcsolatban sem világos, pontosan mennyire védenek (jelenleg úgy tudni, elsősorban a betegen hordva óvják az egészségeseket), mégis sok országban javasolják ennek viselését, sőt bizonyos helyzetekben kötelezővé is tették – és úgy tűnik, hogy a személyes higiénia mellett ez lehet az egyik legfontosabb lépés a járvány megfékezésére. Az arcmaszkok mellett egyre többet hallani egy másik, az arcot védő eszközről, a műanyag pajzsról, igaz, leginkább az egészségügyi dolgozókon látunk ilyeneket.

Többféle formájú arcpajzs létezik azonban a cél ugyanaz: védeni a teljes arcot. Éppen ezért a pajzs az áll alá ér, a füleknél végződik, és nincs hézag a homlok és a pajzs pántja között. Az ilyesfajta védelemnek – mutat rá a ZME Science – számos előnye van az arcmaszkokkal szemben. A hatékony védelemhez nincsen szükség különleges anyagra, az alap minden esetben átlátszó műanyag. Gyártási sorokat könnyen át lehet állítani arcpajzsok készítésére, így például a Nike, az Apple, a General Motors és még sok más cég már gyárt saját arcvédőt. Mi több, viszonylag egyszerűen nyomtatható 3D-ben is ilyen pajzs.

Előnyös az is, hogy a pajzsok, megfelelő szappanos vagy szokásos fertőtlenítőszerekkel történő lemosás után újra használhatók – sok arcmaszkot viszont nem szabad többször felhasználni, illetve a moshatók is elveszítik a hatékonyságukat bizonyos számú mosás után. A pajzsok viselése kényelmesebb, mint a maszkoké, és megakadályozzák, hogy az emberek megérintsék az arcukat. Beszélgetés közben sokan lehúzzák a maszkot, azonban erre nincsen szükség az arcpajzsnál, ráadásul a mimika is jól látható. Ám ami a legfontosabb, kiderült, hogy a pajzsok jelentősen csökkentetik például az influenzavírus (egy ugyancsak cseppfertőzéssel terjedő kórokozó) inhalációs expozíciójának (belélegzésének) mértékét.

Iowai kutatók egy szimulációs vizsgálatban kimutatták, hogy az arcpajzsok 96 százalékkal csökkentették az azonnali víruskitettséget abban az esetben, amikor az egészségügyi dolgozó a köhögő betegtől mindössze fél méterre volt. Amikor megismételték a vizsgálatot a jelenleg javasolt közel kétméteres távolságból,

az arcpajzsok 92 százalékkal csökkentették a vírusexpozíciót.

Az arcpajzsok nemcsak az egészségügyben jelenthetnek hatékony védelmet (különösen, ha arcmaszkkal együtt használják ezeket), hanem egyéb munkavállalók számára nagy forgalmú helyeken, például boltokban vagy a tömegközlekedésben, azonban az egészségügyi szervektől érkező útmutatás nélkül valószínűtlen, hogy az emberek maguk kezdenék hordani. A kutatók most arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy be kellene építeni a védekezési stratégiákba a gyorsan és olcsón előállítható arcpajzsokat, különösen amiatt, hogy nincs garancia arra, hogy nem lesz egy második, akár a mostaninál fertőzőbb hulláma a járványnak.

