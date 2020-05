Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f87a5ad-8672-4f94-ad9f-ba29304c7bd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új generáció érkezett a Chevrolet nagyautójából, amelynek civil változata után a rendőrségi variánsok is elkészültek.","shortLead":"Új generáció érkezett a Chevrolet nagyautójából, amelynek civil változata után a rendőrségi variánsok is elkészültek.","id":"20200515_Chevrolet_Tahoe_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f87a5ad-8672-4f94-ad9f-ba29304c7bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5eb7f82-759f-4db1-9076-d778a475ba3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_Chevrolet_Tahoe_rendorseg","timestamp":"2020. május. 15. 12:17","title":"Kellően határozott fellépésű az új rendőrségi Chevrolet Tahoe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67654a78-a1f0-4267-8ca2-bdb44cabd624","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A visszaesés minden kormányt meg fog ütni, kivétel nélkül, nem lesznek nyertesek – mondja Ian Bremmer, befolyásos amerikai politológus a HVG-nek. Szerinte Orbán Viktor üzleti köre számára nehéz időszak következik, amelyben nem tudják korlátlanul növelni vállalatcsoportjaikat a magyarországi külföldi cégek kárára. Bremmer állítja: Európában nem a magyar kormányfő a rendkívüli, hanem az unió képtelensége, hogy vele kezdjen valamit.","shortLead":"A visszaesés minden kormányt meg fog ütni, kivétel nélkül, nem lesznek nyertesek – mondja Ian Bremmer, befolyásos...","id":"202020_ian_bremmer_orban_megfogadta_atanacsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67654a78-a1f0-4267-8ca2-bdb44cabd624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7ce762-3faf-412a-845e-42618334ad32","keywords":null,"link":"/360/202020_ian_bremmer_orban_megfogadta_atanacsot","timestamp":"2020. május. 15. 11:30","title":"Ian Bremmer: Ami eddig eltartotta Orbán körét, az nem lesz elég a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre szűkül a rendeleti kormányzás alatt - véli Lakner Zoltán politikai elemző és Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, akik a HVG-nek elmondták azt is, szerintük veszélyben van-e a kormányfő hatalma.","shortLead":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre...","id":"202020_politologusszemmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188b7558-50c9-49c7-bd7b-bfa32e02ca86","keywords":null,"link":"/360/202020_politologusszemmel","timestamp":"2020. május. 15. 13:30","title":"Orbánnak nincs zseniális stratégiája, de nemigen hagyja majd levegőhöz jutni az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország eddig kerülte a nyílt konfliktust a testülettel, de a mostani döntés próbatétel elé állítja - írja a Politico cikke.","shortLead":"Magyarország eddig kerülte a nyílt konfliktust a testülettel, de a mostani döntés próbatétel elé állítja - írja...","id":"20200514_eub_politico","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5446cef0-6b97-4acc-88c6-e22c053c3ae8","keywords":null,"link":"/360/20200514_eub_politico","timestamp":"2020. május. 14. 07:30","title":"Feladhatja a leckét Orbánéknak az Európai Bíróság mai ítélete a menekültekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feef25c1-aa41-47e2-b820-bf5e61ca2eb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrizetbe vételnek minősül, hogy embereket nem engednek ki a tranzitzónából, azonnal szabadon kell engedni őket – döntött az uniós bíróság.","shortLead":"Őrizetbe vételnek minősül, hogy embereket nem engednek ki a tranzitzónából, azonnal szabadon kell engedni őket –...","id":"20200514_Europai_Birosag_jogellenes_orizet_menedekkerok_Roszke_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feef25c1-aa41-47e2-b820-bf5e61ca2eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3522307d-dde4-4b14-88d7-279c60978029","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Europai_Birosag_jogellenes_orizet_menedekkerok_Roszke_itelet","timestamp":"2020. május. 14. 10:09","title":"Kimondta az Európai Bíróság: a magyar állam jogellenesen tart őrizetben menedékkérőket Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df3fe4f-1c80-407b-bf7f-222d6cda1d4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KIOSK melegételt ad azoknak a vendéglátósoknak, akik a koronavírus-járvány következtében munka nélkül maradtak. ","shortLead":"A KIOSK melegételt ad azoknak a vendéglátósoknak, akik a koronavírus-járvány következtében munka nélkül maradtak. ","id":"20200515_Raszorulo_vendeglatosoknak_oszt_etelt_egy_budapesti_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1df3fe4f-1c80-407b-bf7f-222d6cda1d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a3bd7d-4c8a-4c01-87db-8ae8b34e522d","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Raszorulo_vendeglatosoknak_oszt_etelt_egy_budapesti_etterem","timestamp":"2020. május. 15. 10:25","title":"Rászoruló vendéglátósoknak oszt ételt egy budapesti étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Welt írt az Európai Bíróság a Magyarországot elmarasztaló ítéletéről. Budapesti tudósítójuk szerint a német alkotmánybírók döntése segítheti a magyar miniszterelnököt. ","shortLead":"A Die Welt írt az Európai Bíróság a Magyarországot elmarasztaló ítéletéről. Budapesti tudósítójuk szerint a német...","id":"20200515_Orban_szkanderre_keszul_az_unioval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6c64a-39df-4942-beab-b71261ed5566","keywords":null,"link":"/360/20200515_Orban_szkanderre_keszul_az_unioval","timestamp":"2020. május. 15. 07:30","title":"Orbán újabb szkanderre készül az unióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Digitálisan most először mutatják be. ","shortLead":"Digitálisan most először mutatják be. ","id":"20200514_Harom_napig_fent_lesz_a_YouTubeon_Prince_egyik_1985os_koncertje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e6050a-6dbb-4a55-9e4f-fe0f9529fbad","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Harom_napig_fent_lesz_a_YouTubeon_Prince_egyik_1985os_koncertje","timestamp":"2020. május. 14. 10:52","title":"Három napig fent lesz a YouTube-on Prince egyik 1985-ös koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]