Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma egyre csökken.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma egyre csökken.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_pandemia_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0c9517-2712-42e7-a5b3-f1718e022564","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_pandemia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 13. 22:05","title":"Már 31 ezernél is több olasz halt meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c61010eb-dfb6-4061-ab95-93528df1823f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Konica Minolta hőkamerára épülő rendszer a Vodafone Magyarország szerint nagy segítséget jelenthet a jelenlegi helyzetben azoknak a vállalatoknak, melyek nem tudtak átállni a teljes home office működésre vagy viszonylag nagy ügyfélmozgás jellemző a telephelyükön. A hőkamerával egy olyan elsődleges védelmi vonalat állíthatnak fel, melynek köszönhetően csak indokolt esetben lesz szükség lassabb, személyenkénti testhőmérséklet-mérésre, így zökkenőmentesebbé válhat a munka.","shortLead":"A Konica Minolta hőkamerára épülő rendszer a Vodafone Magyarország szerint nagy segítséget jelenthet a jelenlegi...","id":"20200514_vodafone_hokamera_konica_minolta_iot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c61010eb-dfb6-4061-ab95-93528df1823f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b6316f-ae16-40d7-85e9-0722c2efb0d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_vodafone_hokamera_konica_minolta_iot","timestamp":"2020. május. 14. 17:38","title":"Hőkamerát árul a Vodafone, 5 méteres távolságból is 0,3 °C-os pontossággal mér ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai betegségmegelőzési központ szakértői egy ritkán előforduló, de annál veszélyesebb szövődményre figyelmeztetnek.\r

","shortLead":"Az amerikai betegségmegelőzési központ szakértői egy ritkán előforduló, de annál veszélyesebb szövődményre...","id":"20200515_koronavirus_fertozes_szovodmeny_gyerekek_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a294b7fc-67bf-4d48-bd2b-5681ec3216c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_koronavirus_fertozes_szovodmeny_gyerekek_betegseg","timestamp":"2020. május. 15. 10:17","title":"Súlyos gyulladásos szövődménye lehet a koronavírus-fertőzésnek gyerekekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67715f75-c0b0-49d9-89d0-aff7fc5231e5","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200514_Marabu_Feknyuz_Egy_visszautasithatatlan_ajanlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67715f75-c0b0-49d9-89d0-aff7fc5231e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462daf85-b905-46ca-879a-ec1046a14706","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_Marabu_Feknyuz_Egy_visszautasithatatlan_ajanlat","timestamp":"2020. május. 14. 05:00","title":"Marabu Féknyúz: Egy visszautasíthatatlan ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ac03d6-40fb-4251-b0ee-adffdaf9e171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GDPR szigorú szabályokat állít fel az adatvédelmi incidensek kezelésére, az Adózóna.hu most annak járt utána, hogy mi a teendő, ha kidobott ambuláns lapokkal, postán eltűnt leletekkel, vagy éppen egy adatokkal teli pendrive elvesztésével szembesül egy vállalkozás. ","shortLead":"A GDPR szigorú szabályokat állít fel az adatvédelmi incidensek kezelésére, az Adózóna.hu most annak járt utána, hogy mi...","id":"20200514_Mit_kell_csinalni_ha_elveszitunk_egy_adatokkal_teli_ceges_pendriveot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ac03d6-40fb-4251-b0ee-adffdaf9e171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5622eaa3-4532-44b8-b569-9788c93af618","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_Mit_kell_csinalni_ha_elveszitunk_egy_adatokkal_teli_ceges_pendriveot","timestamp":"2020. május. 14. 13:40","title":"Mit kell csinálni, ha elveszítünk egy adatokkal teli céges pendrive-ot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ennek is a koronavírus-járvány az oka.","shortLead":"Ennek is a koronavírus-járvány az oka.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kanada_kina_bambusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea1842f-3b3b-446d-9a30-3df9a1cf88d3","keywords":null,"link":"/elet/20200513_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kanada_kina_bambusz","timestamp":"2020. május. 13. 21:40","title":"Hazaküldi az óriáspandákat egy kanadai állatkert, mert nincs elég bambusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","shortLead":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","id":"20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66642d0-7a90-4d43-9b34-156349e36fcd","keywords":null,"link":"/velemeny/20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","timestamp":"2020. május. 15. 12:40","title":"TGM: A románellenesség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40142e7-4c6f-4e5e-a15b-5936e719bf8f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A polgármester szerint \"fájdalmas, de szükséges\" döntésről van szó.\r

\r

","shortLead":"A polgármester szerint \"fájdalmas, de szükséges\" döntésről van szó.\r

\r

","id":"20200515_Elmarad_a_palio_nem_lesz_sienai_vagta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d40142e7-4c6f-4e5e-a15b-5936e719bf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4fef79-3a56-4e60-b45a-3490d5514979","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Elmarad_a_palio_nem_lesz_sienai_vagta","timestamp":"2020. május. 15. 09:17","title":"Elmarad a palio, nem lesz sienai vágta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]