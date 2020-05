Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kényszerű otthonmaradás egyik hozadéka, hogy folyamatosan fejlesztik a chatprogramokat, hogy minél több résztvevő beszélhessen egyszerre egymással. Előrelép a WhatsApp is ez ügyben, igaz, ehhez kap némi segítséget a Facebook viszonylag új szolgáltatásától.","shortLead":"A kényszerű otthonmaradás egyik hozadéka, hogy folyamatosan fejlesztik a chatprogramokat, hogy minél több résztvevő...","id":"20200515_whatsapp_csoportos_chat_50_resztvevo_atiranyitas_facebook_messenger_room","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc2fa2-432c-4490-af48-3ba476cbd256","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_whatsapp_csoportos_chat_50_resztvevo_atiranyitas_facebook_messenger_room","timestamp":"2020. május. 15. 14:03","title":"Belehúz a WhatsApp is: 8-ról 50-re emelik a maximum létszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar bankszektor második legnagyobb mérlegfőösszegű bankcsoportja jöhet létre.","shortLead":"A magyar bankszektor második legnagyobb mérlegfőösszegű bankcsoportja jöhet létre.","id":"20200515_Egyesulesrol_targyal_a_Takarek_es_az_MKB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4247307e-aa10-4b9d-909d-f2929fa2836c","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Egyesulesrol_targyal_a_Takarek_es_az_MKB","timestamp":"2020. május. 15. 17:30","title":"Egyesülésről tárgyal a Takarék és az MKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kelet- és Közép-Európa több millió vendégmunkást exportált, mióta csatlakozott az Európai Unióhoz 2007-ben. A koronavírus-járvány miatt közülük több mint 1,3 millióan tértek vissza hazájukba. A nyitás után visszamehetnek-e? Egyáltalán vissza akarnak térni Európa nyugati felére, ahol rohamtempóban növekszik a munkanélküliség?","shortLead":"Kelet- és Közép-Európa több millió vendégmunkást exportált, mióta csatlakozott az Európai Unióhoz 2007-ben...","id":"20200514_Mi_lesz_a_Nyugatrol_a_jarvany_miatt_hazatert_vendegmunkasokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df647d3-e3c1-47f0-9aeb-ac858066b35a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Mi_lesz_a_Nyugatrol_a_jarvany_miatt_hazatert_vendegmunkasokkal","timestamp":"2020. május. 14. 06:44","title":"Mi lesz a Nyugatról a járvány miatt hazatért vendégmunkásokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a13d7-0176-4f07-a846-02c0841dc874","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A vendéglátóhelyek a belső részeket is megnyithatják, nyitnak a parkok és játszóterek is. Budapestről később döntenek.","shortLead":"A vendéglátóhelyek a belső részeket is megnyithatják, nyitnak a parkok és játszóterek is. Budapestről később döntenek.","id":"20200514_Tovabbi_enyhitesek_johetnek_videken_Budapestrol_meg_nem_dontott_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a13d7-0176-4f07-a846-02c0841dc874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd1abc2-e345-4758-8534-404204b33f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Tovabbi_enyhitesek_johetnek_videken_Budapestrol_meg_nem_dontott_a_kormany","timestamp":"2020. május. 14. 11:11","title":"Pest megyében is enyhítették a korlátozásokat, Budapestről még nem döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8640431-f21c-45af-b8dc-060bce835c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orvosi személyzet nélkül, otthon elvégezhető koronavírus-nyáltesztet fejlesztett ki az Egyesült Államokban egy biolabor. Az eszköz megkapta az amerikai gyógyszerbiztonsági hivatal engedélyét.","shortLead":"Orvosi személyzet nélkül, otthon elvégezhető koronavírus-nyáltesztet fejlesztett ki az Egyesült Államokban...","id":"20200515_nyalteszt_mintavetel_rucdr_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8640431-f21c-45af-b8dc-060bce835c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd30aa6-988d-4a8d-9e9e-682aba50ff5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_nyalteszt_mintavetel_rucdr_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 15. 11:43","title":"Az első otthoni koronavírus-nyálteszt egyedül is elvégezhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig azonban biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány – mondta a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Addig azonban biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány – mondta a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20200514_merkely_bela_koronavirus_jarvany_szures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a259fc76-ac5c-4ba9-b639-745d72d76032","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_merkely_bela_koronavirus_jarvany_szures","timestamp":"2020. május. 14. 08:58","title":"Merkely: Ősszel újabb kihívással kell szembenézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egy friss felmérés szerint a fővárosi vállalkozók több mint egyharmada húzta le a rolót a járványhelyzet miatt. A boltosoknak is elfogyott a tartalékuk, itt az idő átgondolni a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávját is. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a fővárosi vállalkozók több mint egyharmada húzta le a rolót a járványhelyzet miatt...","id":"20200515_A_gazdasag_szereploi_szerint_itt_az_ido_hogy_Budapesten_is_ujrainduljon_az_elet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360aab04-484f-4d39-a9bf-b507ae1734ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_A_gazdasag_szereploi_szerint_itt_az_ido_hogy_Budapesten_is_ujrainduljon_az_elet","timestamp":"2020. május. 15. 18:16","title":"A gazdaság szereplői szerint itt az idő, hogy Budapesten is újrainduljon az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5061ad-db8e-4c2f-863f-9e48e0057929","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A kijárási korlátozások miatt a vásárlási szokások annyira megváltoztak, hogy a statisztika, saját szabályait követve, szinte már virtuális világot mutat.","shortLead":"A kijárási korlátozások miatt a vásárlási szokások annyira megváltoztak, hogy a statisztika, saját szabályait követve...","id":"202020__sokarcu_inflacio__dragulo_elelmiszerek__zuhano_benzinar__ki_mit_vesz_ugy_itel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd5061ad-db8e-4c2f-863f-9e48e0057929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dc4257-63cc-4b04-8764-5e0eaef3cfd4","keywords":null,"link":"/360/202020__sokarcu_inflacio__dragulo_elelmiszerek__zuhano_benzinar__ki_mit_vesz_ugy_itel","timestamp":"2020. május. 14. 13:00","title":"Drágulást észlel? A statisztika most nemigen tudja cáfolni a megérzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]