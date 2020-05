Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másfél éve húzódó eljárást zárt le nemrégen a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése.","shortLead":"Egy másfél éve húzódó eljárást zárt le nemrégen a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése.","id":"20200515_Pert_nyert_a_Transparency_az_EMMI_nem_kerhet_penzt_a_taoadatokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c47ef-e9d2-4ff6-8199-1abd251268e8","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Pert_nyert_a_Transparency_az_EMMI_nem_kerhet_penzt_a_taoadatokert","timestamp":"2020. május. 15. 15:52","title":"Pert nyert a Transparency, az Emmi nem kérhet pénzt a tao-adatokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Szlavia Szófia játékosai karanténba kerültek, állítólag nem érintkeztek senkivel.","shortLead":"A Szlavia Szófia játékosai karanténba kerültek, állítólag nem érintkeztek senkivel.","id":"20200514_Elkezdtek_szurni_a_bolgar_focistakat_ket_fertozottet_maris_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1ef6c5-e98f-4f7a-a564-eba575a65166","keywords":null,"link":"/sport/20200514_Elkezdtek_szurni_a_bolgar_focistakat_ket_fertozottet_maris_talaltak","timestamp":"2020. május. 14. 20:17","title":"Elkezdték szűrni a bolgár focistákat, két fertőzöttet máris találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69259060-be5f-41fc-ab34-6ff00305a874","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerszámok, lakberendezési tárgyak, babaholmik, elektronikai termékek kereskedőinek kell átírniuk az általános szerződési feltételeiket.","shortLead":"Szerszámok, lakberendezési tárgyak, babaholmik, elektronikai termékek kereskedőinek kell átírniuk az általános...","id":"20200514_jarvany_tisztessegtelen_cegek_szerzodes_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69259060-be5f-41fc-ab34-6ff00305a874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711181e-bf39-444b-9093-abdfa343d537","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_jarvany_tisztessegtelen_cegek_szerzodes_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 14. 08:47","title":"A járványt tisztességtelenül kihasználó cégeket figyelmeztetett az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia állam legalább szeptember végéig fizeti a GDP 7 százalékát adó iparág kényszerszabadságolt munkavállalóinak bérét.","shortLead":"A francia állam legalább szeptember végéig fizeti a GDP 7 százalékát adó iparág kényszerszabadságolt munkavállalóinak...","id":"20200514_18_milliard_euro_francia_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19c4b24-6208-4a0c-9364-7f1f6a35557a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_18_milliard_euro_francia_turizmus","timestamp":"2020. május. 14. 17:12","title":"18 milliárd eurós mentőcsomaggal segíti a turizmust Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3698ef-f0e7-4f4e-95f7-5dd2337e5825","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"gazdasag","description":"Nem mindenki ugyanakkorát koppan. Állnak még a paloták.","shortLead":"Nem mindenki ugyanakkorát koppan. Állnak még a paloták.","id":"20200514_A_K_alaku_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce3698ef-f0e7-4f4e-95f7-5dd2337e5825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093359ec-618d-499c-a343-5cac309e03d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_A_K_alaku_valsag","timestamp":"2020. május. 14. 08:58","title":"Tóta W.: A K alakú válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9b46ad-71c3-4369-940f-d3fe80fd53c9","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az első szabad választások első fordulója után az Alkotmánybíróság helyettes elnökeként nem kommentálhatta volt pártja, az MDF győzelmét, de otthon feleségének azért elmondta, mit érez. A HVG 1990 áprilisában készített portréinterjút Sólyom Lászlóval, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Az első szabad választások első fordulója után az Alkotmánybíróság helyettes elnökeként nem kommentálhatta volt pártja...","id":"20200515_Rendszervaltok30__Solyom_Laszlo_hvgportre_1990","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da9b46ad-71c3-4369-940f-d3fe80fd53c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69e1505-8d1a-4fe1-82a0-2a5505035d9b","keywords":null,"link":"/360/20200515_Rendszervaltok30__Solyom_Laszlo_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 15. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Sólyom László: Nem barátkozom könnyen, nehezen tegeződöm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f1ac5c-f9e5-4e4d-99c9-2eb45540a02a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felesége jelentette be, hogy rengeteg fegyvert, illetve lőszert tárol otthon az élettársa.","shortLead":"A felesége jelentette be, hogy rengeteg fegyvert, illetve lőszert tárol otthon az élettársa.","id":"20200514_feherto_fegyver_tek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f1ac5c-f9e5-4e4d-99c9-2eb45540a02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d602ec-af9d-42c7-9b19-42e294733a4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_feherto_fegyver_tek","timestamp":"2020. május. 14. 18:56","title":"Hazaengedték azt fehértói férfit, akinél egy rakás fegyvert találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Robert Behnken és Douglas Hurley egy Model X-szel vágnak neki a küldetésüknek. ","shortLead":"Robert Behnken és Douglas Hurley egy Model X-szel vágnak neki a küldetésüknek. ","id":"20200515_felszallas_elott_teslat_hasznalnak_a_nasa_urhajosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be719d9-c0b6-4bf6-a825-c7502a6cf1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_felszallas_elott_teslat_hasznalnak_a_nasa_urhajosai","timestamp":"2020. május. 15. 07:59","title":"Egy Teslával kezdik meg a NASA asztronautái az űrutazásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]