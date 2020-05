Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c64d8759-46f6-4087-a29a-9fd2b46262cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sylvia Goldsholl megélte a spanyolnáthát is.","shortLead":"Sylvia Goldsholl megélte a spanyolnáthát is.","id":"20200515_Felgyogyult_a_koronavirusbol_egy_108_eves_amerikai_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c64d8759-46f6-4087-a29a-9fd2b46262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20bc1a3-c848-473d-b1b6-643c804eccc0","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Felgyogyult_a_koronavirusbol_egy_108_eves_amerikai_no","timestamp":"2020. május. 15. 10:26","title":"Felgyógyult a koronavírusból egy 108 éves amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dace4d84-1b5f-4491-83af-1c4a89f7d182","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"250 százalékkal nőtt a magyar IKEA webáruházának a forgalma, nem is mindig tudta a rendszer kezelni a helyzetet.","shortLead":"250 százalékkal nőtt a magyar IKEA webáruházának a forgalma, nem is mindig tudta a rendszer kezelni a helyzetet.","id":"20200514_ikea_hiba_online_vasarlas_webshop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dace4d84-1b5f-4491-83af-1c4a89f7d182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688eba53-5c77-4741-af89-8382c20b385c","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_ikea_hiba_online_vasarlas_webshop","timestamp":"2020. május. 14. 14:30","title":"IKEA: „Nem tudtuk megfelelően teljesíteni az összes megrendelést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","shortLead":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","id":"20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69174374-7d7f-4c3f-bbc7-56ef8214a300","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","timestamp":"2020. május. 15. 07:39","title":"Orbán: Már a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa, nem az otthonmaradás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legszegényebb háztartások közel 40 százalékában elvesztette valaki az állását. Közben elérte a 36,5 milliót az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma.\r

\r

","shortLead":"A legszegényebb háztartások közel 40 százalékában elvesztette valaki az állását. Közben elérte a 36,5 milliót az első...","id":"20200514_egyesult_allamok_munkanelkuliseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1d13e-a5e0-4cca-a49c-557becfd2a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_egyesult_allamok_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. május. 14. 21:23","title":"A legszegényebbeket sújtja a leginkább a járvány miatti válság az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer százalékkal megnőtt a facebookozók igénye a videós beszélgetések iránt, és az igényeket kiszolgáló megoldás hiányában sokan másik platformon videochatelnek. A Facebook lépett, és most mindenkinél bekapcsolták az áprilisban beharangozott Messenger Rooms funkciót.","shortLead":"Ezer százalékkal megnőtt a facebookozók igénye a videós beszélgetések iránt, és az igényeket kiszolgáló megoldás...","id":"20200515_facebook_messenger_rooms_bekapcsolas_csoportos_videochat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb92d6-ed3a-491d-88a5-8eeefbdd8026","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_facebook_messenger_rooms_bekapcsolas_csoportos_videochat","timestamp":"2020. május. 15. 07:33","title":"Új funkció a Messengerben, napokon belül mindenkinél éles lesz a Messenger Rooms","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260e3fca-6143-4724-8b02-82efc192c6ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a friss számok márciusról, Budapestet jobban sújtja a járvány, mint a vidéket.","shortLead":"Kijöttek a friss számok márciusról, Budapestet jobban sújtja a járvány, mint a vidéket.","id":"20200515_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_turizmus_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260e3fca-6143-4724-8b02-82efc192c6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196e0cd2-fd4d-4f40-9b65-7d5a21663651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_turizmus_budapest","timestamp":"2020. május. 15. 12:56","title":"Március végére \"gyakorlatilag megszűnt\" a fővárosi turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Bármi is lesz az ítélet, elfogadom” – mondta a zenész.","shortLead":"„Bármi is lesz az ítélet, elfogadom” – mondta a zenész.","id":"20200516_Vadat_emeltek_Lovasi_Andras_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dc3b47-7a2f-45f7-8169-a97bd6d81336","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Vadat_emeltek_Lovasi_Andras_ellen","timestamp":"2020. május. 16. 09:06","title":"Vádat emeltek Lovasi András ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvodák június 2-án nyitnak majd, az önkormányzat a létszámkorlátozás felülvizsgálatát kérte a kormánytól. ","shortLead":"Az óvodák június 2-án nyitnak majd, az önkormányzat a létszámkorlátozás felülvizsgálatát kérte a kormánytól. ","id":"20200514_ujpest_ujranyitja_a_jatszotereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4e778c-69ac-4821-89b6-26c48f94db31","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_ujpest_ujranyitja_a_jatszotereket","timestamp":"2020. május. 14. 18:01","title":"Újranyitja a játszótereket Újpest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]