A koronavírus-járvány kapcsán hozott európai intézkedéseknek egy nem várt mellékhatása is lett. Miután egyre többen kezdtek el home office-ban dolgozni, az adatforgalom jelentős mértékben emelkedni kezdett. Emiatt Thierry Breton, az Európai Unió digitális politikáért felelős biztosa azt kérte a Netflixtől – és a YouTube-tól is –, hogy csökkentsék a videóik minőségét, hogy ezzel enyhüljön a hálózat terheltsége.

A Netflix (és a YouTube is) meghallotta a kérést, és szinte azonnal váltott: HD helyett eggyel rosszabb minőségben (SD-ben) kezdett el sugározni. A változtatást azonban 30 napra hirdették meg, ami mostanra le is járt.

A FlatpanelsHD szerint a Netflix több európai országban is visszatért a HD minőségre, így például Dánia, Norvégia és Németország is a korábban megszokott felbontásban láthatja a streamelt műsorokat. Sőt, a korlátozás feloldásával ismét elérhetővé vált a 4K HDR felbontás is. A cég szóvivője szerint ugyanakkor az internetszolgáltatókkal továbbra is azon dolgoznak, hogy bővítsék a hálózati kapacitást.

A Netflix tömörítési eljárása iparági szakértők szerint van annyira jó, hogy valószínűleg a HD-SD közötti különbséget is csak kevesen vették észre.

