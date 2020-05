Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9a22281-049f-4fb6-ada6-669b3ab00032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon néhány ezer fertőzöttet tartanak nyilván, ám a koronavírus-járvány a társadalom egészét testközelből érinti. A hvg.hu felméréséből kiderül, olvasóink mekkora hányada veszítette el az állását, hányan küzdenek napi szinten szorongással, de arról is megkérdeztük őket, mit gondolnak a veszélyhelyzetben meghozott intézkedésekről. A hvg.hu nagy karanténkérdőívének első értékelése.","shortLead":"Magyarországon néhány ezer fertőzöttet tartanak nyilván, ám a koronavírus-járvány a társadalom egészét testközelből...","id":"20200518_karanten_kerdoiv_ertekeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9a22281-049f-4fb6-ada6-669b3ab00032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e074fee-a8ca-4cd2-b0fc-63b4e45cd9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_karanten_kerdoiv_ertekeles","timestamp":"2020. május. 18. 06:30","title":"Bezárkóztak, szorongtak, kicsit híztak, kicsit szegényebbek lettek – így élték meg olvasóink a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Míg az egy főre jutó magyar GDP az uniós átlag több mint kétharmada, az egy öregségi nyugdíjasra jutó ellátás csak a fele. A demográfiai trendeket is figyelembe véve pár évtizeden belül katasztrófa közeleg, ezért lenne életbevágóan fontos például az öngondoskodás, de állami segítség nélkül ez sem megy. Pedig jó példákért nem is kell túl messzire menni, a lengyelektől és a szlovákoktól is lenne mit tanulni.","shortLead":"Míg az egy főre jutó magyar GDP az uniós átlag több mint kétharmada, az egy öregségi nyugdíjasra jutó ellátás csak...","id":"20200518_nyugdij_allam_lakossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc78868e-2702-4e01-b512-31e8e6cb1d4e","keywords":null,"link":"/360/20200518_nyugdij_allam_lakossag","timestamp":"2020. május. 18. 07:00","title":"A mostani helyzet semmi ahhoz képest, amilyen sötét jövő vár a magyar nyugdíjasokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok új szabályozással érheti el, hogy a Huawei ne jusson processzorokhoz. A kínai vállalat szerint az USA döntése nem csak önkényes, hanem ártalmas is.","shortLead":"Az Egyesült Államok új szabályozással érheti el, hogy a Huawei ne jusson processzorokhoz. A kínai vállalat szerint...","id":"20200518_huawei_egyesult_allamok_szankcio_processzor_tsmc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7286dd62-8aa0-4742-a188-0a4040de3383","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_huawei_egyesult_allamok_szankcio_processzor_tsmc","timestamp":"2020. május. 18. 13:33","title":"Még egy ütést bevitt az USA a Huaweinek, a cég szerint a világ jár majd rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Forradalmi áttörést jelent, hogy a német kormány hajlandó elfogadni az eurókötvény ötletét, a kérdés az lesz, sikerül-e meggyőznie a kancellárnak a hollandokat és a skandinávokat.","shortLead":"Forradalmi áttörést jelent, hogy a német kormány hajlandó elfogadni az eurókötvény ötletét, a kérdés az lesz, sikerül-e...","id":"20200518_500_milliard_euronyi_kozos_EUkotvennyel_huzna_ki_az_uniot_a_valsagbol_Macron_es_Merkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16cd1e0-1457-4d2c-a997-f667a19d7833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_500_milliard_euronyi_kozos_EUkotvennyel_huzna_ki_az_uniot_a_valsagbol_Macron_es_Merkel","timestamp":"2020. május. 18. 18:35","title":"500 milliárd eurónyi közös EU-kötvénnyel húzná ki az uniót a válságból Macron és Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"3556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_magyarorszag_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22a0203-03ad-470e-84a0-c7da3f605de2","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_magyarorszag_fertozott","timestamp":"2020. május. 19. 07:20","title":"Öt újabb halálos áldozata van a járványnak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28f0f25-9ed1-41ad-980c-539a52d3f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány, valamint az ezzel járó gazdasági, társadalmi és egészségügyi változások nagy mértékben hatnak az emberek hétköznapjai hangulatára. Hogy kit mennyire tudnak befolyásolni ezek a tényezők, azt szeretnék kideríteni magyar kutatók egy alkalmazás segítségével.","shortLead":"A koronavírus-járvány, valamint az ezzel járó gazdasági, társadalmi és egészségügyi változások nagy mértékben hatnak...","id":"20200519_koronavirus_jarvany_felmeres_kerdoiv_kutatas_hangulatvaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28f0f25-9ed1-41ad-980c-539a52d3f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30411ba6-fa7f-4e45-b047-03a86e51d284","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_jarvany_felmeres_kerdoiv_kutatas_hangulatvaltozas","timestamp":"2020. május. 19. 18:03","title":"Magyar kutatók várják a jelentkezéseket: felmérik, hogyan hat a hangulatunkra a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fef6eb-71a0-4ebd-b902-44ebcdb644f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé, az emberek szinte megrohamozták az intézményeket. Több helyen tumultus alakult ki, ami Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint nem jó hír. Az operatív t örzs keddi tájékoztatója.","shortLead":"Miután hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé, az emberek szinte megrohamozták az intézményeket...","id":"20200519_Muller_Tobb_egeszsegugyi_intezmenyben_is_tumultus_alakult_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34fef6eb-71a0-4ebd-b902-44ebcdb644f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0fd13e-9658-46a3-ab17-e074a25bf7f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Muller_Tobb_egeszsegugyi_intezmenyben_is_tumultus_alakult_ki","timestamp":"2020. május. 19. 11:22","title":"Müller: Több egészségügyi intézményben is tumultus alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszerzett eszközök nem alkalmasak a koronavírussal fertőzött betegek invazív lélegeztetésére, és még magyar nyelvű menü sincsen bennük, csak kínai.","shortLead":"A beszerzett eszközök nem alkalmasak a koronavírussal fertőzött betegek invazív lélegeztetésére, és még magyar nyelvű...","id":"20200518_resmed_150_otthoni_hasznalat_nem_koronavirusos_betegeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c63bbe-1999-4b3b-8789-31c9cf474ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_resmed_150_otthoni_hasznalat_nem_koronavirusos_betegeknek","timestamp":"2020. május. 18. 10:31","title":"Otthoni használatra fejlesztették a Kínából beszerzett lélegeztetőgépeket, állítja egy aneszteziológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]