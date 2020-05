Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd231f1a-c4a2-4999-b915-3ee40f8a2695","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha kiirtani nem megy, akkor keretek közé szorítanák.","shortLead":"Ha kiirtani nem megy, akkor keretek közé szorítanák.","id":"20200522_Van_ahol_inkabb_megengednek_az_utcai_autoversenyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd231f1a-c4a2-4999-b915-3ee40f8a2695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82e0096-bc0d-4363-8352-a6960de83cdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Van_ahol_inkabb_megengednek_az_utcai_autoversenyeket","timestamp":"2020. május. 22. 13:21","title":"Van, ahol inkább megengednék az utcai autóversenyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás rántotta le a leplet a félrevezető információk hadáról - az eredmény pedig ijesztő.","shortLead":"Egy új kutatás rántotta le a leplet a félrevezető információk hadáról - az eredmény pedig ijesztő.","id":"20200523_A_koronavirusrol_szolo_Twitterbejegyzesek_majdnem_felet_botok_irjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c9996e-00bb-4727-8f33-46c0c2864021","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_A_koronavirusrol_szolo_Twitterbejegyzesek_majdnem_felet_botok_irjak","timestamp":"2020. május. 23. 15:37","title":"A koronavírusról szóló Twitter-bejegyzések majdnem felét botok írják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Agyhártyagyulladásban hunyt el egy fiatal esztergomi nő, a képviselő szerint azért, mert a koronavírusra hivatkozva nem látták el rendesen a kórházban. ","shortLead":"Agyhártyagyulladásban hunyt el egy fiatal esztergomi nő, a képviselő szerint azért, mert a koronavírusra hivatkozva nem...","id":"20200522_esztergom_regina_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e185d1-dc5e-4b04-93ae-65cadecb805f","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_esztergom_regina_korhaz","timestamp":"2020. május. 22. 12:48","title":"Bangóné: Meghalt egy 33 éves nő, mert nem látták el megfelelően a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca1ecc3-281b-4179-b463-95d169387172","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az élet szüntelen változások sora, a boldogságunk és a sikerességünk azon múlik, mennyire tudunk alkalmazkodni ezekhez változásokhoz, és kilépni a komfortzónánkból. A fejlődés lehetősége ugyanis rendre a komfortzónán kívülre esik. A megküzdést, az alkalmazkodást tükrözik az álmaink is. ","shortLead":"Az élet szüntelen változások sora, a boldogságunk és a sikerességünk azon múlik, mennyire tudunk alkalmazkodni ezekhez...","id":"20200522_Ha_elhagyja_a_komfortzonajat_azt_az_almai_is_elaruljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca1ecc3-281b-4179-b463-95d169387172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b996eb-1ea0-431d-a089-0d0cd0023d56","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200522_Ha_elhagyja_a_komfortzonajat_azt_az_almai_is_elaruljak","timestamp":"2020. május. 22. 12:15","title":"Ha elhagyja a komfortzónáját, azt az álmai is elárulják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9be98b7-43e6-4c4b-8ff7-bdd61cc8a8d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japán a kutatók 2011-ben egy különleges robotot mutattak be, amely azóta rengeteg változáson esett át. Lassan tényleg emberszerű lesz.","shortLead":"Japán a kutatók 2011-ben egy különleges robotot mutattak be, amely azóta rengeteg változáson esett át. Lassan tényleg...","id":"20200523_robot_affetto_fajdalom_oszakai_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9be98b7-43e6-4c4b-8ff7-bdd61cc8a8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30ad203-3772-4864-8d2b-b9d9f11980d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_robot_affetto_fajdalom_oszakai_egyetem","timestamp":"2020. május. 23. 10:03","title":"Van már olyan robot, amelyik érzi a fájdalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faf4ff9-b84c-4cd2-9a91-b0c2f43ade3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 4400 négyzetméteres területről van szó, a lebontott Olimpia szálló helyén alakították ki.","shortLead":"Egy 4400 négyzetméteres területről van szó, a lebontott Olimpia szálló helyén alakították ki.","id":"20200522_normafa_eotvos_lorand_park_hotel_olimpia_gulyas_gergely_vago_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5faf4ff9-b84c-4cd2-9a91-b0c2f43ade3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc086db-678a-4f6d-91eb-5ae8e8e5feb1","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_normafa_eotvos_lorand_park_hotel_olimpia_gulyas_gergely_vago_istvan","timestamp":"2020. május. 22. 21:10","title":"Új park várja a kirándulókat Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a7846f-bf7b-4c19-b578-cb5c8d7e4460","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombat hajnaltól tilos kocsival arra menni.","shortLead":"Szombat hajnaltól tilos kocsival arra menni.","id":"20200522_Megint_a_bringasoke_es_a_gyalogosoke_a_hetvegere_a_Pesti_alsorakpart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a7846f-bf7b-4c19-b578-cb5c8d7e4460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c093dd-80d1-40a8-85e4-5d9cd7cd949e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Megint_a_bringasoke_es_a_gyalogosoke_a_hetvegere_a_Pesti_alsorakpart","timestamp":"2020. május. 22. 14:40","title":"Megint a bringásoké és a gyalogosoké a hétvégére a Pesti alsó rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálos áldozatokon kívül más nem sérült meg, a sértetti kör szerepe még tisztázatlan. Jelenleg is tartanak a kihallgatások.","shortLead":"A halálos áldozatokon kívül más nem sérült meg, a sértetti kör szerepe még tisztázatlan. Jelenleg is tartanak...","id":"20200522_keseles_deak_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd97d5f-7ad7-462f-baab-032463b233aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_keseles_deak_ter","timestamp":"2020. május. 22. 14:54","title":"Deák téri gyilkosság: fiatalok estek egymásnak, a késelő éppen csak 18 múlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]