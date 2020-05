Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e0e5758-c813-4be9-bc32-ba4a63eae902","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szintén jelentkezett a rendőrségen az a férfi, aki késsel támadott.","shortLead":"Szintén jelentkezett a rendőrségen az a férfi, aki késsel támadott.","id":"20200525_Feladta_magat_az_ujpesti_lovoldozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0e5758-c813-4be9-bc32-ba4a63eae902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d2ecbe-23d7-4420-ac25-23160b8ee298","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Feladta_magat_az_ujpesti_lovoldozo","timestamp":"2020. május. 25. 07:38","title":"Feladta magát az újpesti lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Március közepe óta csak a dán állampolgárokat engedik be Dániába, mostantól azokat is, akik tudják igazolni, hogy legalább fél éve egy dán a párjuk.","shortLead":"Március közepe óta csak a dán állampolgárokat engedik be Dániába, mostantól azokat is, akik tudják igazolni...","id":"20200525_Dania_koronavirus_parok_hatarzar_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f46acc5-d072-486d-881c-76b972b50749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02291a0-f6d7-42d5-819d-d7c8b17398fb","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Dania_koronavirus_parok_hatarzar_jarvany","timestamp":"2020. május. 25. 17:53","title":"Újra találkozhatnak a szerelmesek Dániában, akiket a határzár elszakított egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1430893c-335c-4c49-a04d-dcb383071041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött ember több mint fele fővárosi fenntartású intézmény lakója.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött...","id":"20200525_kasler_miklos_dunai_monika_parlament_pesti_uti_idosek_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1430893c-335c-4c49-a04d-dcb383071041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dbfd6f-03f2-45f0-8526-80cfa48712b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_kasler_miklos_dunai_monika_parlament_pesti_uti_idosek_otthon","timestamp":"2020. május. 25. 15:10","title":"Kásler: A Pesti úti idősotthon lakóin a teljes elhanyagoltság jelei mutatkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában a Xiaomi. ","shortLead":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában...","id":"20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11b8a3-f153-4340-8dc3-68713c2afd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","timestamp":"2020. május. 24. 15:03","title":"Olyan kamerát még nem láttunk telefonon, mint amit a Xiaomi szabadalmaztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lőtt fejsebbel holtan találták Valerij Davidenko ukrán független parlamenti képviselőt szombaton kijevi irodájának WC-jében - tette közzé a Facebookon Anton Herascsenko ukrán belügyminiszter-helyettes.","shortLead":"Lőtt fejsebbel holtan találták Valerij Davidenko ukrán független parlamenti képviselőt szombaton kijevi irodájának...","id":"20200523_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_fuggetlen_ukran_parlamenti_kepviselot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1c343c-bc72-4271-badd-b8b7461600c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Lott_fejsebbel_holtan_talaltak_egy_fuggetlen_ukran_parlamenti_kepviselot","timestamp":"2020. május. 23. 21:18","title":"Lőtt fejsebbel holtan találtak egy független ukrán parlamenti képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a parlamentben jelentette be, mikorra várhatják a plusz pénzt az egészségügyi dolgozók. Az emberierőforrás-miniszter arról beszélt, hogy nincs összefüggés a 33 éves, kétgyerekes anya és a kórházakban elrendelt központi intézkedések között. Percről percre a járványról.","shortLead":"A miniszterelnök a parlamentben jelentette be, mikorra várhatják a plusz pénzt az egészségügyi dolgozók...","id":"20200525_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag_percrol_percre_majus_25","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9310be-1a52-41b2-8630-51ac4a259e93","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag_percrol_percre_majus_25","timestamp":"2020. május. 25. 07:10","title":"Július 1-jén érkezik az egészségügyi dolgozók extra juttatása – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b51b9c-36eb-496b-8947-40e560afcc0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű egy másik világból érkezik a jelek szerint.","shortLead":"A jármű egy másik világból érkezik a jelek szerint.","id":"20200524_Meg_sehol_a_Tesla_Cybertruck","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5b51b9c-36eb-496b-8947-40e560afcc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca1fe90-96bd-42b5-ab3f-3f82bc29566b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200524_Meg_sehol_a_Tesla_Cybertruck","timestamp":"2020. május. 24. 09:42","title":"Még sehol a Tesla Cybertruck, de már most elég erős reklámfilmet kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telitalálat nem volt. ","shortLead":"Telitalálat nem volt. ","id":"20200524_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b248b2-1b28-404a-9dac-ef7d288f28f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. május. 24. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]