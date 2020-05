Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddd71345-a33a-4c9f-905f-f3a8d680580a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magas órajelen működő RAM-ok nem olcsók, a felső kategóriába tartozók pedig azoknál is drágábbak. E szint fölött helyezkednek el a G.Skill valóban gyors újdonságai.","shortLead":"A magas órajelen működő RAM-ok nem olcsók, a felső kategóriába tartozók pedig azoknál is drágábbak. E szint fölött...","id":"20200524_gskill_ddr4_5000_ram_memoria_intel_z490","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddd71345-a33a-4c9f-905f-f3a8d680580a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbd5f7-cf4b-4dae-9f00-2ab1ee2896df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_gskill_ddr4_5000_ram_memoria_intel_z490","timestamp":"2020. május. 24. 19:03","title":"Ha ilyen memóriát tesz a számítógépébe, a PC-je jól jár, de a bankszámlája kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány? Feketébe hajló humorral ad választ a kérdésre a Duma Aktuál. ","shortLead":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány...","id":"20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56954af-858d-47e2-b4df-e11975c0cdb5","keywords":null,"link":"/360/20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","timestamp":"2020. május. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tárgynyeremény lesz a lélegeztetőgép a lottósorsoláson? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A válaszadók közül többen úgy gondolják, lesz második vírushullám Magyarországon.","shortLead":"A válaszadók közül többen úgy gondolják, lesz második vírushullám Magyarországon.","id":"20200525_nezopont_felmeres_rendkivuli_jogrend_veszelyhelyzet_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b34399-9616-4db3-a0bc-c3ae0b1385a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_nezopont_felmeres_rendkivuli_jogrend_veszelyhelyzet_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. május. 25. 07:23","title":"A fideszesek 61 százaléka szerint is meg kell szüntetni a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet szerette volna megnézni az iratot, amelyben a tárcavezető rendelkezik a kórházi ágyfelszabadításokról, az Emmi azonban elutasította a kérést.","shortLead":"A jogvédő szervezet szerette volna megnézni az iratot, amelyben a tárcavezető rendelkezik a kórházi...","id":"20200525_Per_Kasler_Emmi_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8773ee-b1c0-4896-96de-fe7ffb37e740","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Per_Kasler_Emmi_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. május. 25. 12:47","title":"Pert indít Kásler minisztériuma ellen a Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56432a24-0590-4563-b6b9-52a30ab12b9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus a jelek szerint már betöltötte a csőbe a játékosoknak szánt új mobilját, a ROG Phone 3-at. Erről egy benchmark-teszt eredménye és a Wi-Fi Alliance tanúsítványa árulkodik.","shortLead":"Az Asus a jelek szerint már betöltötte a csőbe a játékosoknak szánt új mobilját, a ROG Phone 3-at. Erről...","id":"20200524_asus_rog_phone_3_telefon_benchmark_teszt_geekbench","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56432a24-0590-4563-b6b9-52a30ab12b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33a3f22-4226-408c-b66a-63e7d2848d58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_asus_rog_phone_3_telefon_benchmark_teszt_geekbench","timestamp":"2020. május. 24. 22:13","title":"Brutálisan erős lehet az Asus új mobilja, kikerült a pontszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban mozoghatnak az emberek. A kijárási korlátozások gyökerestől felforgatták a mindennapokat, született azonban néhány olyan inspiráló történet, amely a karantén elmúltával is velünk maradhat majd.","shortLead":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban...","id":"20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e56672-8a37-4809-bb22-c0ebedfa695a","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","timestamp":"2020. május. 24. 20:00","title":"Amit a karantén nélkül nem tudtunk volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig állítólag betartották a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.","shortLead":"Pedig állítólag betartották a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.","id":"20200525_etterem_jarvany_nemetorszag_ujranyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d420f81f-44bb-4908-bf17-cc3fbe953c84","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_etterem_jarvany_nemetorszag_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 25. 12:07","title":"18 vendég kapta el a koronavírust, miután újra megnyitott egy német étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis hozzáértés nagy hasznot hozhat – újdonságokat talált ki a Windows 10-et új képességekkel felruházó PowerToys csomagjába a Microsoft.","shortLead":"Egy kis hozzáértés nagy hasznot hozhat – újdonságokat talált ki a Windows 10-et új képességekkel felruházó PowerToys...","id":"20200526_microsoft_windows_10_powertoys_run_powertoys_keyboard_manager","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa70bfa-180a-4303-91e0-290534a29910","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_microsoft_windows_10_powertoys_run_powertoys_keyboard_manager","timestamp":"2020. május. 26. 11:03","title":"Windows 10-et használ? Két remek újdonság is érkezik a gépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]